Der Fleischwolf von Peski („bis zum letzten Ukrainer“)

Ein Bericht aus dem ukrainischen Schützengraben

(maschinell übersetzt):

„Was zu verlieren, was kann mir am sechsten Tag meiner persönlichen Hölle in Pisky, einen Kilometer von der ersten Straße des ukrainischen Donezk entfernt, noch genommen werden? Die Leichen derer, die mir lieber waren als Verwandte, liegen unter der Hitze in Schützengräben vom Kaliber 152. Wie ich bereits geschrieben habe, 6500 Granaten pro verdammtem Dorf in weniger als einem Tag.

Es hat sechs Tage solcher Angriffe gegeben, und es passt nicht in meinen Kopf, wie zumindest ein Teil unserer Infanterie in diesem Feuerhagel am Leben bleibt.

Nein, ich jammere nicht.

Von unserer Seite arbeiten zwei Mörser 82 und 120.

Manchmal wacht er auf und „niest“ zwei Artillerierohre in Richtung Donezk.

Wir antworten kaum. Es gibt überhaupt kein Gegenbatteriefeuer, der Feind legt ohne Probleme für sich selbst eine Artilleriegranate in unsere Gräben, baut in zehn Minuten sehr starke Betonstellungen ab und dringt ohne Pause durch unsere Verteidigungslinie und minimale Erholung.

Vorgestern brach es zusammen, und zwei Hundertstel / drei Hundertstel strömten hinein. Ich veröffentliche keine Statistiken, es ist in unserem Land verboten, aber Sie können sich die Anzahl und den Prozentsatz der Verluste nicht einmal vorstellen.

Dies ist ein Ibana-Fleischwolf, in dem das Bataillon die Invasion einfach mit ihren Körpern zurückhält.

Seit fast einer Woche warten wir auf zumindest eine Hilfe, die die feindliche Artillerie treffen würde. Wir, ich wiederhole, werden ungestraft mit allem verbrannt, woran das russische Militärsystem reich ist, die Luftfahrt hat heute funktioniert.

Ich bin stolz auf die Führung des Bataillons, das hier bei uns bleibt. Der Bataillonskommandeur ist bei uns, alle sind bei uns, völlig erschüttert, leichte dreihundertstel, nachdem sie verbunden sind, kehren sie in ein paar Stunden auf ihre Positionen zurück, wenn man diese bodenlosen Trichter so nennen kann.

Es herrscht Krieg.

Aber ohne einen Gegenbatteriekampf verwandelt es sich in einen sinnlosen Fleischwolf, in dem eine wahnsinnige Menge unserer Infanterie an einem Tag zermahlen wird.

Bist du sicher, dass du die Wahrheit willst? Hier ist sie, die nackte Wahrheit.

Die Reserve geht in die Position, schließt den Durchbruch mit sich selbst, und nach fünf Minuten von 15 Personen bleibt nur noch einer intakt.

Die Leichen liegen. Wenn es leichte 300 sind, haben Sie vielleicht Glück, Sie stolpern, und Sie kommen zu Fuß heraus, Sie werden es schaffen.

Sie nahmen nur 300. Er schrie den ganzen Weg: – Wo ist die Unterstützung? Wo ist die Artillerie? Warum wurden wir verlassen? Warum hat uns niemand gedeckt?

Ich weiß nicht, mein Freund, warum uns niemand zugedeckt hat … er schreit, und ich schäme mich, dass ich immer noch gesund und munter bin, nur ein paar Mal wurde ich ziemlich taub.

Erbrochen, angepisst, sorry, und wieder in die Reihen.

Alle Reserven werden sich auflösen, militärische Ausrüstung brennt, der Feind nähert sich und nimmt nach einem weiteren Artilleriefeuer ohne Probleme unsere Stellungen ein.

Im Moment verlieren wir die Sands, alle unsere menschlichen und materiellen Möglichkeiten sind fast erschöpft.

Denis, ein Bewohner von Mariupol, der mir sagte: „Nun, ich glaube, Arestovich, wir werden sehr bald alles zurückgeben“, ist tot. Er wurde zweimal verwundet, sie haben ihn direkt im Graben verbunden, sie haben ihm gesagt, Denchik, geh zur Evakuierung, aber er hat geantwortet: „Leute, ich werde euch nicht verlassen.“

Und er wurde zum ersten Mal verwundet, und nach der zweiten Verwundung schoss er weiter zurück.

Wir haben seine Leiche noch nicht geborgen. Auf den Ruinen der Sands liegt er mit ausgestreckten Armen und starrem Blick. Er fordert Rache. Wie kann ich seine letzte Anfrage ablehnen? Wie können wir alle Dan verlassen?

Ich glaube, dass Dimka doch überlebt hat. Weil er nicht sterben konnte, nachdem er erst kürzlich aus dem Krankenhaus zurückgekehrt war und nur seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht hatte. Sie sagen, dass er nach einer der Pfarreien einfach verschwunden ist. Mit Erde bedeckt. Aber ich glaube, dass dies ein Fehler ist und er am Leben ist. Dumme Hoffnung und Hoffnung.

Ich weiß, mein Staat mag es nicht, laut zu denken. Aber ich hatte keine Wahl zwischen Siegesrausch und Verhaftung. Die Wahrheit soll klingen, nicht geflüsterte Gespräche in der Küche. Natürlich wird für diese Nachricht separat geflogen, denn wie; Belügt der Staat also wirklich seine eigenen Bürger?

Es würde mich nicht wundern, wenn heute jemand sagt: „Kreml-Agent Sirozha hat über den genialen Plan des Siegers an der Donezk-Front geplaudert, wir hängen ihn an Myrotvorets.“

Ich habe versucht zu sagen, dass alles unter Kontrolle ist. Jetzt ist im Sand alles nicht unter Kontrolle, aber aus irgendeinem Grund wird die Situation totgeschwiegen.

Läuten die zerbrochenen Glocken, während wir die Sands mit

… Leichen„

Quelle: Colonel Cassad