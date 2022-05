Der Kampf um die Inschrift – Drama in vier Akten

Akt I

Es war am 4. Mai als K., Mitglied der Partei dieBasis, eine Idee hatte: Er schlug seinen Parteifreunden, den „Basistas“, vor, am 8. Mai, dem Tag der Befreiung, an der Gedenkveranstaltung der Stadt teilzunehmen und ein Blumengebinde des Kreisverbands der Partei niederzulegen. Er hatte auch einen Textvorschlag für die Schleifen parat, z. B. „dieBasis Oberhavel in antifaschistischem Gedenken“.

Dass weniger als ein Fünftel der Mitglieder auf den Vorschlag antwortete, überraschte K. nicht. Das ist normal. Die Spannbreite der Antworten war groß. Sie reichte von entschiedener Ablehnung bis zu entschiedener Zustimmung und zwischen beiden Extremen mittlere Stimmen, die angesichts der zu erwartenden öffentlichen Aufmerksamkeit eine Zerreißprobe für den noch jungen Verband befürchteten.

Ins Gespräch kam (mit dem Segen der Landesleitung) ein zweiter Vorschlag. Ein Kranz mit weißen Schleifen ohne jeden Text aber mit den vier Farben der Basispartei. „Ohne jeden Text?“- staunte K. „Mindestens doch mit dem Logo des Kreisverbands“ – schlug er vor, um wenigstens in dieser reduzierten Form das Gesicht zu wahren. Darauf gab es ein klares „Jein“.

Akt II

Die Zeit begann zu drängen und K., für den „Antifaschismus“ kein Begriff aus der Mottenkiste ist und der deshalb die textlosen Schleifen unbefriedigend fand, formulierte seinen Vorschlag neu:

„Richtig ist wohl, bei aller Freude an einem klaren Statement, dass wir in der Kürze der Zeit keine repräsentative Mitgliedermeinung erreichen können. Und wir sollten niemanden übergehen oder in eine Rolle drängen, die er oder sie nicht will.

Deshalb tendiere ich jetzt zu diesem Vorgehen:

– Ich bestelle ein Blumengesteck mit Schleife, auf der steht: „Mitglieder der dieBasis Oberhavel in antifaschistischem Gedenken“. Weiße Schleife, wenn möglich Umrandung der Schleife mit den 4 Farben der Basis. Kein Logo, kein Verweis auf den Kreisverband!

– Parallel dazu ein Kranz (bestelle nicht ich) gemäß Vorschlag von A., Schleife ohne Text aber mit den Farben und dem Logo der dieBasis.“

Der naive K. glaubte, das sei ein Vorschlag, der allen gerecht würde, dem zögernden Kreisverband einerseits und den Mitgliedern andererseits, die explizit antifaschistisch gedenken wollten.

Es kam zur Beratung „in großer Runde“.

Akt III

An die „von oben“ (widerwillig?) abgesegnete Idee des Kranzes mit den leeren Schleifen erinnerte sich plötzlich niemand mehr. Jetzt ging es um zwei Fragen: Erstens: Dürfen Mitglieder der dieBasis, öffentlich erkennbar als Mitglieder der dieBasis, ihre Meinung kundtun, auch wenn diese nicht von einer Mehrheit geteilt wird? Und Zweitens: Muss denn unbedingt „Antifaschismus“ auf der Schleife stehen? Können wir uns nicht etwa einigen auf: „dieBasis steht für Frieden“?

Das Drama kulminierte: „Bockig“ beharrten zwei Mitglieder auf ihrem „antifaschistischen Gedenken“. Und eine basisdemokratische Dreiviertelmehrheit sprach ihnen das Recht ab, dies als „Mitglieder dieBasis“ oder als „von Mitgliedern dieBasis“ öffentlich zu tun.

K. sehr deutlich: „Wenn Ihr keinesfalls die Absicht unseres demonstrativen antifaschistischen Gedenkens mit unserer Parteimitgliedschaft vereinbaren könnt, sehen wir nur einen Ausweg…. Und der besteht nicht darin, unser antifaschistisches Gedenken zu unterlassen.“

Ojemine. Plötzlich liegt das Kind im Brünnlein.

Aber: „Wat mut, dat mut“.

Akt IV

Es gibt Bilder von dem Blumengebinde, das die beiden nun ehemaligen Mitglieder der Partei dieBasis am 8. Mai, dem Tag der Befreiung des Deutschen Volkes vom Faschismus, auf dem sowjetischen Ehrenfriedhof niedergelegt haben. Die weißen, textlos bestellten Schleifen haben sie von Hand beschrieben. Jetzt völlig frei in ihrer Wahl haben sie noch einmal nachgedacht und einen Text gefunden, der nicht nur richtig und wahr ist, sondern auch poetisch und aktuell und überwältigend populär bei denen, die ihren Antifaschismus nicht nach Konjunktur pflegen können, sondern ihn leben müssen.