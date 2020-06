Aus dem Wuhan-Tagbuch von Fang Fang, Eintrag vom 27.1.2020

„Die größte Sorge bereitet den Bürgern gegenwärtig der Mangel an Schutzmasken. Ich habe heute das Video eines Shanghaiers gesehen, der Schutzmasken einkaufen geht. In der Apotheke kosten sie 30 Yuan* das Stück, statt wie bisher fünf. Der Shanghaier erregt sich fürchterlich, filmt mit seinem Smartphone den Vorgang, und beschimpft lauthals die Apotheker. Er hat keine Wahl, muss sie kaufen, aber er verlangt eine schriftliche Quittung. Er ist tatsächlich weit cleverer und mutiger als ich! Hut ab!

…

Ich betrete … eine Apotheke… Zufälligerweise gibt es dort N95-Schutzmasken zu kaufen, allerdings das Stück für 35 Yuan. Für ein Paket mit 25 Stück wären das 875 Yuan. Ich frage die Verkäufer, wie man sich in der gegenwärtigen Situation derart unverfroren und unmoralisch verhalten könne, und erhalte zur Antwort, der Lieferant habe die Preise erhöht, man habe keine andere Wahl, als das Gleiche zu tun. Bei derartig hoher Nachfrage müsse man eben auch hohe Preise in Kauf nehmen. Ich beschließe, zunächst nur vier Stück zu kaufen, aber zu meinem Erstaunen ist keine der Schutzmasken einzeln verpackt, die Verkäuferin fasst sie mit bloßen Händen an. Angesichts derartiger hygienischer Verhältnisse verzichte ich auf den Kauf und ziehe es vor, keine Maske zu tragen.

…

Ein gegenwärtig umlaufender Witz sagt die Wahrheit: Die Schutzmaske ersetzt in der Tat das Schweinefleisch als gefragtester Konsumartikel zur Feier des Neujahrsfestes.“

1 Yuan = 0,13 €

Fang Fang, „Wuhan Diary. Tagebuch aus einer gesperrten Stadt“, Hoffmann und Campe, Hamburg 2020, S. 22-25f.