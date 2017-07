Zwei Persönlichkeiten – Freigeister, Aufklärer, Macher – Dennis Hack, Ken Jebsen – „Human Connection“!

Fülle und Umfang der Informationen, denen ich, aktiver Mediennutzer, ausgesetzt bin, überfordern mich.

Schon Fülle und Umfang der Informationen, die das Portal KenFM anbietet, haben die Tendenz, mich zu überfordern. So ist es geschehen, dass ich zwar wahrgenommen habe „KenFM im Gespräch mit: Dennis Hack (Human Connection) – DIE MACHER (2)“ vom 30.12.2016. Aber angehört, angeschaut habe ich mir dieses Video von anderthalb Stunden nicht. („Wen hat er da wieder ausgegraben?“ „Ich kann nicht jeden kennen.“ „Vielleicht ist später Zeit dafür.“)

Heute, ein PTM-Festival später, weiß ich, was mir bisher entgangen ist und was ich mit Sicherheit nicht länger versäumen werde.

*

Mir geht es hier um zwei Persönlichkeiten: Dennis Hack und Ken Jebsen.

Dennis ist der Öffentlichkeit wenig bekannt, auch meine persönliche Bekanntschaft mit ihm ist nur eine flüchtige. Ken Jebsen dagegen ist bekannt „wie ein bunter Hund“. An ihm scheiden sich die Geister und zwar – das ist interessant – unabhängig davon, was er tut oder läßt.

Ich verfolge sein Wirken seit langer Zeit und habe sehr oft über ihn geschrieben (zum erstenmal im April 2012). Jebsen ist ein hervorragender Journalist bei gleichzeitig überragender Produktivität. Seine Leistungen in ihrer Einheit von Qualität und Quantität kann ich im deutschen Journalismus nur mit denen von Kurt Tucholsky vergleichen (so wenig ihre Arbeiten im Einzelnen vergleichbar sind). Jedem, der (medien)politisch denkt, ist Jebsens Bedeutung klar; besonders seinen zahlreichen Feinden. Ihr buchstäblich versteinerter Hass wiegt mehr als jede denkbare Auszeichnung.

Tatsächliche oder vermeintliche Wortführer der Linken mögen (von Ausnahmen abgesehen) Ken Jebsen nicht. Mittlerweile ist das nicht mehr ein Maß, welches an K. J. anzulegen ist, sondern im Gegenteil eher eine Art Lackmustest für Überlebenschancen oder überhaupt Daseinsberechtigung dieser Linken. (Hallo „junge Koschmieder-Welt“!) Ich spreche von ihren Überlebenschancen, ihrer Daseinsberechtigung als LINKE. Dass sie als EHEMALIGE Linke überleben können, gar nicht unbequem, steht außer Frage.

*

Ursprünglich sollte nicht „Freigeister“ in der Überschrift meines Postings stehen, sondern „Freidenker“. Gern hätte ich damit manche meiner etwas bräsigen Freidenker-Kumpels ein wenig geneckt. Doch die begriffliche Unterscheidung ist tatsächlich eine inhaltliche und sollte nicht unter den Tisch fallen.

Hack und Jebsen, soweit ich das einschätzen kann, stehen nicht im Rahmen einer klar bestimmten Denkschule, einer philosophisch-weltanschaulich-gesellschaftlichen Theorie und Praxis, wie das etwa für die organisierten Freidenker des DFV mit der Aufklärung, den „historischen Erfahrungen und Lehren der gesamten Fortschritts- und Freiheitsbewegung“, ausdrücklich unter Einschluss der „Kämpfe der Arbeiterbewegung für die Verbesserung ihrer Lage und für eine sozialistische Gesellschaftsordnung“ (vergl. „Berliner Erklärung“) gegeben ist. Ohne sich als Propagandaorganisation zu verstehen, stützen sich die Freidenker auf den Dialektischen und Historischen Materialismus und den Wissenschaftlichen Sozialismus.

Jebsen und Hack dagegen verfügen nicht, zumindest nicht systematisch und in vollem Umfang, über die gesicherten Erkenntnisse und praktischen Erfahrungen, die die genannten Quellen hergeben. Damit unterliegen sie andererseits nicht oder zumindest in geringerem Maße den Deformationen, Erstarrungen und Irrwegen aus denselben Quellen, all dem Ballast aus realsozialistischen Jahrzehnten, den hinter sich zu lassen den traditionellen Linken schwerfällt.

Warum dürfen beide mit vollem Recht „Freigeister“ genannt werden? Weil ihr Ausgangs- und Fundamentalpunkt der MENSCH ist.

In der unbedingten Orientierung auf den Menschen in seiner Würde als Schöpfer von Emanzipation und Fortschritt – eingebettet in das über ihn hinausreichende Lebens- (und unbelebte) Ganze – sind sich Jebsen wie Hack, die Freidenker wie alle Humanisten, Müntzer wie Descartes, Marx wie Lenin völlig einig.

So ist freier Geist!

Diese Orientierung auf den Menschen (auf das „überall anzutreffende Gute“, wie Hack es mit heute unüblichen „naiven“ Worten ausdrückt) HEUTE mit größter Entschiedenheit zu erklären und DIREKT und PRAKTISCH zu vertreten – das macht die außerordentlich WIRKENDE HUMANISTISCHE POTENZ dieser beiden Persönlichkeiten aus.

*

Ist es berechtigt, beide, trotz der formulierten Einschränkungen als Aufklärer zu bezeichnen? Tatsächlich zeichneten sich die bürgerlichen Aufklärer des 17. und 18. Jahrhunderts, genauso wie die marxistisch-leninistischen des 19. und 20. Jahrhunderts durch die Formulierung mehr oder weniger systematischer Programme aus. Sie hatten philosophische Erkenntnisse und historischen Lehren zu verkünden. Nicht wenige waren Universalgelehrte. Zumal der Marxismus-Leninismus strebte an, das gesamte geistige Gut der Menschheit in sich aufzunehmen und aufzuheben.

Von einem derartig radikalen und konkreten geistigen Zugriff auf alle relevanten Epochen der Menschheit scheinen mir Jebsen oder Hack weit entfernt zu sein. Dahingestellt, ob er in heutiger Zeit überhaupt möglich wäre, scheinen Jebsen wie Hack ihn gar nicht anzustreben. Ich verhehle nicht, dass ich deshalb all ihre Anregungen und Anstrengungen bei aller Sympathie mit einem gewissen Bangen, manchmal mit leisen Zweifeln verfolge. „Wie stabil wird ihr Vorwärtsdenken und Vorwärtsstreben sein, wenn sie erst einmal direkt mit der Macht zusammenstoßen und die Frage „Wer? Wen?“ praktisch beantwortet werden muss?“ Klassenkampf, Revolution und Konterrevolution sind Phänomene der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, auch wenn das dem Zeitgeist über die Hutschnur geht.

(Kleiner Exkurs zu den eben erwähnten „alten“ Begriffen: An ihnen auf das Entschiedenste festzuhalten, bedeutet natürlich keineswegs die Behauptung, sie wären in jeder Hinsicht überzeitlich fixiert und würden in immergleichen Formen in die Welt treten. Sowenig die Oktoberrevolution von 1917 den Deutschen Bauernkrieg von 1525 wiederholte, so wenig (oder noch weniger) wird die soziale Revolution der Zukunft der Oktoberrevolution und der ihr folgenden Konterrevolution gleichen. Das heutige Reden von der „Unmöglichkeit der Revolution für lange Zeit“ ist unbewusst in der Vorstellung einer Revolution wie 1905 oder 1917 gefangen. Die Revolution der Zukunft wird von einem unvergleichlich höheren Zersetzungsgrad des herrschenden Systems ausgehen (und ausgehen müssen) und von einer massiven geistigen und materiellen Existenz der neuen revolutionären Verhältnisse innerhalb der alten vorrevolutionären.)

Doch mir scheint Aufklärung, zumal heute, ist mehr als sich in die angedeuteten theoretischen Tiefen zu versenken bzw. stets mit ihnen zu korrespondieren. Das gesellschaftliche Leben wälzt sich seit etwas mehr als zwei Jahrzehnten auf der Grundlage von Entwicklungssprüngen vieler Wissenschaften und der Technik in seiner gesamten geistig-praktischen Existenzweise grundsätzlich um. Es vermindert nicht seine Wesenszüge als Ausbeutergesellschaft und politische Diktatur, ganz im Gegenteil! aber es bringt mit schier unfassbarem Tempo und schier ungreifbarer Reichweite elementar/spontan Elemente der menschlichen Emanzipation hervor. Begriffe, die hier mitgedacht werden müssen, sind: IT/Big Data, Genetik, Nanotechnologie, Robotik, Neurologie. Die menschliche Praxis in ihrer Materialität ist heute in schier unfassbarer Weise von Wissenschaftlichkeit und Geistigkeit durchdrungen, ein Prozess, der sich weiter beschleunigt und erweitert. An diesem Prozess (besser: diesen komplexen Prozessen) sind Jebsen und Hack im besten Sinne „dran“, und sie bemühen sich mit aller Energie, ihn anderen Menschen begreiflich zu machen. Deshalb bezeichne ich sie bewusst und mit Nachdruck als „Aufklärer“. Doch sie sind mehr als das. Sie sind Macher.

*

Die Macher – ich komme zum wichtigsten Teil dieses Postings. Warum erst jetzt? Weil ich glaube, dass die ganze Tragweite dieses Machens ohne die Dimensionen der Freigeistigkeit und der Aufklärung nicht erkennbar wird.

Über Ken Jebsen als Macher zu reden, hieße Eulen nach Athen zu tragen. Jetzt soll es ausschließlich um „HUMAN CONNECTION“ gehen, das Projekt, das Dennis Hack MACHT.

Ich wurde mit „HUMAN CONNECTION“ erstmals beim ptm-Festival konfrontiert, und ein Funke hat gezündet (Dank Jürgen Hackbarth!). Seitdem lerne ich es schrittweise besser kennen, und meine frühe Überzeugung festigt sich, dass hier etwas mit dem Potential zum Grandiosen beginnt.

„HUMAN CONNECTION“ soll ein Soziales und Wissens- und Kommunikations- und Aktionsnetzwerk werden, das Niemandem und damit allen seinen Teilnehmern gehört, das öffentlich und frei ist und dynamisch, weil es von seinen Teilnehmern ihren Bedürfnissen entsprechend tatkräftig entwickelt wird. Es soll kostenlos sein und nicht privatisierbar, wie die Luft und die Sonne.

„HUMAN CONNECTION“ ist die prinzipiell unbeschränkt gedachte, praktisch-organisatorische innere Struktur einer sich befreienden Gesellschaft. „Innere Struktur“ im Sinne eines wirklichen (wirkenden) Skelett-, Nerven- und Muskelsystems des Sozialen. „Praktisch-organisatorisch“ im ganz orthodox-marxistischen Sinne: Hier soll es eine Verschmelzung geben von Materiell-Gegenständlichem und Ideellem/Geistigem in Gestalt eines organischen Massenprozesses.

Sinn von „HUMAN CONNECTION“ ist es, die Aneignung des Sozialen durch die Menschen zu vermitteln – also nichts anderes als die Aneignung seines eigenen Lebens durch jedes Individuen und somit alle Individuen. „HUMAN CONNECTION“ könnte bei der Erosion kapitalistischer Ausbeutungsverhältnisse eine positive Rolle spielen, und dabei dürfte es schwierig für die herrschende Macht sein, es politisch-administrativ zu unterdrücken.

Das sind hochgespannte Einschätzungen. Worauf gründen sie? Wie soll „HUMAN CONNECTION“ konkret funktionieren?

*

Erste Antworten und eine erste Übersicht gibt die Webseite „Features“, die zunächst einige Grundbegriffe einführt, diese dann anschaulich und teils interaktiv erläutert und die laufend unter Mitwirkung der Nutzer erweitert und vervollkommnet wird.

GEMEINNÜTZIG Anerkannte gemeinnützige Organisation

FAIR & TRANSPARENT Schützt die Privatsphäre, kein Datenverkauf

GEMEINSCHAFTLICH Crowdmoderiert, Open Source

INFORMATION & AKTION Wissens- und Aktionsnetzwerk in einem

KOMMUNIKATION & INTERAKTION Viel mehr als nur Kommentare

ÜBERSICHTLICHKEIT Mit 16 Oberthemen die Welt entdecken FILTERN & SORTIEREN Filter und finde alles (wieder) ACTION BUTTON Von der Information in die Aktion INDIVIDUALISIEREN Nutzeroberflächen selbst zusammenstellen Ein kleines Video führt ganz einfach in die Gedankenwelt und Funktionsweise von „HUMAN CONNECTION“ ein: Ein ausführlicheres Video (weitere werden folgen) gibt bereits eine detailliertere Einführung: ——————————————————– Ich erwarte, dass „HUMAN CONNECTION“ ein komplexes soziales Instrumentarium wird, auf dem modernsten Stand der IT, das wir uns perfekt zu eigen machen müssen.