Daten aus dem „Reich der Mitte“ machen mich Staunen

I

– Hubei, 58,5 Millionen, Confirmed: 68.128, Deaths: 4.512

(Zum besseren Erkennen der Relationen habe ich die Millionenzahl der Einwohner hinzugefügt.

Hubeis Hauptstadt ist Wuhan, und bekanntlich hat es dort in den Monaten Dezember 2019 bis Februar 2020 diesen grässlichen Ausbruch des Killervirus gegeben. Zurückhaltend, wie Chinesen sind, haben sie zwar nicht im Stile westlicher Boulevardblätter informiert, aber ihre Berichte waren doch deutlich genug. Und der Staatschef selbst sprach von dem „Volkskrieg“, der gegen Corona geführt werden müsse.

Bald war von tauenden Toten die Rede, die Welt war schockiert. Der Ausnahmezustand folgte allüberall so prompt, als bliese das Regimentsorchester zum Zapfenstreich.

Nachdem wir uns seit zwei Monaten von morgens bis abends mit Corona beschäftigen und auch gelernt haben, hinter die deutschen Todeszahlen zu blicken (Siehe hier oder hier .), frage ich mich: Ist das denn den Chinesen nicht genauso gegangen? Zumindest denjenigen, die Zugang zu echten Informationen hatten. Haben Sie nicht im Laufe von drei Monaten Königsgrippe einschätzen gelernt, dass es keinen Grund für Horrorszenarien gib?

Wie jede Grippe ist auch die Königsgrippe für viele Betroffene kein Scherz, und für manche besonders Schutzbedürftigen ist sie gefährlich. Aber für ein Land mit ausgebautem Gesundheitssystem ist das Normalität. Und China hat das nicht bemerkt?

II

Nein, China hat katastrophisch reagiert. Zumindest schien es so. Die Wirtschaft kam fast zum Stillstand. Weltweit brachen die Lieferketten (oder es schien so). Die NASA klärte uns mit dem Vergleich zweier Bilder auf: Chinas Luftverschmutzung vor Corona und während des Stillstands. Hier die Abbildung. War das nun ein Zufallsbild oder NASA-Fake-News oder China-Fake-News? Oder von allem etwas? Welcher Chinese klärt uns auf?

III

Dann wollte es der Zufall, dass man in Wuhan, wo eines der weltweit führenden Viren-Forschungsinstitute zu Hause ist (Frau Merkel hatte es kürzlich noch besucht.), mit dem Virus partout nicht weiterkam. Irgendein Professor Schingschangschung zweigte ein wenig Zellkultur ab und stellte sie einem in der Welt (wenn nicht dem Universum) führenden Berliner Virologen zu Verfügung. Prof. Drosten durchkämmte die Datenbanken und was er fand, ermöglichte die Entwicklung eines Tests, der den „Killervirus“ als Lebensbedrohung für Millionen Menschen fassbar machte. Zumindest konnte es so scheinen.

IV

So nahm das Unheil seinen Lauf. Und spätestens seit es die Bilder einer Särge transportierenden italienischen Militärkolonne gibt, weiß der Pöbel Bescheid. Dass China dann von einen Tag zum anderen die Epidemie besiegte – so weisen es die Zahlen der schwer vertrauensunwürdigen „Schwarzen Seite“ aus – hat kaum Jemanden verwundert. China ist seit Jahren dafür bekannt, schier Unmögliches zu vollbringen. Warum nicht auch Wunder?

Sollte man sich nicht ernsthaft überlegen, von China das Siegen zu lernen?

Zum Lernen waren sich zumindest die Chinesen nicht zu schade, damals, als sie noch auf dem Weg der Bezwingung der Königsgrippe waren. Die Teilnahme ihres George Fu Gao am Event 201 war bestimmt eine nützliche Investition.

V

Wie auch immer. Wir sollten allmählich zur Kenntnis nehmen, dass China – ausweislich der, ich wiederhole mich, schwer vertrauensunwürdigen „Schwarzen Webseite“ – eins der großen Länder ist, die am wenigsten von der Corona-Pandemie betroffen sind. Ja, wenn wir den Auslösefall „Hubei“ unberücksichtigt lassen, ergibt sich sogar: In China gibt es faktisch keine Corona-Krise. Corona ist in diesem kontinentgroßen Land so gut wie unbekannt.

Das veranschaulichen die folgenden Zahlen einiger chinesischer Provinzen. (Es war mir zu viel Arbeit, alle herauszusuchen. Die fehlenden Provinzen zeigen kein anderes Bild.)

Hunan, 67,37 Millionen, Confirmed: 1.019, Deaths: 4

Jiangxi, 45,2 Millionen, Confirmed: 937, Deaths: 1

Anhui, 62 Millionen, Confirmed: 991, Deaths: 6

Shaanxi, 37,33 Millionen, Confirmed: 286, Deaths: 3

Chongqing, 30,48 Millionen, Confirmed: 579, Deaths: 6

Sichuan, 81,1 Millionen, Confirmed: 561, Deaths: 3

Guizhou, 34,75 Millionen, Confirmed: 147, Deaths: 2

Tibet, 3,18 Millionen, Confirmed: 1, Deaths: 0

Zhejiang, 57,37 Millionen, Confirmed: 1.268, Deaths: 1

Shanghai, 24,28 Millionen, Confirmed: 642, Deaths: 7

Beijing, 21,54 Millionen, Confirmed: 593, Deaths: 9

VI

Wahrlich, das „Reich der Mitte“ regt zum Staunen an.

*

Ich erlaube mir die Nachbemerkung, dass mir Bezeichnungen, wie „Reich der Mitte“ nicht gefallen. Andere sehen sich als die „exzeptionelle Nation“, das „auserwählte Volk“ oder die „grande Nation“, und jeder beansprucht den „Platz an der Sonne“.