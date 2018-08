Jeder wie er mag?

Kein Blog, auch nicht das opablog, kann den „großen republikanischen Diskussionsraum“ ersetzen, von dem ich hier sprach. Weil ich mit diesem Ausdruck nicht ein neues Wortgeklingel starten wollte, setzte ich noch hinzu:

„Dabei handelt es sich um ein VÖLLIG NEUARTIGES Informations- und Kommunikationsorgan, das nur schrittweise geschaffen werden bzw. sich herausbilden kann. (Es muss sich selbst steuern.)“

Natürlich kann ich keinen Kommentierenden zwingen auf dieses Posting einzugehen. Mag er denken:„Was der da schreibt, interessiert mich gerade wenig. Ich habe Anderes im Sinn. Wo packe ich das hin? Am besten in einen schon vorhandenen Kommentarsack. 225 Kommentare! Da schmökert man gern. Manchmal kommt sogar ein netter Mensch daher und versucht eine Zusammenfassung….“

So wälzt sich der Austausch fort. Ohne Ziel. Der Austausch selbst scheint das Ziel zu sein. Und wer wollte bestreiten, dass, wenn sich gebildete Menschen am Austausch beteiligen, dabei Interessantes und sogar Anregendes entstehen kann?

Freilich entsteht auch viel Redundanz. „Wortgeklingel“ sage ich. Im weniger erfreulichen Fall werden Probleme angerissen aber nicht bearbeitet. Ein undefinierter Begriff wird erläutert, indem zwei weitere undefinierte Begriffe eingeführt werden. „Getretener Quark wird breit, nicht stark“, sagt Goethe.

Vielleicht meint mancher sogar, dass auf diese Weise ein herrlicher „Freiraum des Assoziierens“ entstünde; endlich befreites Denken! Kleiner Nebeneffekt: So wird menschliches Denken ins Chaos geführt. Am Ende wird es seiner Macht beraubt. Im Hintergrund wird die Ruine des Turms von Babel sichtbar.

Willi Übelherr hat heute früh mein Posting „Alles richtig gemacht“, dass sich bescheiden mit der ersten Woche der gestarteten Sammlungsbewegung „aufstehen“ beschäftigte, mit einigen völlig deplazierten Links „bereichert“ – zu Nikaragua. (Bitte jetzt keine Argumentation, dass alles mit allem zusammenhängt.)

Diesen „Kommentar“ schalte ich dort nicht frei. Damit Jeder/Jede sieht, worum es geht (und weil der Kommentar, der keiner ist, für sich genommen nützlich ist), füge ich ihn hier ein:

„Liebe freunde, Gerd hat mir den link zugesandt. Ich will euch einfach meine email in unserem kreis weitergeben.

Die Linke neu erfinden!

Juanónimo, Übers. Matthias Schindler, 19.8.2018

http://blogs.taz.de/latinorama/2018/08/19/die-linke-neu-erfinden/

Hay que reinventar la izquierda, que está urgentemente enfrentada a retos nuevos en un contexto nuevo

Juanónimo, Nicaragua, julio del 2018

http://nicaraguainvestiga.com/huerfanos-de-la-izquierda/

Der Staatsstreich

Max Blumenthal, 14.8.2018

https://www.rubikon.news/artikel/der-staatsstreich

Liebe freunde,

Matthias Schindler hat diesen text eines aktivisten in Nicaragua uebersetzt, der den verfall der „Linken“ deutlich beschreibt. Ich kann nur hoffen, dass die redaktion von Linke-Zeitung und Hartmut Barth-Engelbart diesen text lesen, um zu verstehen, was sie anrichten mit ihrem billigen getoese.

Dass Rubikon und manch andere blogs diesen text von Max Blumenthal „Der Staatsstreich“ veroeffentlichten, das wundert mich nicht.

Am 1.8.2018 hatte ich einen text von Matthias Schindler im blog Scharf-Links weiter gegeben, der die absurden verdrehungen zum geschehen in Nicaragua von seiten sogenannter „Linken“ ebenfalls thematisierte.

„Die Linke neu erfinden!“? Ist das tatsaechlich unsere aufgabe? Oder ist es eher besser, das Links-Sein besser zu bestimmen? Erfinden muessen wir da nichts, sondern erlernen, die prinzipien erstmal anzuwenden. Weil was heute so alles als „links“ erklaert wird, da war dann Ludwig Erhard oder Willy Brandt oder Herbert Wehner und vielleicht Helmut Schmidt ploetzlich auch ein „Linker“.“

Ich appelliere an alle Interessierten, nicht bei der freien Meinungsäußerung stehen zu bleiben (diesem hohen Gut), sondern zugleich und noch mehr als bisher gemeinsam strukturierte Arbeit am Problem zu leisten. Im oben erwähnten „großen republikanischen Diskussionsraum“ würde genau das angeleitet, gemeinsam erarbeitet und geübt.

Das Problem wird in aller Regel grundsätzlich mit dem Posting vorgegeben. Ich bin, wie bekannt, offen für Gastbeiträge. Schlechter Stil aber ist es, ein Posting nicht zu kommentieren, es aber en passant in einem Kommentar an anderer Stelle abzuwatschen.