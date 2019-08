Was ist deutsch?

Salopp gesagt: Handwerk und Traumtänzerei (Hans Sachs und Nietzsche).

Der mittelgroße Bereich in der Mitte Europas ist ist nicht ganz kein, ist nicht ganz groß. Seit alters her ist er in sich stark differenziert. Und nicht nur differenziert, sondern zerrissen. Die Kleinräumigkeit konnte sich immer recht stark verselbständigen, war stolz darauf und zugleich ärgerlich über ihre Allzubegrenztheit. Träume über Größe – gehabte, zukünftige, „eigentlich“ angemessene – waren immer wohlfeil.

Dann, ab 1870, die Reichseinigung war vollzogen (wenn auch gleich wieder eine kleinlich-begrenzte), ging’s endlich mal wieder „richtig zur Sache“ (glaubten die deutschen Traumtänzer). Weniger als die Weltherrschaft und das für 1000 Jahre durfte es nicht sein.

Die deutschen Sozialisten und radikalen Demokraten begriffen die besondere Aggressivität des deutschen Imperialismus und seine Neigung zu Abenteuern.

Heute leben wir mit einem deutschen Imperialismus, der seit knapp 80 Jahren die zweite Geige spielt und Unmengen von Kreide gefressen hat.

Er bleibt aber, was er immer war – handwerklich emsig und voll der Weltträume.

Dies Kredo liegt in einer schier endlosen Folge dickleibiger Gutachten, nein, Hauptgutachten! vor, die alle bequem online genossen werden dürfen. (Halt! „alle“ weiß ich nicht. Vielleicht gibt es auch nicht öffentlich zugängliche Studien.)

Hier ist der Link auf den WBGU mit seinen vielen, vielen Gutachten und sonstigen Materialien. Hier geht’s zum deutschen Papstersatz Schellnhuber.