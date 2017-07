Ins eigene Stammbuch

Von wessen eigenem Stammbuch ist die Rede? Vom Stammbuch der revolutionären Sozialisten, der revolutionären Linken, der einzigen, die radikal-emanzipatorisch ist bzw. war.

Fixpunkte dieser Linken sind Marx, Engels und Lenin und zwar unbedingt in ihrer Einheit. Ihre Lehre und Praxis hat – im Ganzen gesehen – die Prüfung der Geschichte bestanden

Die Lehren und praktischen Wege die von M E und L vertreten und begangen wurden, wurden von den Kampfgefährten und Nachfolgern (in Wahrnehmung ihrer Willensfreiheit) liquidiert und zwar auf zwei Arten:

in Formen der Sozialdemokratisierung

in Formen der Stalinisierung bzw. des Realsozialismus.

Eine Besonderheit der zweitgenannten, zutiefst widersprüchlichen Liquidationsform war das Weiterbestehen und auch Neuaufkeimen von Elementen des revolutionären Sozialismus, die aber den allmählichen Niedergang und schließlich Untergang des Systems nicht verhindern konnten.

Der Untergang des Realsozialismus als Weltmacht war, nachdem der Weg von M, E und L sichtbar verlassen wurde (also etwa ab 1928/29) unvermeidlich. Das hat Trotzki richtig erkannt. Für eine Alternative gab es außerhalb des Gravitationszentrums „Sowjetunion“ keine Chance.

Der Untergang des Realsozialismus war eine notwendige Bedingung für das Entstehen einer der Jetztzeit entsprechenden, qualitativ höheren Stufe des revolutionären Sozialismus; eine notwendige aber nicht hinreichende Bedingung.

Diese qualitativ höhere Stufe hat sich auf den vorhandenen Trümmern des revolutionären Sozialismus bis jetzt nicht erhoben. Die Menschen mit dem entsprechenden Bezug, Hintergrund und (subjektiven) Streben sind bis heute unfähig, das historisch Notwendige zu tun.

Sie haben nicht die fertigen Antworten, was verständlich ist. Sie sind aber auch unfähig, einen systematischen Prozess der Erarbeitung der notwendigen Antworten in Gang zu bringen. Infolge dessen ist die Position des revolutionären Sozialismus in den Kämpfen der Zeit auf Meinungsbekundungen einzelner Stimmen (von Außenseitern) reduziert und als Position mit politischem Gewicht nicht vorhanden. Von Hegemonie ganz zu Schweigen. (Das dürfte weniger sein als Zimmerwald 1915.)

Die Ursachen für diesen nicht nur unbefriedigenden, sondern auch gefährlichen Zustand habe ich bis jetzt nicht verstanden. Ähnelt unsere Situation nicht der Zeit als Lenin verstummte (in gewisser Hinsicht: Zum Schweigen gebracht wurde)? Die Zukunft lag auch damals dunkel, verworren, gefahrvoll vor den Menschen – eine Orientierung, zwar knapp aber tragfähig, war vorhanden – die (maßgeblichen) Menschen vermieden energisch, ihr zu folgen.

Ich meine, dass der neue revolutionäre Sozialismus

den materiellen Charakter der (antagonistischen) Gesellschaftsspaltung tiefer begreifen muss – den Klassenbegriff als Spezialfall in sich aufnehmend aber den Ausbeutungsbegriff ins Zentrum rückend

den Herrschaftsbegriff tiefer fassen muss. Nach wie vor gilt: Herrschaft stellt letztlich die Frage: „Tod oder Leben“. Instrument der Herrschaft – vielleicht ist das neu – ist ALLES.

Menschliche Befreiung gibt es nur als gemeinsame Selbstbefreiung („Ermächtigung“) der Individuen (die Individuen in ihrer ganzen wirklichen sozialen Geformtheit verstanden). „Befreier“, „Aktivisten“, „Berufsrevolutionäre“ usw. können nur Moderatoren dieses gesellschaftlichen, nur bei völliger politischer Transparenz möglichen Vorgangs sein. „Moderator“ könnte man hier mit „Verknüpfer“, „Verbinder“ übersetzen.

Es ist die Funktion der revolutionären Linken die Frage nach der Zukunft der Gesellschaft zu beantworten. Kann sie diese Antwort nicht geben, bleibt die Frage offen.

Und Zukunft findet nicht statt.

PS: Wenn ich die Ursachen für den oben erwähnten „nicht nur unbefriedigenden, sondern auch gefährlichen Zustand“ nicht begreife – den Zustand, der darin besteht, dass ein „systematische(r) Prozess der Erarbeitung der notwendigen Antworten“ nicht in Gang kommt – wenn ich dessen Ursachen nicht begreife, müsste dann nicht das Gespräch mit Gleichgesinnten über genau diesen „weißen Fleck“, dieses „schwarze Loch“ der erste Schritt sein?