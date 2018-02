Recht  versus  Demokratie?  

Ein Gastbeitrag von Lutz Lippke

mit einer Vorbemerkung vom opablogger

Herr Lippke hat schon in früheren Diskussionen hier im Blog auf die Rechtswissenschaftlerin und Rechtsphilosophin Prof. Dr. Ingeborg Maus aufmerksam gemacht. Ich hatte „eine lange Leitung“ bis ich seinen Hinweisen endlich nachging. Noch habe ich nicht viel gelesen von Frau Maus (Diese Art Texte geht mir nicht schnell ein.), doch schon ist klar, dass sie ganz wichtige Grundlagen und Orientierungen erarbeitet für eine wirklich demokratische Verfasstheit unserer Gesellschaft. Dabei geht sie theoretisch wie historisch vorbildhaft gründlich vor.

Großer Dank also an Herrn Lippke dafür, dass er diese Perle in unseren Blickwinkel rückt! Zugleich scheint mir, dass er selbst von der rechtwissenschaftlichen Fachsprache zumindest teilweise „überwältigt“ ist. Als naiver, wohl sogar etwas skeptischer „Endnutzer des Rechts“ fällt es mir immer noch schwer, den Text in seiner Bedeutung für die präzise demokratietheoretische Ausrichtung der gesellschaftspolitischen Kämpfe unserer Zeit fruchtbar zu machen. So betrachte ich diesen Gastbeitrag als einen Startpunkt, von dem aus Herr Lippke selbst aber auch andere kluge Leserinnen und Leser vielleicht weitere Ideen, „Übersetzungen“ oder Vorschläge ausgehend vom Werk von Ingeborg Maus einbringen mögen.

Recht vs. Demokratie?

Motivation

Wie wichtig ist juristisches Recht für eine funktionierende Demokratie?

Aufwärmfragen:

Geht juristisches Recht ohne Demokratie? Ist das juristische Recht ein Kontrahent/Konkurrent der

Demokratie? Geht Demokratie ohne Recht? Geht Demokratie ohne Gerechtigkeit?

Was ist demokratisches Recht?

Angebot: Ein demokratisch legitimiertes Legalsystem „in progress“.

Idee der Gewaltenteilung

Das demokratische Legalsystem in der Gewaltenteilung:

Grundsatz: Alle Macht geht vom Volke (Demos) aus.

Legislative: demokratisch bestimmter Gesetzgeber

Exekutive: Vollzug der Gesetze

Judikative: Anwendung der Gesetze

Folge: Bürger und Institutionen unterwerfen sich dem Gewaltmonopol des kontrollierten Legalsystems.



Praxis in Deutschland: Ist das Gesetz klüger als der legitimierte Gesetzgeber?

BGH-Präsident Hirsch: ,,Es geht also nicht darum, was sich der ,Gesetzgeber‘ – wer immer das sein mag – beim Erlaß des Gesetzes ,gedacht hat‘, sondern darum, was er vernünftigerweise gedacht haben sollte.“ DIE ZEIT Nr. 41/2003

Larenz/Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 3. Aufl. 1995, S. 139:

„Wer das Gesetz auslegt, sucht in ihm eine Antwort auf die Fragen seiner Zeit.“

Die „objektive Auslegung“ als getarnte Normsetzung. (vgl. Prof. Rüthers – Rechtsstaat oder

Richterstaat?, S.14)

Richter sollen die Exekutive kontrollieren. Wer bestimmt und kontrolliert die Richter, wenn der

Gesetzgeber durch höheres Recht egalisiert wird?

Das Nachfolgende gibt einen Einblick in das Thema des Buches: „Bürgerliche Rechtstheorie und

Faschismus …“ von Ingeborg Maus, 1980, 2. erweiterte Auflage, W. Fink-Verlag München

„Ingeborg Maus gehört zu den wichtigsten Demokratietheoretikerinnen der Gegenwart. Ihr wissenschaftliches Interesse gilt vor allem verfassungsrechtlichen und rechtspolitischen Fragen. …Ihre Forderung einer „Demokratisierung der Demokratie“ richtet sich gegen die Tendenzen der Verselbständigung von Regierung, Verwaltung und Justiz, die sie entschieden bekämpft.“

Recht vs. Gesetz – grundsätzliche Überlegungen

Ingeborg Maus erkennt die gründungsrechtliche Wirkung von „funktionalen Äquivalenten“ in

Exekutive und Judikative zur Verlagerung der Rechtsentscheidungen aus der Legislative in die

unmittelbare Anwendungssituation (Vorwort zur 2. Auflage S.X).

Ihr Untersuchungsgegenstand ist die Kontinuität bürgerlicher Rechtstheorie im Spannungsfeld der

Industrialisierung und Demokratisierung unter den Bedingungen von 2 Weltkriegen und den gesell-schaftspolitischen Umbrüchen in Deutschland. Maus stellt heraus, dass die herrschenden

Narrative der letzten 100 Jahre ein trügerisches Bild vom bürgerlichen Rechtsverständnis und deren

Wandlungen zeichnen. Sie untersucht die grundsätzlichen rechtlichen Theorieansätze und deren

Implikationen auf die Entwicklung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Maus gelingt es dabei, die wesentlichen Zusammenhänge der Rechtsentwicklung mit denen der sozio-ökonomischen Verhältnisse und Interessenlagen deutlich herauszustellen und gleichzeitig deren ambivalente Feinheiten und Wechselwirkungen detailliert sichtbar zu machen.

Rechtliche Gründungstheorie vs. formale Rechtstheorie

Der Begriff „rechtliche Gründungstheorie“ entstammt der Hauriouschen Lehre, einer Theorie

konstituierender Rechtsakte. Der Franzose Hauriou definierte den „Rechtsakt“ als vorausgehenden Gründungsakt, der sich selbsttätig im Entstehen jeder Institution vollzieht. Maurice Hauriou, Die

Theorie der Institution und der Gründung (fondation) – (1925)

Maus erklärt im Buch (S.19): „Auch wenn die Beziehung der Hauriouschen Theorie zum hier

interessierenden Zusammenhang nicht überstrapaziert werden soll und für den herauszuarbeitenden rechtstheoretischen Typus auch andere Bezeichnungen denkbar wären, so

scheinen doch der starke Einfluß der Hauriouschen Lehre auf material-dynamische Rechtstheorien seit der Weimarer Zeit und das in der antiformalistisch orientierten Diskussion der Gegenwart ihr erneut zugewandte starke Interesse eine zusätzliche Bestätigung abzugeben.“

(Hinweis: Der Begriff „Gründungstheorie“ ist hier thematisch von dessen Verwendung im

Unternehmensrecht abzugrenzen.)

Der Gründungsmythos des Gerechtigkeitsstaats:

Rechtliche Gründungstheorie vs. Formale Rechtstheorie

Vornormatives Recht Wertepluralismus

Gründungsvorgang Verfassungsentwurf (Kompromiss) Einheitliche Verfassungsintention Wertepluralismus der Verfassungsgesetze

Bindung des Gesetzgebers Politischer Volkswillen Gesetze sind Sekundärrecht Gesetzespositivismus

Gerechtigkeitsstaat Gesetzesstaat Welchem Grundsatz entspricht „vom Gesetzesstaat zum Rechtsstaat“ ? (Heinrich Lange: Vom Gesetzesstaat zum Rechtsstaat, Tübingen 1934.)

A) Der nationalsozialistische Rechtsstaat ist ein gerechter Staat. (Carl Schmitt, Fünf Leitsätze für die Rechtspraxis, Berlin 1933 )

B) Verfassung im Geiste der Gerechtigkeit… (DDR) (Art. 86 der Verfassung der DDR (Stand 7. Oktober 1974) )

C) Rechtsstaat bedeutet Gerechtigkeitsstaat. (BRD) („inhaltliche Bindung an eine höherrangige Wertordnung“, bpb 2009 )

Gerechtigkeitsstaat im Jahrhundert der Ideologien

• wechselnde außerrechtliche Glaubenssätze und Wertvorstellungen

• Verschränkung von Recht und Metaphysik (Recht und Ideologie)

• material – dynamisch (wechselnde Inhalte nach Bedarf)

• anti-formalistisch, Rechtsfortbildung durch weite Auslegung, „noch vertretbar“

• Systemgerechtigkeit entsprechend der herrschenden Systemideologie

Methodik: materiale Gerechtigkeit (Moral) vs. formale Gerechtigkeit (Prozess):

Rechtliche Gründungstheorie vs. Formale Rechtstheorie

• Konstitutions – Modell Kollisions – Modell

• Einheitliches Recht Autonome Einzelordnungen • Moralnormen Unterscheidbare Rechte

• Universeller Konsens Kollisionsregime Zur historische Kontinuität der rechtlichen Gründungstheorie

1. Weimarer Zeit Maus untersucht die Motivation und Wirkung der Theoriemodelle zunächst im Rahmen der

Entwicklung des Bürgertums, der Industriealisierung und Ausbildung von Staatlichkeit und Parlamentarismus. Sie weist die enge Verbindung der formalen Rechtstheorie mit der

frühbürgerlich-liberalen, progressiven Aufklärungsbewegung im Zuge der Französischen Revolution nach. Die Forderung nach verbindlichem, gleichen Recht diente der Ermächtigung der

Kleinproduzenten gegenüber der Aristokratie und seinem Exekutivstaat, sowie der Sicherung des

bürgerlichen Eigentums und Wohlstands. Der vor allem vom Bürgertum getragene industrielle

Fortschritt um 1900 bildete mit seiner Intensivierung der Produktion und Innovationskraft zunehmend die wirtschaftliche Basis der Gesellschaft und verdrängte die auf Grundbesitz und

extensive Landwirtschaft basierende Macht der Feudalherren. Dem bürgerlichen Bedürfnis nach

Rechtssicherheit für Investitionen und Innovationen kam der noch autokratisch geführte

Exekutivstaat daher weitestgehend nach, in dem er die verbindlichen Rechtsnormen den aktuellen Anforderungen der wirtschaftlichen Entwicklung anpasste. Diese Verbindlichkeit des gesetzten Rechts entsprach bis 1912 noch dem positivistischen Rechtsverständnis, dass ursprünglich dem Bürgertum den Weg zur wirtschaftlichen Macht gebahnt hatte. Mit der Ausbildung eines wohlhabenden, industriellen Bürgertums entstand nun aber ein erheblicher Druck für eine Beteiligung an der politischen Macht. Gleichzeitig hatte sich aber auch die Masse der Unterprivilegierten aus Industrie- und Landarbeitern organisiert und die frühbürgerlichen Gleichheits- und Freiheitsrechte für sich antizipiert. Sie beanspruchten gleiche politische Rechte und soziale Reformen. Die Oktoberrevolution in Russland und die Novemberrevolution in Deutschland stellte für das kapitalistische Bürgertum klar, dass nur eine parlamentarische Beteiligung sozialdemokratischer Kräfte die Gefahr eines gewaltsamen sozialistischen Umbruchs bannen konnte. Gleichzeitig war diese Aussicht jedoch auch mit der Gefahr einer sukzessiven Durchsetzung sozialistischer Ideen auf legalem Weg verbunden („kalte Revolution“). Die Verhandlungen zur Weimarer Verfassung waren Ausdruck dieser Interessen- und Machtkonstellation und führte zu einem Wertepluralismus als Verfassungskompromiss. Das früher vorteilhafte positivistische Rechtsverständnis erwies sich den konservativen Bürgerlichen nun als ein wesentliches Risiko für den Erhalt des Status Quo und Profitmehrung. Das Rechtssystem war aufgrund der Unverbindlichkeit der Verfassung zum Wirtschaftssystem und dem noch vorherrschenden Verständnis vom Gesetzespositivismus offen für legal umsetzbare soziale oder sogar sozialistische Reformen. Um dieses Risiko zu bannen, entwickelten bürgerliche Rechtstheoretiker die Idee eines quasi selbsttätig gegründeten und umfassend bindenden Rechts (Primärrecht, Urrecht), das der gesetzgeberischen Gestaltung durch das Parlament per Definition entzogen ist. Das gesetzgebende Parlament wurde hierdurch auf die kleinteilige Regulierung der Verteilungsverhältnisse beschränkt, die zudem unter Vorbehalt einer wirtschaftsfreundlichen Ausgestaltung gestellt wurde. Die exekutive Gewalt des Staates stellte dafür keine sichere Basis mehr dar, wenn nun aufgrund der parlamentarischen Mehrheiten auch Sozialreformer in Regierungsämter gelangten. Die bürgerlichen Rechtstheoretiker sahen in der überwiegend noch obrigkeitsorientierten Judikative die ergänzende Gewähr für den Erhalt der erreichten wirtschaftlichen Eigentums- und Machtverhältnisse. Dem Status Quo und den zukünftigen Bedürfnissen des kapitalistischen Wirtschaftssystems wurde daher eine selbstreferentielle Eigengesetzlichkeit als „Natur der Sache“ in Anlehnung an naturgesetzliche Logik unterstellt, die als fester Grundwert in der Rechtsprechung zu respektieren war. Mit der Betonung der unternehmerischen Eigentumsrechte und der Eigengesetzlichkeit der Wirtschaft als zentrale Verfassungsinstitutionen konnte man die „Direktionssphäre“ der Gesellschaft dem gesetzgeberischen Zugriff durch das Parlament entziehen und die Rechtsprechung bei der Auslegung der Gesetze an das Recht der wirtschaftlichen Eigengesetzlichkeit binden.

2. Faschismus und Rechtstheorie Maus liefert in ihrem Buch trotz der Erwähnung im Titel keine umfassende Analyse des

Rechtssystems im Faschismus. Herausgearbeitet wird für die entscheidende Phase die temporäre

Affinität, nicht die Identität zwischen bürgerlichen Interessen und faschistischem System bei der Entformalisierung des Rechts. Die These, dass sich ökonomische und unmittelbar parteipolitische

Interessen im NS-System wechselseitig verstärkten und der organisierte Industriekapitalismus entscheidend gefördert wurde, reproduzierte sich in der inneren Folgerichtigkeit der rechtlichen

Gründungstheorie Carl Schmitts. Maus betont im Gegensatz zur „Agententheorie des Faschismus“

die These der temporären Übereinstimmung in sich selbstständiger faschistischer und bürgerlicher

Intentionen. Demnach war nicht die Furcht vor einer offenen Revolution Ursache für das Interesse an der Auflösung formaler Rechtsstrukturen, sondern die vor einer innerhalb des parlamentarischen

Legalsystems sich durchsetzenden „kalten Revolution“ sozialistischer Reformen. Mit der Analyse

der Motive für die Zurücknahme progressiver Möglichkeiten des Rechtspositivismus im Übergang

von der Weimarer Republik zum Faschismus offenbart sich die Kontinuität bürgerlicher Rechtstheorie in der faschistischen wie der vor- und nachfaschistischen Ära. In der Analyse der konkurrierenden Rechtstheorien widerlegt Maus die in der „Bewältigungsliteratur“ verbreitete

These vom rechtstheoretischen Verzicht auf materiale Bindungen und der Affinität des

Gesetzespositivismus zum Faschismus. Sie kommt umgekehrt zu dem Ergebnis, dass gerade in

antipositivistischen Ansätzen materialer Rechtstheorie seit der Weimarer Republik der Rückgang

demokratischer Gesellschaftsgestaltung mittels demokratisch kontrollierter Rechtsentscheidungen

seinen Ausdruck findet. Hierbei vermeidet Maus eine abstrakte Konfrontation formaler und

materialer Rechtstheorie, sondern untersucht deren Funktionswandel in der rechtlichen

Durchsetzung gegebener gesellschaftlicher Machtstruktur unter den Bedingungen der

Demokratisierung des politischen Systems. Der bedeutende Unterschied der gesellschaftlichen

Faktizität als Rechtsordnung im Faschismus zur stillschweigenden Nivellierung des Rechts mit

sozialökonomischer Sachgesetzlichkeit in der bürgerlichen Rechtstheorie bestand darin, dass es mit

der Entpolitisierung im Faschismus einer Abschirmung ökonomischer Macht gegen Sozialpostulate

von politisch verselbständigten demokratischen Kräften nicht mehr bedurfte. Aus dieser Kontinuität

des Antiformalismus und Faktizismus gerinnt Maus eine atemraubende Konsequenz:

„Die Theorie konstituierender Rechtsakte, die in ihrer faschistischen wie nachfaschistischen

Version den Übergang rechtsetzender Funktionen auf außerparlamentarische Instanzen impliziert, deren Intention der Entformalisierung des Rechts aber nur im faschistischen Kontext zugleich mit

ökonomischer Machtausübung offenen politischen Terror freisetzt, ist in der folgenden

Untersuchung einheitlich als rechtliche „Gründungstheorie“ bezeichnet.„

3. Bürgerliche Rechtstheorie in der BRD

Das Bonner Grundgesetz wird in der Tradition der Weimarer Verfassung gesehen, enthält aber im

Gegensatz zum Weimarer Wertepluralismus eine Zielbestimmung auf den Sozialstaat. Diesem

materialen Verfassungsminimum mit sozialgestaltender Relevanz müsste ein strikt formaler Gesetzesbegriff gegenüber stehen, an den die Realisierung der Verfassungsintentionen gebunden ist.

In den neueren Verfassungsinterpretation haben sich gegenüber der Weimarer Verfassungsdiskussion aber die Rollen vertauscht. Während reaktionäre Intentionen nun scheinbar

eine beschränkende neopositivistische Verfassungsinterpretation artikulieren, wendet sich die

progressive Staatsrechtslehre einer antiformalen Interpretation der Verfassung zu. Aus demokratischem Verständnis heraus kann die detaillierte inhaltliche Bestimmung der Verfassung

aber nicht schon in der Verfassung selbst aufgefunden werden. Das hätte nämlich zur Folge, dass solche Inhaltsbestimmung als Ergebnis rechtstheoretischer Erörterungen oder autoritärer

Entscheidungen des Verfassungsgerichts dem Juristenstand überlassen bliebe. In der vordringenden

Verfassungsgerichtsbarkeit wiederholt sich die Doppeldeutigkeit materialer Verfassungstheorie und nährt den Zweifel daran, dass antiformale Rechtstendenzen der Verwirklichung materialer

Gerechtigkeitsforderungen unterprivilegierter Gesellschaftsgruppen dienen. Jede materiale

Verfassungstheorie hat Konsequenzen, soweit sie eine Kompetenzerweiterung der Judikative impliziert, die über die Gefährdung bürgerlicher Rechtssicherheit weit hinausgeht. Indem sie

unbestimmten Vorbehalt der Justiz Vorschub leistet, die Verwirklichung von Grundrechten für den

gesellschaftlichen Bereich nur nach dessen bestehender Sachlage zu bemessen, kehrt sie sich gegen genau die soziale Transformation, die die geltende Verfassung als inhaltliche Ausfüllung einer

„minimalen “ aber verpflichtenden Zielbestimmung dem Gesetzgeber übertrug. Hält sich eine

sozialstaatlich-materiale Theorie am ehesten an den Verfassungsauftrag, indem sie dessen

Konkretisierung dem Gesetzgeber überlässt und relativiert eine sozialkonservative materiale

Theorie die Verfassung gerade durch eine zu weitgehende Inhaltsbestimmung, die die Verfassung der Judikative überantwortet, so orientiert sich die alle rechtliche Fixierung auflösende

Gründungstheorie an einer verselbstständigten Exekutive.