BoBo und der „Glanz der Provinz“

Den Mut muss man erst einmal haben! Eine ganz neue Veranstaltung startet … mit einer Kartoffel.

Die Veranstaltung ist der Auftakt einer ganzen Reihe – und die Kartoffel vom Strahlenkranz umgeben.

Übertriebene Erwartungen hatte ich nicht als mich Mrs. Tapir zu einem „bunten Abend“ nach Groß Kreutz einlud. Sie würde dort einen kleinen Text lesen, der in ihrer neuen Brandenburger Heimat spielt, vielleicht auch eine Fabel. So begleitete ich sie dorthin, wo es um den „Glanz der Provinz“ gehen sollte. Für das Motto des Abends hatte man zumindest keine Allerweltsformulierung gewählt.

Die „Seele des Ganzen“ sind Anja Panse und Henry Mertens, sowie Björn Gripinski. Sie haben das Konzept erarbeitet, alles Organisatorische bewältigt und sind auch am Abend selbst als Moderatoren aktiv. Der Abend geht fünf Stunden lang, zwei Pausen sind eingeplant und keinmal kommt Langeweile auf.

Anja Panse gibt Auskunft:

Die Abende sind dreigeteilt aufgebaut: Zuerst gibt es eine Open Stage, bei der jeder aus der Region sein Können zeigen kann – egal ob mit Gesang, einer Lesung oder Tänzen. Dann kommen bekannte Künstler der Region auf die Bühne. Anschließend rundet ein Konzert landesweit bekannter Künstler den Abend ab.

Alle Mitwirkenden am 24.8.19 hier.

Ich meine, dass das ganze Konzept bestens aufgegangen ist und dieser erste Abend ein voller Erfolg war. Zumindest drei Beiträge habe mich so nachhaltig beeindruckt, dass ich mich weiter damit beschäftigt habe. (Vom vierten Beitrag, auf den das ebenfalls zutrifft, dem von Mrs. Tapir, rede ich jetzt nicht, denn ihre Werke sind mir natürlich gut bekannt.)

Dr. Wilfried Poßner las eine Szene aus seinem Tuchatschewski-Roman „Wenn Sterne untergehen“. (Im Netz findet sich eine Rezension von Eberhard Aurich.) Natürlich kann ich den Roman nach dem kurzen Leseausschnitt nicht beurteilen, beeindruckend aber die so gar nicht provinzielle Weite des Blicks, der hier angeboten wurde. Der Ton „Provinz in der Welt“ war angestimmt und trug durch den ganzen Abend. Auch Mechthild Seithe hatte zuvor mit ihrer kurzen Lesung und den weiteren Auskünften über ihr literarisches Schaffen die dissonante Wirklichkeit unseres Landes und unserer Welt im Bild von der neu gefundenen Heimat im Dorf nördllich Berlins aufscheinen lassen.

(Gelesen wurde auch „Die Geschichte vom Löwen, der keine Maus sein wollte und der Katze, die eigentlich keine Freunde brauchte“ aber nur das 1. Kapitel. Leser dieses Blogs können den ganzen Fabelreigen in 9 Kapiteln nachlesen.)

Ein künstlerischer Höhepunkt war die Lesung der kurzen Geschichte „Glanz der Provinz“ von Katrin Askam. Genauigkeit der Beschreibung, Lakonismus, dabei sinnliche Dichte, dann ein dramatischer Einbruch und ein unprätensiöser, scheinbar beiläufiger Verweis auf die existentielle Dimension. Das war atemberaubend dicht, und es war packend, wie das Nichtgesagte vom Ausformulierten getragen wurde und sich unversehens im Sinn des mit wachsender Spannung folgenden Zuhörers sich wiederfand.

Da meinte ich die Magie der Kunst zu spüren. Wer Katrin Askam ist, habe ich danach gegoogelt, und ihr Buch „Aus dem Schneider“ gehört inzwischen zu meinem Gepäck unseres Urlaubs, den wir in Kürze antreten.

Inzwischen war es 22 Uhr geworden. Der Abend war bis jetzt gelungen, und ich tue den anderen Künstlern Unrecht, wenn ich sie hier übergehe.

Was dann kam – BoBO und Herzfeld mit Zabelov – hat alle Erwartungen gesprengt. (Mrs. Tapir und ich, wir hatte uns vor dem Konzert zugenickt: „Wir hören mal rein. Mal sehen. Nach den ersten Titeln können wir ja gehen.“)

Nach dem Konzert drängelte ich mich zu BoBo, um ihr zu danken und ihr das Wort zu sagen, das mir auf dem Herzen lag: „Es war eine Offenbarung.“

Jeder der drei Musiker ist überragend, und ihr Zusammenspiel gilt ganz und gar dem gemeinsamen Werk.

Das Programm besteht aus deutschen Volksliedern, viele davon aus der Zeit der Romantik. Die Lieder werden mit atemberaubender Kühnheit und mit einer beglückenden Musikalität in unsere Zeit übertragen, dazu die überragende Virtuosität! Wegen der Radikalität dieses Neuen, bin ich versucht, von „revolutionär“ zu sprechen. Aber nein. Die Künstler bleiben zutiefst bei dem jeweiligen Lied. Sie stürzen nichts um. Sie legen „nur“ die tiefste innere Wahrheit frei. Nichts „Tümliches“, nichts „Romantisch-Beschränktes“, was der (west)deutsche Zeitgeist seit Langem in diesen Liedern sieht. Diese Lieder drücken mehr noch heute und morgen als je zu früherer Zeit die Tragik der Weltgeschicke des Menschen aus.

Es kommt mir vor als würde es jetzt eine Brücke geben von dem letzten Lied, das auf der letzten Klippe eines fernen Ufers gesungen wurde – der Winterreise von Franz Schubert und Wilhelm Müller – zu der äußersten Klippe jenes anderen Ufers, auf dem wir heute stehen.

Und keine Tricks, keine Effekte, keine äußerlichen Zutaten. Es wird nur freigelegt, was vorhanden ist und dann mit aller Macht der Kunst zu seiner Größe gebracht.

Ich bin stolz und glücklich, dass Künstler heute so aus der Tiefe der geistigen, musischen Tradition des deutschen Volkes schöpfen können. Mein Glaube bleibt lebendig, dass das niemals in der globalistischen Menschenbrechermühle zerrieben werden kann.

Und wohlgemerkt: Das ist von Weltgeltung, weil es Welt in sich aufgenommen hat!

BoBo ist nicht denkbar ohne Rock, ohne Jazz. Sebastian Herzfeld ist ja sozusagen die Weltmusik persönlich. Und zur Internationalität des Dritten im Bunde, Yegor Zabelov aus Minsk, brauche ich erst gar nichts zu sagen.

Mrs. Tapir hat noch zwei Videos gemacht. Sie sind technisch unbefriedigend. Eines zumindest füge ich hier noch ein. Geht doch nichts über das Gefühl, das alles in Wirklichkeit erlebt zu haben:

Drei der großartigen Videos von BOBO und Herzfeld mit Zabelov hatte ich bereits hier ins Blog übernommen.