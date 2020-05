Die Staatskrise 1989, die Untergangskrise der DDR, habe ich bewusst erlebt. Die Staatskrise heute zeigt einige interessante Parallelen aber auch bemerkenswerte Unterschiede.

Frappierend ähnlich ist die Sprachlosigkeit der Machtausübenden. Ja, ich nenne das Merkel-/SPD-Regime sprachlos, obwohl es hinter sich eine schützende Wand von Medienrhetorik weiß. Doch das starre Jeden-Dialog-mit-Andersdenkenden-verweigern der Politiker im Rampenlicht wiederholt exakt die Endzeit der DDR-Politik. Selbst das wochenlange Abtauchen der Kanzlerin erscheint als der Wiedergänger von Erichs Unsichtbarkeit wegen Gallenleiden.

Eine erstaunliche Parallele ist die Einheitlichkeit ALLER offiziellen politischen Kräfte, die sich als komplett integriert hinter der GroKo präsentieren. Buchstäblich kein Politiker kennt noch etwas Anderes als Corona. Das ist derselbe trostlose Anblick, wie der des „Mehrparteiensystems“ der DDR.

Eine Parallele sind aber auch die Haarrisse im Machtblock (die der Oppositionelle mit Argusaugen beobachtet). Damals hatte z. B. der LDPD-Vorsitzende Gerlach einen Satz fallen lassen, der nicht zu 100% die Sprachregelungen bediente oder Hermann Kant, der Vorsitzende des Schriftstellerverbandes. Heute findet sich ein Beamter des Innenministeriums oder ein Bischof.

Ebenfalls eine erstaunliche Parallele sind nach meinem Eindruck die vielen, kleinen, unerbittlichen Demonstrationen – Kleinstdemos über eine gewisse Zeit aber plötzlich sind es Hunderttausend. Das erinnert durchaus an die Phase von März (Kommunalwahl) bis September 1989.

Etwas ist anders, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so sehr ins Gewicht fällt. Ich meine die Massenstimmung. Im Sommer und vor allem dann im Herbst 89 wusste Jeder, dass es so nicht weitergeht. Freilich wusste man nicht, WIE es weitergehen sollte. Heute scheint es immer noch (wenn man den Umfragenmanipulateuren in bestimmtem Maße folgt) ein Massiv der Volksstimmung zu sein, dass es mit Merkel weitergehen soll. Ich gebe dieser Stimmung nicht zu viel Gewicht. Die Gewissheiten sind z. T. „unterspült“; was der Tag an neuen Erfahrungen für viele Menschen bringt, beschleunigt sich.

Als fundamentalen Unterschied zu 1989 sehe ich, dass „die Systemfrage“ heute in weiter Ferne liegt. 1989 war (zunächst unausgesprochen) klar, das „das Neue“ wohl oder übel das andere System, der Kapitalismus, sein würde, denn ohne ihn gäbe es die Banane (d.h.: Auto und Reisen) nicht. Heute gibt es keinen ernsthaften Gedanken an ein System jenseits des Kapitalismus.

Und doch ist der Kapitalismus das Wesen all der Krisen, die sich im Vordergrund abspielen, der Flüchtlingskrisen, der Klimakrise, der Coronakrise. Die Staatskrise, in die wir gerade geraten, ist eine Vordergrundkrise. Obwohl ich bezweifle, dass sie viel löst, kann sie heftig sein, denn die Repressionskräfte sind intakt und Skrupel sie gegen Unbotmäßige einzusetzen, hat der deutsche Imperialismus noch nie gekannt.

(Berlin, 9. Mai 2020, Grundrechte-Demo)

Egal was im Vordergrund, also in ein, zwei, drei Jahren passiert. Die Weltkrise der kapitalistischen Produktionsweise halte ich für unabwendbar. Und dieses Tal könnte sehr lang sein.