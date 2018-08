Alles richtig gemacht!

Die Überschrift bezieht sich auf die neue Sammlungsbewegung, die den Namen „Aufstehen“ haben wird. Und sie, die Überschrift, klingt ziemlich vollmundig. Aber sie gilt nur für eine knappe Woche vorläufiger Existenz der genannten Bewegung. Um ein pauschales, weittragendes Lob kann es noch nicht gehen.

Gut ist, dass der Start sofort bemerkt wurde und Schlagzeilen machte. Man agierte ziemlich geschickt: Es wurde ja nur Vorläufiges mitgeteilt und auf den echten Start am 4. September erst verwiesen.

Die Reaktionen waren zahlreich und waren selbsterklärend, viele geradezu selbstdenunziatorisch. Verwiesen sei auf den Überblick, den Berger am 8. 8. auf den Nachdenkseiten gegeben hat.

Die stockreaktionäre Rechte hat mit Sperrfeuer sofort die Schlacht eröffnet. Die Kämpfer/Söldner heißen Wolfssohn, „Freut sich über mörderischen Krebs-Bild“ (Links, soweit nicht anders angegeben bei Berger), „Zeit“, SPD-Kahrs. Ein guter Erfolg, dass die mächtige Rechte veranlasst wurde, sich so krass und so eilig kenntlich zu machen.

Der linke Rand hat, wie einstens Ditfurth bei den Montagsmahnwachen, ebenfalls laut aufgeschrien. Diesmal war es Susan Bonath bei KenFM. Bonath referierte unter anderem theoretisch-revolutionäres Handwerkszeug; völlig aus der Zeit gefallen. Ich frage mich, ob dieses geheimnisvolle, wahre, nur Auserwählten zugängliche Linkssein nicht ebenfalls eine Version der Identitätsideologie ist, wie sie derzeit etwa bei den Genderfans in Blüte steht.

Die Ränder also haben sich gebührend deutlich positioniert (3sat ist noch zu erwähnen). In der linken Mitte (Ich sagte nicht „Sumpf“.) viel Gebrabbel, etwa Mellenthin in „junge Welt“ oder der unsägliche Droste ebendort. Bei den verschnarchten Freidenkern natürlich gor nix.

AfD übrigens, die ja ziemlich betroffen sein wird, schweigt (!).

Herrlich dieser Widerspruch: Die Sammlungsbewegung kommt zunächst inhaltlich betont schlicht daher und veranlasst doch so viele Figuren der Politarena „die Hosen runter zu lassen“.

Es gibt übrigens doch einige inhaltliche Ausführungen der (Mit-)Initiatorin Wagenknecht, etwa hier und hier. Sie gefallen mir ziemlich gut.

Hier im Blog hat das Thema zu vielen Kommentaren geführt. In der zwar etwas chaotischen aber insgesamt anregenden Diskussion gefallen mir besonders einige Ansatzpunkte von Johannes S. (hier und hier) und Mrs. Tapir (hier). Meine Erstgesichtpunkte im Zusammenhang mit „Aufstehen“ habe ich in der Diskussion so ausgedrückt:

„Ich werde die Sammlungsbewegung daran messen:

1. wie sie eine freie (und doch möglichst zielführende) Diskussion garantiert

2. wie transparent ihr Aufbau, ihre innere Verfasstheit, ihr ganzes Agieren ist.

Und das – das sollte klar sein – sind nur die Voraussetzungen, die Vorbedingungen, um zu einer Vorstellung von Ziel und Weg und Schritt zu kommen.

Und dann geht’s erst los.“

Dass ich „die Sammlungsbewegung messen will“ ist vielleicht ein irritierender Zungenschlag: Ich will keineswegs nur Beobachter sein, sondern z. B. die verlangte Diskussion selbst mit führen. Entscheidend wird dann sein, wie wir mit konträren Positionen umgehen. (Allein schon zwischen Willi und mir, sehe ich genug davon.)

Desgleichen wird die Transparenz für mich ein großes Thema sein. Ich hatte vor Jahr und Tag im Rahmen meines Engagements für die Freidenker versucht, es dort auf die Tagesordnung zu setzen; ohne jeden Erfolg. Im Blog lassen sich reichlich Spuren davon finden. Dass Transparenz ein entscheidendes und absolut unerlässliches Kriterium jeder progressiven Politik ist, gehört zu meinen grundsätzlichen persönlichen Schlussfolgerungen aus der Auseinandersetzung mit Stalin und dem Stalinismus (und es ist eine meiner tragfähigen Übereinstimmungen mit Willi).