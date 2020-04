Wohl jeder hat es schon erlebt: Ein unerwarteter kräftiger Schlag reißt einen plötzlich aus dem Alltagstrott. Danach sieht alles anders aus. Ein Auslöser, einem Zündfunken gleich, hat Ungeahntes in Gang gesetzt.

Wenn dieser Schlag in einem Ereignis besteht, das binnen Tagen oder gar Stunden 3000 Menschen tötet, kann das Millionen Menschen – wenn sie gleichzeitig einer totalen medialen Sturzflut ausgesetzt sind – so erschüttern, dass sie zu keiner rationalen Reaktion fähig sind. Dann folgen sie ohne Widerstand einer plötzlich angewiesenen Richtung. Ein Hebel wurde umgelegt, die bisherige Geschichte bricht ab und geht von Stund an einen anderen Weg.

Das war 2001 zu beobachten, als die drei Türme in New York niederstürzten („sich pulverisierten“) und 3000 Menschen unter sich begruben. Über Nacht wurde der Ausnahmezustand die innere und der „Krieg gegen den Terror“, ausdrücklich als „nie endend“ apostrophiert, die äußere Realität der einzigen Weltmacht.

Die ihrer Herkunft nach atlantisch-zionistische, nach ihrer Intention neoliberal-globalistische und in den Methoden militaristisch-terroristische Macht stellte die Weichen um – zur strikten, auch gewaltsamen, Durchsetzung ihrer „Neuen Weltordnung“. Diese Politik feierte fragwürdige Triumphe, einschließlich der Finanzkrise von 2008, kulminierte 2015 Dank des heroischen Widerstands Syriens im Bündnis mit Russland und kam 2019 an ihr Ende.

Eine neue Runde wurde 2018/19 mit der Klimahysterie gestartet. Greta und die Komparsen von XR legten sich wirklich ins Zeug aber die Wucht von 3000 Toten hatten sie nicht zu bieten.

Dann 2019/2020 kam Corona und bald herrschten Horrornachrichten aus Wuhan – 3000 Tote. Ich wage die Vermutung, dass „9/11“ auf „höherer Stufe“ (wie Dialektiker sagen) zurückgekehrt ist. Wiederkehr des Gleichen ohne Dasselbe zu sein.

Wieder sehen wir (da wir „Event 201“ ernst nehmen) atlantisch-zionistische „Eliten“ am Werk. Auch die neoliberal-globalistische Intention ist kaum strittig. Und an der medialen Sturzflut fehlt es nicht. Doch die Methoden scheinen nicht primär militaristisch-terroristisch zu sein. Totalitär ja aber/und zugleich von modernster Wissenschaft und Technologie geleitet, von IT, KI, Nanotechnologie, Molekulargenetik.

Soweit, so bekannt.

Doch die 3000 Toten und die Flut der unheimlichen Meldungen (zumindest anfangs) hat China beigesteuert. Dieser Tatsache ist eine besondere Unübersichtlichkeit geschuldet. In dieser Krise, die der Welt den Panikmodus beschert, sitzt von Anfang an China mit am Tisch. Aber ist das völlig neu? Deutete nicht bereits die Klimahysterie der Jahre 2018/2019 auf eine vergleichbare Struktur?

Das Folgende hätte gerne ich formuliert:

„Es verfestigt sich für mich immer mehr der Eindruck, dass wir es hier mit einer fast weltweiten, konzertierten Aktion zu tun haben. Jener finale Prozessschritt, um die Menschheit in die von mir seit Jahren thematisierte Neue Weltordnung aka vollständige Zentralisierung zu treiben bzw. die Menschen dazu zu bringen, dass sie diese selbst einfordern (inkl. Zwangsimpfungen, Bevölkerungskontrolle und Überwachungs-/Kontrollstaat unter der Führung einer globalen Entität aka Eineweltregierung).“ (Quelle)

Rechtsanwältin Beate Bahner unterstütze ich deshalb auf das Entschiedenste, weil sie die ungeheuerliche Entmündigung, der wir unterworfen werden, mit aller Schärfe frontal angeht. Wehren wir uns aktiv, solange wir es noch können! Jede und Jeder kann es tun.