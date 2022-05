Querschuss auf den Punkt!

Deutschland: Die Erzeugerpreise stiegen im April 2022 gegenüber dem April 2021 um 33,5%. Quelle: destatis, via: „Querschüsse„.

Der Blogger von „Querschüsse“ bringt es auf den Punkt:

„Der Drang nach wirtschaftlicher Selbstzerstörung ist ungebändigt, obwohl das Fiasko für alle an die Wand gemalt ist, drehen Medien und Politiker ungebrochen an der Eskalationsschraube und weiter Teile der Bevölkerung nehmen es hin bzw. tragen es voller Inbrunst mit. Nun denn, die Folgen sind mittlerweile unabwendbar, jegliche Vernunft, Rationalität und Deeskalation hatte keine Verankerung in der Gesellschaft, obwohl dies so dringend nötig gewesen wäre. Corona, Ukrainekrise, Sanktionen gegen Russland, quietschende Lieferketten und latenter Rohstoffmangel und der unsägliche Umgang damit, sind in einem solchem Zeitfenster (seit 2020) für die deutsche Volkswirtschaft einfach zu viel und nicht zu verkraften!“

Ein Kommentator dort verlinkt auf das Handelsblatt:

„Geschäftserwartung bricht ein: Die Deutsche Industrie steht vor einer Existenzkrise„