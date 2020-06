Prof. Pfosten

Lach‘, wenn’s zum Heulen nicht reicht!

Für Opa gilt leider:

Heul‘, wenn’s zum Lachen nicht reicht!

Deshalb von mir zu Prof. Testen:

Er wurde ja gerade in eine „heftige Kontroverse“ verwickelt, ob die Kinder auch oder die Kinder nicht, und er hatte in einer Stunde zu antworten und mehr dergleichen… Geschenkt.

Dabei ist wirklich manches interessant um Merkels persönlichen Starvirologen.

Zwar kennen sich Wodarg und der Star, damals noch kleiner Star, schon lange, doch um alte Geschichten geht es jetzt nicht. Heute ist Drostens PCR-Test in aller Munde. Dazu formuliert Wodarg (wieder einmal) recht deutlich: „Wenn wir den PCR-Test nicht hätten, würden wir die Zahl der in diesem Jahr Erkrankten und Verstorbenen als Auswirkungen einer mittelstarken saisonalen Grippewelle mit Bedauern zur Kenntnis nehmen und uns auf den Sommer freuen.“

Ich sage es laienhaft grobschlächtig: Ohne Drostens Test keine Corona-Epidemie in Deutschland. Vielleicht sogar: Keine Pandemie in der Welt?

Ich würde gern die Einzelheiten verstehen, die zu der schnellen Testentwicklung führten. Im Laufe des Dezember 2019 erkrankten 27 Menschen in Wuhan an Lungenentzündung (ohne Todesfälle), wie hier dargestellt ist. War das ein weltbewegendes Ereignis? Jedenfalls kriegte die Nationale Gesundheitsbehörde in Peking am 31.12.2019 von der Regionalbehörde Wuhan die entsprechende Information und meldete dies noch am selben Tag der WHO.

Hier mache ich erstmal eine ausgiebige STAUNE-PAUSE.

In der Pause fällt mir ein, dass Herr George Fu Gao Direktor des „Chinese Center for Disease Control and Prevention“ ist, einer „unabhängigen Agentur“ der „Nationalen Gesundheitskommission“. Derselbe George Fu hat am Event 201 teilgenommen, wie Voltairenet freundlicherweise aufgelistet hat. (Siehe auch hier.) Ich wüsste schon gern, was in dem Dienstauftrag stand, mit dem Herr Fu nach New York aufbrach. Und noch mehr würde mich interessieren, wem er – zurück in Peking – welchen Bericht erstattete. Oder hat er nur paar „unabhängige Anregungen“ gegeben?

Nach dem 31.12.2019 bewiesen die Chinesen (dieser Darstellung weiter folgend), dass sie fixe Kerlchen sind. Täglich berichteten sie der WHO, wenn wieder drei Leute mehr erkrankt waren. Am 11.1. 2020 stellten sie der WHO und der wissenschaftlichen Community weltweit die „Virusformel“ zur Verfügung, und paar Tage später warf der schnelle Charite-Professor mit Team den Corona-Test weltweit und kostenlos (!) auf den Markt.

Damit war jetzt alles eingerührt, um den Pandemietopf volle Pulle zum Kochen zu bringen. Oder?

Mir scheint kaum bestreitbar, dass ein paar chinesische Freunde (korrekt: langjährige Kooperationspartner) und Prof. Testen von Anfang an am Kochtopf standen. Vielleicht kann sogar die „böse Frau Merkel“ (Xavier Naidoo) das bestätigen. Schließlich hat sie im September 2019 Uni und Krankenhaus in Wuhan besucht.

Soweit ein wenig Quark (der fast unter den Tisch gefallen wäre) von opa zur „Corona-Verschwörung“. Gefälliger wäre wohl: Corona ist ein Mysterium, und wir werden es nie ergründen.

Rainer Rupp jedenfalls meint: „Kann sich jemand eine Konstellation vorstellen, wo sich in solch unterschiedlicher Staaten wie China und die USA, Kuba und Großbritannien, Russland und Deutschland, Saudi Arabien und Iran, Israel und Syrien, und so weiter und so fort, also in all diesen Staaten die politischen und wirtschaftlichen Eliten sich darin einig sind, mit einem fake Corona Virus die eigene Bevölkerung in Panik zu versetzen, um auf diese Weise ihre jeweilige politische Agenda besser durchsetzen zu können. Selbst mit noch so wilden Phantasmen kann ich mir keine Konstellation vorstellen, die ein solches Szenario hergeben würde.“

Kann sich jemand doch „eine Konstellation vorstellen“?