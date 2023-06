Übersterblichkeit, Überlegungen zum politischen Widerstand und mehr

Sterblichkeitsanalysen sind Instrumente, um die Zahl der Todesopfer einer Epidemie oder Pandemie aufzudecken und können damit helfen, wirklich schwerwiegende, gesellschaftsweite Krankheitsereignisse von einer nur inszenierten PLANDEMIE zu unterscheiden. Deshalb habe ich mich im Blog wiederholt mit Übersterblichkeit befasst.

Andere haben das natürlich auch und oft professioneller getan. Prof. Dr. Kuhbandner als profilierter Fachmann ist hervorzuheben. Jetzt ist von ihm und Prof. Dr. Reitzner eine begutachtete Studie mit dem Titel: “Schätzung der Übersterblichkeit in Deutschland im Zeitraum 2020-2022“ erschienen. Hier ist eine knappe Zusammenfassung der Studienergebnisse von Kuhbandner selbst. Im folgenden Video wird Prof. Reitzner zur Studie befragt.

Studie und Gespräch bestätigen die bekannten Erkenntnisse, erweitern diese (z. B. mit der gesonderten Betrachtung der Totgeburten) und verstärken die Beweisführung.

Die beiden entscheidenden Erkenntnisse sind,

– dass es im Jahr 2020 der Plandemie keine Übersterblichkeit in Deutschland gab und

– dass die ab 2021 einsetzende Übersterblichkeit mit den Corona-Impfungen korreliert.

(Nicht unterschlagen sei die Existenz einer Münchner Studie, die teilweise zu anderen Ergebnissen gekommen sei.)

Mir geht es im folgenden nicht um die Studie selbst, sondern um einige mit ihr verbundene „Randprobleme“ (auf die übrigens in den Kommentaren zu obigem Video vielfach hingewiesen wird):

Mit dem Gesundheitsministerium und dem RKI haben zwei maßgebliche Institutionen intensiv gearbeitet, um den Popanz einer großen schweren Pandemie zu installieren und möglichst groß aufzublasen. Es genügt auf die flächendeckende Verwendung des nicht präzis definierten (Zahl der Zyklen) Drostentests, die Totendefinition „an oder mit Corona“ und das fast vollständige Unterbinden pathologischer Untersuchungen hinzuweisen.

Hier zeigen sich derart elementare Missachtungen wissenschaftlicher Standards von Leuten, die zu wissenschaftlicher Arbeit fähig sind, dass ich nur von vorsätzlicher Manipulation ausgehen kann. Derselbe Vorwurf ist der dritten maßgeblichen Institution zu machen, dem PEI, das alles unterlassen hat, um die tatsächlichen Impfkomplikationen zeitnah zu erfassen und umfassend zu erforschen. Die Fehlleistungen dieser maßstabsetzenden Institutionen wurden frühzeitig aufgedeckt und Abhilfe gefordert. Die Kritik kam aber fast ausschließlich in privaten Kanälen zu Wort. Die Medien – und zwar sowohl die Massenmedien als auch die Fachmedien – haben die Kritik massiv unterdrückt. Diese sog. Informationsquellen haben sich als reine Propagandainstrumente zur Durchsetzung der beschlossenen Politik, koste es, was es wolle, erwiesen. Die Gleichschaltung der politischen Parteien, der Justiz, der sog. NRO und vieler Prominenter („Multiplikatoren“) war zwar nicht lückenlos aber dennoch flächendeckend und insgesamt ein überwältigender Faktor, um den Ausnahmezustand durchzusetzen und dabei die gewünschte Akzeptanz durch die Massen zu erreichen.

Wenn der umfassend durchgesetzte und akzeptierte Ausnahmezustand das Ziel der autoritären Plandemiepolitik war, so wurde dieses Ziel voll und ganz erreicht.

Der autoritär agierende und sich dabei kontinuierlich weiter autoritär ausprägende Staat mit der Tendenz der schleichenden Faschisierung sind das bleibende Ergebnis des Corona-Ausnahmezustands. Dieses Ergebnis garantiert,

– dass keinerlei „Aufarbeitung“ oder gar Ahndung der Verfehlungen und Verbrechen erfolgt und

– dass neue Felder, Ziele und Stufen der Faschisierung ins Zentrum gerückt werden (Hetze zum Ukrainekrieg, Förderung der Klimahysterie, weitere Schritte der Impfnötigung).

Der Widerstand gegen diese zutiefst demokratiefeindliche Politik erfasste, grob geschätzt, etwa 15% der erwachsenen Bevölkerung. (In Relation: Es gibt etwas mehr als 16 Millionen Ungeimpfte.) Im Vergleich zu den Zahlen des Widerstands gegen das Naziregime (wenige hunderttausend Fälle in zwölf Jahren in Deutschland) ist diese Zahl hoch. Jedoch liefert wegen der sehr großen Unterschiede im Repressionsgrad damals und heute ein direkter Vergleich vorerst kaum Erkenntnisgewinn.

Tatsache ist, dass selbst große Widerstandsaktionen den Corona-Ausnahmezustand nicht zurückdrängen oder gar beenden konnten. Im Ergebnis sind keine bundesweiten, nachhaltigen, politisch führungsfähigen Widerstandsstrukturen entstanden, obwohl es lokale und regionale Knotenpunkte gibt. Insgesamt überwog das spontane Element mit seinem Auf und Ab politischer Aktivität.

Insbesondere ist der im Corona-Ausnahmezustand sichtbar gewordene offene Betrugscharakter der herrschenden Politik und ihre allmähliche Näherung an eine weiche, teil verdeckte, teils menschenfreundliche maskierte Faschisierung nicht bewusst geworden und wird nicht thematisiert.

Ich kann „nach Corona“ keine tiefgreifenden Lernprozesse im Widerstand erkennen.

Der Widerstand scheint damit für die Herausforderungen von heute und morgen wieder, wie vor Corona, an einem Anfangspunkt zu stehen.

Natürlich trägt zu dieser unbefriedigenden Situation die konsequente und dabei subtile Korrumpierungs-, Zersetzungs-, und Unterwanderungsstrategie des Herrschaftssystems entscheidend bei. Das konnte bei größeren Organisierungsversuchen, wie „Aufstehen“ und „dieBasis“ beobachtet werden. Die mehrmonatige politische Haft Michael Ballwegs beweist das ebenfalls. Jedoch ist das nur ein Teil der Wahrheit. Die ganze Wahrheit muss wohl tiefer gesucht werden.

Es scheint, dass die optimistischen Prognosen des Kommunistischen Manifests, also die Lehren von Marx, Engels und Lenin über die Gesetzmäßigkeiten der Dialektik von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen, die sich im Klassenkampf realisieren würden, den tatsächlichen Gang der menschheitlichen Entwicklung der neuesten Zeit nicht ausreichend tief widerspiegeln.

Vieles in unserer Zeit erinnert an die Dekadenz im Alten Rom, besonders die Unfähigkeit oder/und der Unwille der „niederen Klassen“ eine gesellschaftliche Alternative zu entwickeln, der Rückzug ins (damals christliche) Innere bei öffentlicher Demoralisierung und der immer ausgeprägtere, selbstgenügsame Allmachts- und Perversions-Blasencharakter der Herrschaftsschicht.

Bekanntlich endete das Imperium damals in einer Kombination aus innerem Zerfall und Ansturm von Außen, was zu unvorhergesehenen neuen Anfängen führte.