„Wie es angefangen hat“ – Fakten zum Krieg in der Ukraine

Rede von Jaques Baud auf dem Freiluft-Kongress in Winterthur am 7.5.2023.

Zu Jaques Baud:

Baud war Mitarbeiter des Militärischen Geheimdienstes der Schweiz und dort von 1993-2000 zuständig für die Staaten des Warschauer Paktes. Er installierte Minenräumungsprogramme im Tschad, Sudan, Somalia und Äthiopien. Baud war von 2009-2011 zuständig für Politik und Richtlinien für friedenserhaltende Operationen der UNO in New York, Direktor des International Peace Support Training Centre in Nairobi für die Afrikanische Union, 2012-2017 Leiter der Abteilung für die Verhinderung der Verbreitung von Kleinwaffen bei der Nato in Brüssel.

Weiter (und „richtig einordnend“) siehe Wikipedia.

Baud stützt sich bei seinen Ausführungen ausschließlich auf offizielle westliche, vor allem us-amerikanische und ukrainische, Quellen.

Zur schnelleren Orientierung folgend die Zeitmarken einiger besonders markanter Aussagen:

1:11 bis 3:15 – er stellt sich selbst vor, einschließlich seiner Tätigkeiten in der Ukraine nach dem Maidan-Putsch.

3:39 – der Krieg hat am 23. Februar 2014 angefangen.

Änderung des Status der russischen Sprache durch die nicht gewählten ukrainischen Behörden.

4:39 – darauf gab es enorme Proteste im (russischen) Süden und Osten der Ukraine (Februar bis April 2014).

5:12 – darauf antworteten dei Kiewer Behörden mit dem Einsatz der Armee. Es kam zu einer Art Krieg.

***

Dazu ergänzend Opa: Der erste Luftangriff auf Lugansk erfolgte am 2.6.2014. Es gab mehrere Todesopfer. Hier wird des neunten Jahrestages dieses Überfalls gedacht. Und hier auf deutsch.

***

5.30 – Autonomiebestrebungen, die kurzzeitig sogar zur Ausrufung einer Republik „Noworussia“ führten. Sie wurden mittels massiven Einsatz militärischer und paramilitärischer/rechtsradikaler Kräfte niedergeschlagen (bis auf Lugansk und Donezk).

7:06 – zur Krim gab es am 20.1.1991 (zur Sowjetzeit! Vor der Autonomie der Ukraine!) ein Referendum, das die Wiederherstellung der Autonomen Sowjetrepublik Krim beschloss. Danach wurde die Krim direkt von Moskau verwaltet, nicht mehr von Kiew.

8:16 – erst danach ist die Ukraine selbständig geworden (Referendum am 1.12.1991).

8:25 – die Ukraine hat 1995 die Autonomie der Krim aufgehoben und diese annektiert. Dazu nie Einverständnis der Krim-Bevölkerung. 2014 dann neues Autonomiereferendum der Krim – mit demselben Ergebnis wie 1991 – Anschluss an Russland.

10:14 bis 12:25 – es gab keinen militärischen Eingriff Russlands (ukrainischer Generalstab, auch CIA).

12:30 bis 14:12 – der Minsk-Prozess – die Abkommen wurden von der Ukraine (Poroschenko) und den Volksrepubliken Donezk und Lugansk unterzeichnet. Garantieländer waren Frankreich, Deutschland und Russland.

14:15 – die Interessen dagegen der USA (Äußerung Bidens März 21)

15:40 – Strategische Orientierung der RAND-Corporation in 2019 – entspricht exakt der heutigen Politik. (Auf die RAND-Strategie kommt Baud noch einmal bei 32:50 zurück. Wichtig!)

18:10 – Ukraine will Mitglied EU und NATO werden. Das kann sie nur, wenn sie vorher den Quasi-Kriegszustand im Osten auflöst.

Damit ist ein weiteres Motiv der Ukraine gesetzt, die (im Minsker Abkommen anerkannte Autonomie von Lugansk und Donezk) militärisch zu beenden.

19:25 – der Selenski-Vertraute Arestowitsch hat das im ausführlichen Interview März 2019 in aller Offenheit bestätigt. Wahrscheinlicher Zeitpunkt, sagt er: 2021 – 2022.

21:50 – Erlass Zelensky am 24.3.2021 zur Rückholung der Krim.

Seitdem militärische Eskalation gegenüber den Volksrepubliken.

23:52 – Gesetz über die autochthonen Völker der Ukraine am 1.7.2021. Unterschiede bürgerlicher Rechte nach ethnischer Zugehörigkeit.

25:13 – das ist dasselbe Gesetz wie 1935 in Deutschland zur Diskriminierung der Juden.

26:10 – das ist eklatanter Bruch der Minsker Vereinbarungen. Poroschenko, Hollande, Merkel, Zelensky haben bestätigt, dass der Zweck der Minsker Vereinbarungen im Zeitgewinn zur Aufrüstung für die Ukraine bestand.

27:30 – militärische Eskalation gegen Donbass/Zivilbevölkerung zwischen 14. und 22.2.2022.

28:45 bis 32:28 – ein rasanter Prozess begann des Übergangs Russlands zur Wahrnehmung seiner Schutzverantwortung (R2P-UNO-Projekt seit 2005).

41:11 – eine beachtliche Aussage von Arestowitsch vom 22.1.2023 über die spezifische (schonende) Anfangsstrategie der Russen.

***

Danke an Frau Brühns, Blogleserin und Kommentatorin, für den Hinweis auf diese in ihrer sachlichen Präzision bemerkenswerte Rede.