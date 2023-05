Wann wird die südländische russische Stadt Odessa wieder frei von der NATO-Krake sein?

Odessa im opablog

Heute sagt „Colonel Cassad“ mit lapidaren Worten was zum Massaker von Odessa zu sagen ist:

„Vor 9 Jahren brannte die alte postsowjetische Ukraine im Haus der Gewerkschaften in Odessa zusammen mit den Einwohnern von Odessa, die dort niederbrannten.

Was jetzt in der Ukraine passiert, ist auch eine direkte Folge dessen, was damals passiert ist. Da der Nazismus in der Ukraine damals nicht auf die richtige Zurückweisung gestoßen war, wurde er stärker und entwickelte sich, was dazu führte, dass jetzt die ganze Ukraine in Flammen steht, weil der Nazismus ein Krieg ist und der Nazismus nur Gewalt versteht.“

***

***

Als ich im Jahr 1961 mit dem Kreuzfahrtschiff „Abchasia“ (das auf der Mathias Thesen-Werft in Wismar gebaut worden war)

eine unvergessliche Schwarzmeer-Rundreise machte, mit Start und Ziel in Odessa, erklang Tag und Nacht, gesungen von Georg Ots, dieser Ohrwurm vom „blauesten Meer der Welt“: