Widerstand gegen die Medien-Zwangsgebühr

Neu ist mir die Situation nicht – mein Ärger über die „öffentlich-rechtlichen“ Propagandamaschinen und das Empfinden der immer wieder erlittenen Vergewaltigung in Form des staatlichen Zwangs, diese Einrichtungen und ihre Kreaturen finanzieren zu müssen.

Ich habe schon mehrfach nach Wegen gesucht, dagegen aktiv zu werden und musste erkennen, dass konsequenter Widerstand sehr teuer wird. Am Ende führt er in die Zwangsvollstreckung und ins Gefängnis. Die deutsche Bourgeoisie ist machterfahren. Ich brauche keine neuen Beweise ihrer Unerbittlichkeit, und am eigenen Körper schon gar nicht. Also Unterwerfung?

Was tun, nachdem jetzt „der letzte Tropfen, …“, ein eher abseitiges Ereignis mir endgültig „über die Hutschnur“ geht?

Ich habe (über das Gelbe) gefunden, was ich die „Steinhöfel-Initiative“ nennen möchte. Sie besteht darin, nicht direkt die Gebührenzahlung zu verweigern, sondern durch kleine überlegte Aktionen Sand ins Getriebe der Zwangsfinanzierung zu werfen. Würden recht viele Menschen das machen, könnten die kleinen Nadelstiche den Goliath schwer in Bedrängnis bringen, schließlich bis zum Kollaps.

In diesem Interview erläutert Steinhöfel seine Idee:

Und hier, auf der Webseite „Hallo Meinung“, wird Schritt für Schritt erläutert (einschließlich vorgefertigter downloadbarer Formulare) wie mensch vorgehen könnte.

Ich habe soeben als ersten Schritt meine Einzugsermächtigung der Rundfunkgebühr widerrufen. Auf dieses Katz- und Maus-Spiel mit konrollierbarem Risiko lasse ich mich ein. Soviel Zivilcourage muss sein. Parallel dazu werde ich auch den anderen Schritt gehen, die ebenfalls empfohlene Datenauskunft einholen.

…

Der letzte Tag des Jahres leitet mich mit eher heiteren Gedanken ins neue Jahr. Zumal nach der Zahl „2019“, die mir grünlich/schwärzlich/gräulich anmutete, nun „2020“ kommt, mit kräftigen gelb/orange/rot-Tönen.

All meinen Leserinnen und Lesern, Kommentatorinnen und Kommentatoren sende ich einen Gruß. Und ich wünsche ihnen, dass auch das neue Jahr Gutes, Wahres und Schönes bringt und dass wir – trotz allem – unsere Sinne dafür offen halten.