Offener Brief von Thüringer und Bayerischen Medizinern bezieht Stellung zu den staatlichen Maßnahmen in der Pandemie.

„Als Mitarbeitende im Gesundheitswesen unserer Region unterstützen wir die Forderung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung nach einer Aufhebung aller staatlich veranlassten Restriktionen der Corona-Pandemie und stimmen dem Vorschlag zu, die notwendigen Schutz- und Abwehrmaßnahmen in die Hände des Bürgers zu legen.

Wir treten ein für das Recht auf körperliche Unversehrtheit und wenden uns entschieden gegen die Diskriminierung von nicht gegen COVID-19 „geimpfte“ Menschen.

Wir laden dazu ein, freundlich, würdevoll, respektvoll und tolerant miteinander umzugehen. Die Abklärung am Beginn eines Gespräches, ob jemand geimpft, genesen oder getestet ist, empfinden wir als entwürdigend.

Es muss aufhören, Menschen zu ängstigen, sie zu verunsichern, die Familien und die Gesellschaft zu spalten. Zur Gesundheitsfürsorge gehören Prävention, Therapie und Nachsorge und nicht Ängstigung, Spaltung und Diskriminierung.“

Der Brief ist unterschrieben von diesen 39 mutigen Damen und 14 mutigen Herren:

Kerstin Abe, Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie

Dr. Gabriele Adrian, Ärztin

Dr. Abolfazl Ajeli-Kargar, Orthopäde

Christine Barth, Apothekerin

Sabine Brunner-Hagazy, Ärztin für Allgemeinmedizin

Monika Bug, Fachwirtin für Gesundheit und Soziales, Physiotherapeutin

Dr. Christine Büchner, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe

Dilek Büttner, Logopädin

Andrea Erben, Medizinische Fachangestellte

Claudia Friedel, Ergotherapeutin

Elisabeth Gemeinder, Tierheilpraktikerin

Silvia Gemmer, Krankenschwester

Alexander Glas, Heilpraktiker

Dr. med. Uta Guder, Fachärztin für Innere Medizin

Brigitte Harloff, Dipl. Psychologin, Psychotherapeutin

Dr. Volker Heinbuch, Chefarzt Geriatrie

Marietta Holla, Ärztin

Marian Holly, Urologe

Karin Huhn, Dipl. Psychologin, Psychotherapeutin

Dr. Dietlind Hunold, Fachärztin für Kinder und Jugendmedizin

Dr. Matthias Hunold, Facharzt für Allgemeinmedizin/ Chirotherapeut

Simone Keller, Zahnmedizinische Fachhelferin

Anne Knerr, Physiotherapeutin

Thomas Kreisler, Hausarzt

Dr. Susanne Kunze, Apothekerin

Rena Langenstein, Logopädin

Dr. Sabine Laube, Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten/ Allergologie

Dr. Thomas Laube, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe/ Medikamentöse Tumortherapie

Hauke Lenz, Dipl. Psychologe, Psychoonkologie

Doreen Mai, Podologin

Sabine Nimz, Ärztin

Ulrich Nimz, Augenarzt

Katja Pechtold, Physiotherapeutin

Anja Peters, Heilerziehungspflegerin

Julija Prosch, Sektorale Heilpraktikerin/ Podologie

Nadine Roßbach, Physiotherapeutin

Bernd Sauer, Physiotherapeut

Eva Schäfer, Logopädin

Gabriela Schmidt, Zahnärztin

Rainer Schmidt, Zahnarzt

Antje Seiss, Heilpraktikerin

Charlotte Stanek, Ergotherapeutin

Gabi Stanek, Ergotherapeutin

Moritz Stanek, Ergotherapeut

Elke Stechbarth, Dipl. Psychologin, Psychotherapeutin

Elke Stubner, Ärztin

Carmen Taubmann, Heilpraktikerin für Psychotherapie

Christiane Turschner, Heilpraktikerin

Sabine Weimershaus, Diplom-Psychologin

Brita Zeuner, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie

Dipl. Phil. Uwe Zeuner, exam. Krankenpfleger

Dr. Jörg Zitzmann, Zahnarzt

Dr. Simone Zitzmann, Zahnärztin

Veröffentlich wurde der Brief als Anzeige (!) am 17. November 2021 (!). Erst gestern, am 25.11.2021, wurde er überregional bekannt. Damit ist er zugleich ein Dokument der medialen Gleichschaltung und Meinungsunterdrückung.

Zur Zeit hat der Brief 27 Kommentare. 24 davon drücken teils euphorische Zustimmung und Dankbarkeit aus.

Ein Kommentator bemängelt, dass die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner nicht zur Impfung aufgerufen hätten. Ihm antwortet ein Kommentar mit dem Hinweis auf Impfschäden; mit dieser „KLEINEN Liste aus dem Sport (Liste unvollständig, sollte klar sein):

Spielabbruch wegen Herzstillstand des Schiedsrichters in einer Partie des Lauber SV (Kreis Donauwörth)17-jähriger Fußballspieler der JSG Hoher Hagen muss in Hannoversch Münden während Partie reanimiert werden Spieler des ASV Baden (Niederösterreich) bricht auf dem Spielfeld zusammen und muss reanimiert werdenGifhorner Amateuerspieler Marvin Schumann muss nach Herzstillstand reanimiert werdenSchiedsrichter-Assistentin einer Kreisliga-Augsburg-Partie in Emersacker bricht mit Herzproblemen zusammenKreisliga-Spieler der SpVgg. Oelde II muss von seinem Gegenspieler wiederbelebt werden Spieler vom Birati Club Münster erleidet in einem Kreisliga Spiel gegen den FC Nordkirchen II Eriksen-Schicksal: Zusammenbruch mit Herzstillstand. Spiel wird abgebrochen17jähriger Fußballspieler Dylan Rich stribt in England während eines Spiels an HerzinfarktTorwarttrainer des SV Niederpöring erleidet nach Training Herzinfarkt. Lucas Surek (24) von BFC Chemie Leipzig an Myokarditis erkranktKingsley Coman (25) vom FC Bayern München nach Herzrhythmusstörungen am Herzen operiert 19-jähriger Fußballspieler des FC Nantes erleidet am 16.9.21 Herzstillstand im Training Trainer Dirk Splitsteser von der SG Traktor Divitz bricht am Spielfeldrand tot zusammen Rune Coghe (18) von Eendracht Hoglede (Belgien) erleidet Herzinfarkt während SpielBeim WM-Qualifikationsspiel der Frauen Deutschland-Serbien in Chemnitz muss eine englische Linienrichterin mit Herzproblemen vom Platz getragen werden 16-jähriger ungenannter Fußballspieler in Bergamo erleidet Herzstillstand (6.9.2021)Teamleiter Dietmar Gladow aus Thalheim (Bitterfeld) erleidet vor dem Spiel tödlichen Herzinfarkt 53jähriger Fußballtrainer Antonello Campus bricht in Sizilien beim Training mit seiner Jugendmannschaft tot zusammen Anil Usta vom VfB Schwelm (Ennepetal) bricht mit Herzproblemen auf dem Spielfeld zusammenDimitri Liénard vom FC Strasbourg bricht in einer Partie der Ligue 1 mit Herzproblemen zusammenDiego Ferchaud (16 Jahre) vom ASPTT Caen erleidet in einem U-18-Ligaspiel in Saint-Lô einen Herzstillstand. Ain/Frankreich: Frédéric Lartillot erliegt nach einem Freundschaftsspiel in der Umkleidekabine einem HerzinfarktBelgischer Fußballspieler Jente Van Genechten (25) erleidet in der Anfangsphase eines Pokalspiels einen Herzstillstand.Belgischer Hobby-Fußballer Jens De Smet (27) aus Maldegem erleidet während des Spiels Herzanfall und stirbt im Krankenhaus. 13-jähriger Fußballspieler des Vereins Janus Nova aus Saccolongo (Italien) bricht auf dem Spielfeld mit Herzstillstand zusammen Andrea Astolfi, sportlicher Leiter von Calcio Orsago (Italien) erleidet nach der Rückkehr vom Training einen fulminanten Herzinfarkt und verstirbt ohne Vorerkrankung mit 45 JahrenAbou Ali (22) bricht während eines Zweiligaspiels in Dänemark mit Herzstillstand zusammenBordeaux-Profi Samuel Kalu bricht während eines Ligue 1- Spiels mit Herzstillstand zusammenFabrice N’Sakala (31) von Besiktas Istanbul kollabiert ohne Einwirkung des Gegners auf dem Feld und muss ins Krankenhaus gebracht werden”

Der Chefarzt des Krankenhauses Haldensleben spricht auf einer abendlichen Demo: