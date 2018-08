Eine Meinungsäußerung von Willi R. Gettél (Teupenburg)

Willis Beitrag betrachte ich als eine wichtige Ergänzung der Diskussionen über eine linke Sammlungsbewegung, auch wenn er diese Aspekte nicht explizit herausarbeitet.

Legendenbildung

Mit dem angeblichen Vorantreiben der anderen Parteien durch die AfD wird eine Legende aufgebaut, die die sukzessive Demontage des bundesdeutschen „Rechtsstaates“ in besonderer Weise verschleiern soll. Zunächst wäre da die Frage: Wie kommen diese Parteien dazu, sich von der AfD vorantreiben zu lassen , und zwar in Richtung Demokratiezerstörung? Als wackere Demokraten und Demokratinnen ist es schließlich ihre Pflicht, die Demokratie zu pflegen und zu verteidigen, anstatt vor einer ordinären Pöbelpartei zu retirieren, die eben nur pöbelt, statt zu argumentieren.

Die AfD hat in beträchtlichem Maße die Straße erobert und ist in den Bundestag eingezogen. Doch noch vor ihrem Einzug wurden die Gewichte nach rechts verlagert. Insofern ist sie nur ein beschleunigender Faktor – vor allem kein Zufall! – , sondern Bestandteil der inneren Rochade. Der Umbau wird scheibchenweise vorgenommen. Die AfD dröhnt und poltert, legitimiert durch einen nicht mehr geringen Teil der Bevölkerung. Was sie verlangt, ist weder humanistisch, noch demokratisch; geschweige denn sozial und umweltschützend. Gibt es einen einleuchtenden Grund, sich dieser desaströsen Politik zu beugen? Gestalten wie Seehofer kommen mit dem Argument, der AfD müsse der Wind aus den Segeln genommen werden, was so viel heißt, einen jeweils noch politisch vertretbaren Teil von ihr zu übernehmen und parlamentarisch salonfähig zu machen.

Die AfD hat substanziell nichts zu bieten. Sie fungiert als Stichwortgeberin. Wer soll das eigentlich glauben, dass diese Partei von den „wahren demokratischen und rechtsstaatlichen Kräften“ nicht gewollt, nicht akzeptiert wird? Sie spielen mit. Nicht die AfD, sie haben lange vor ihr für die Verschlechterung der sozialen Verhältnisse gesorgt. Und nun kommt die AfD, greift die Empörung auf und verwandelt sie in Wählerstimmen. Es ist nicht die Absicht der AfD, die Lage der Empörten zu verbessern. Das kann sie auch gar nicht. Es reicht ihr vorerst, demokratisch legitimiert zu sein. Leider ist diesen Wählerinnen und Wählern noch nicht aufgegangen, dass sie daran beteiligt werden, die bereits schwer angeschlagene Demokratie mit demokratischen Mitteln überhaupt zu beseitigen.

Die AfD ist Glied einer Gesamtstrategie. Ihre Aufgabe besteht darin, durch grobe Vorarbeit dem strategischen Hintergrund die Möglichkeit zu bereiten, in dieser Umbauphase seine Hände in Unschuld zu waschen. Die historisch gewachsenen Verhältnisse sind nicht per Staatsstreich zu schleifen, ohne dass unvorhergesehene Folgeschäden entstehen könnten. Die Temperatur muss schrittweise gesteigert werden, um die Bevölkerung an kommende Verhältnisse zu gewöhnen. Es sind widerwärtige, die Gesellschaft zerfressende Methoden. Herrschende und ihre Handlanger, die zu ihnen greifen, verdienen nur noch Verachtung.