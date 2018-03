Recht und Demokratie – was anfangen?!

Lutz Lippke Berlin, 13.03.2018

1. Vorbemerkungen

In diesem 3. Teil nach „Recht vs. Demokratie“ ( Teil 1 ) und „“Im Namen des Volkes“ – lückenhafte Praxis“ ( Teil 2 ) möchte ich ein paar Überlegungen zusammentragen, in welcher Weise demokratisches Recht bei der Durchsetzung oder zumindest Bewahrung demokratischer, rechtlicher und sozialer Errungenschaften wirksam werden kann. Damit möchte ich mein Werben für eine höhere Aufmerksamkeit zu den Wirkungen des juristischen Rechts auf Demokratie und umgekehrt mit einem optimistischen Entwicklungsszenario abschließen.

Die im Teil 1 fokussierte manipulative Überformung und Beschränkung der Demokratie durch eine bürgerliche Rechtstheorie, die sich bis heute als Gegensatz zwischen Recht und Demokratie manifestiert hat, stellt hierfür einen notwendigen theoretischen Referenzrahmen zum Verständnis der aktuellen Situation dar. Dies insbesondere deshalb, weil auch sozial-reformerische Bewegungen auf die Manipulationen durch bürgerliche Rechtstheorien hereinfallen und ohne kritisches Bewusstsein deren verklausulierte Wertvorstellungen übernehmen. Teilweise sind diese Fehlvorstellungen vom Recht und der Demokratie bereits tief im gesellschaftlichen Denken verankert und müssen aufgebrochen werden.

Eine aus meiner Sicht nicht weniger problematische Reaktion auf diese Manipulationen ist die pauschale Missachtung der Wirksamkeit von Recht und Demokratie. Nach diesem Reaktionsmuster dient das gesamte bürgerlich-emanzipatorische Gesellschaftsbild allein der Aufrechterhaltung und Reproduktion der Ausbeutung, also der Verhinderung eines notwendigen Klassenkampfes und der Selbstermächtigung der Unterdrückten.

Auf die Spitze getrieben, führt diese Sichtweise den Einen in die Hoffnung auf den Aufbau einer parallelen, vernetzten Welt von kleinen, elitär-fortschrittlichen Inseln von Glückseligkeit ohne jede Bindung an bürgerliche Ideenwelten. Mit dieser Entsagung gehen aber nicht, wie wohl erhofft, nur institutionelle Ergebnisse der bisherigen Gesellschaftsentwicklung verloren, sondern auch die Reflexion über die fortbestehenden inneren Gründe für gewachsene Einstellungen und Strukturen. Daran kann oder wird sogar auch die ambitionierteste und klügste Neuentdeckung sozialer Gemeinschaften scheitern.

Der andere Teil der Widerständler wartet dagegen als geistige Vorhut auf das Erwachen der ausgebeuteten und manipulierten Masse, die erst durch fortschreitende Verelendung zur revolutionären Besinnung kommen muss. Der „Rest“ soll sich dann irgendwie im revolutionären Prozess einer Neuformierung ergeben. Es wäre aber ein paradoxes Wunder, wenn die Verelendeten gerade in der größten Not in eigener Sache am Verhandlungstisch sitzen und die nötige Durchsetzungskraft besitzen. Schon aus historischer Evidenz ist zu befürchten, dass nur die Begünstigten oder deren Vertreter wechseln und der verelendeten Masse nur ein geänderter ideologischer Atem zur minimal notwendigen Wiederbelebung eingehaucht wird.

Die Zuspitzung auf Manipulatoren, Hereingefallene und zynische Widerständler ist weder persönlich diffamierend, destruktiv spaltend noch belehrend gemeint. Es soll nur klarstellen, dass es für das Verständnis der hier vorgestellten Möglichkeiten notwendig ist, sich von Gewissheiten und den plakativ beschriebenen verfestigten Vorstellungen freizumachen. Dass es hinderliche Verfestigungen gibt, folgere ich nicht nur aus einem selbstkritischen Denken über eigene Irrtümer und Illusionen zum Gegenstand, sondern vor allem aus dem Fakt, dass eine manipulative, bürgerliche Rechtstheorie seit 100 Jahren fast unbehelligt überstehen und beherrschend wirken konnte, wie auch nicht zuletzt aus umfangreichem Austausch mit Vertretern der hier holzschnittartig zugespitzten Vorstellungen.

2. Volkssouveränität – Demokratisches Recht vs. demokratiefeindliche Rechtstheorie

Eine wesentliche Grundlage der Ertüchtigung von Recht und Demokratie stellt die geistige Befreiung von den manipulativen Beschränkungen durch die bürgerliche Rechtstheorie und deren Praxis dar. Zusammenfassend lässt sich dies durch das Konzept der

„echten Volkssouveränität“

ausdrücken, die eben nicht durch ein übergeordnetes Recht oder einen institutionellen Status Quo beschränkt werden kann, wie es die herrschende bürgerliche Rechtstheorie in der Tradition von Carl Schmitt postuliert.

In der Beschäftigung mit dieser Thematik kommt man nicht umhin, sich eine genauere Vorstellung von den Inhalten der Verfassungsbegriffe „Recht“ und „Gesetz“ zu machen und sich mit deren Deutungen auseinanderzusetzen.

Ausgehend vom verfassungsrechtlichen Postulat „demokratisch“ (Art. 20 I GG) und „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“ (Art.20 II Satz 1), was nur als eine echte Volkssouveränität gedacht werden kann, gibt es keinen Rückgriff auf ein dem demokratisch bestimmten Gesetz übergeordnetes Recht.

Alle Versuche durch ein übergeordnetes Recht, eine ewige Institution oder eine selbstständige Repräsentanten- oder Vertreterstellung von Auserwählten das faktische Urrecht des Souveräns zu beschränken, müssen sich normlogisch als Manipulationen erweisen. Die Verfassung bindet nicht den Volkssouverän an Einschränkungen seiner kollektiven Macht und Rechte, sondern bindet vielmehr das Recht, wie auch die Repräsentanten und Vertreter an die tatsächliche Erfüllung der ihnen von der Verfassung zugewiesenen, aber immer unmittelbar dem Volke dienenden Funktion.

Diese Machtstellung des Volkes ist damit nicht nur das einzige konstitutive Vorrecht, sondern beinhaltet damit auch die gesellschaftliche Anforderung sich seiner selbst und seinen demokratischen Pflichten der Machtausübung bewusst zu werden und diese Verantwortung und Zuständigkeit nicht pauschal zu delegieren. Recht wird prinzipiell nur das, was der geäußerte Volkswille nach den demokratisch bestimmten prozeduralen Regeln beschließen lässt und nicht das, was ihm über Nacht oder aus Hinterzimmern heraus untergeschoben wird.

Das bedeutet aber auch, dass sich das Volk mit dem ihm zustehenden Willen zur demokratischen Rechtssetzung auseinandersetzen und identifizieren muss, um die Repräsentanten und Vertreter entsprechend zu instruieren und kontrollieren. Die Beispiele dafür, dass der Volkssouverän trotz erkennbarer Interessenlage und Willensäußerungen von den Repräsentanten übergangen wurde, zeigte sich in den letzten Jahren insbesondere im Zusammenhang mit Kriegseinsätzen, Finanzkrise, Staatsterrorismus, Überwachungsstaat und Flüchtlingsströmen.

Es fehlt jedoch die deutliche Ansage des Volkssouveräns, dass diesem Übergehen tatsächlich keine Legitimität zuerkannt wird. Dafür müsste sich der Volkssouverän zum zentralen Anspruch auf das demokratische Prinzip bekennen und im wohlverstandenen Sinne in einer Querfront die selbsternannten Obrigkeiten und Eliten in die Schranken zu weisen.

Die Hoffnung darauf, dass dem politischen Gegner im Volk durch eigenen Verzicht auf demokratische Prinzipien das Wasser abgegraben wird, stellt tatsächlich nur die Demokratie selbst zur Disposition. In keiner Angelegenheit zeigt sich das wohl deutlicher, als in der Frage von direkter Demokratie durch das Recht auf Abstimmungen (Art. 20 II Satz 2 GG).

Wie kann es sein, dass ein mit NS-Unrecht massiv verseuchter führender Kommentarliteratur-Rechtsgelehrter namens Theodor Maunz , gestützt von einer kollektiv beipflichtenden Staatsrechtslehre, mittels einer konstruierten „herrschenden Meinung“ über Jahrzehnte einen weitgehenden Themenausschluss für Volksabstimmungen durch die Verfassung postulieren konnte, deren Argumentationslinie sich durch die beherzte Forschungsarbeit eines Einzelnen (Ottmar Jung) im Jahr 1994 quasi in Luft auflöste?

Welche Qualen nicht nur solche Demokratie- und Verfassungsfeinde wie Maunz, sondern die gesamte etablierte Politik und Staatsrechtslehre mit den basissdemokratischen Möglichkeiten der Verfassung hat, zeigt der bpb-Artikel mit dem bezeichnenden Titel: „Direkte Demokratie im deutschen „Parteienbundesstaat““

Dieser antidemokratischen Qual ganz pragmatisch ein Ende zu setzen, hat sich die Kampagne

„Jetzt ist die Zeit: Volksentscheid. Bundesweit.“

zum Ziel gesetzt. Eine gute Möglichkeit, sich initiativ auch mit Rechtsetzung zu befassen, nämlich mit einem Gesetzentwurf in aller und damit auch in eigener Sache.

3. Verfassungsmäßige Wirtschaftsordnung vs. Ausbeutungszwang

Ein wesentliches Anliegen bürgerlicher Rechtstheorie und der „herrschenden Meinung“ ihrer Vertreter ist die Abspaltung der Zuständigkeit des Volkssouveräns für die Bestimmung der verfassungsmäßigen Wirtschaftsordnung.

Schon in diesem Ansinnen zeigt sich die Angst davor, dass der Volkssouverän politisch der privatwirtschaftlich organisierten Wirtschaftsordnung die Gefolgschaft aufkündigen könnte, was gerade in jüngster Zeit durch die neoliberalen Zumutungen und deren internationalen Verwerfungen auch kein Wunder wäre.

Deswegen konstruierte die bürgerliche Rechtsgelehrtheit eine verfassungsrechtlich gebotene Trennung von Staat und Gesellschaft, durch die der privatrechtliche Bereich autonom und dem umändernden Zugriff einer staatlichen Gesetzgebung entzogen sein soll. Wie sich zur Frage der Wirtschaftsordnung somit durch tägliche Übung ein in der Verfassung tatsächlich gar nicht normierter Zustand verfestigt hat, zeigt ein Artikel von Prof. Dr. Römer auf.

Dass diese Entwicklung nicht unumkehrbar ist, geht aber daraus gleichfalls hervor. Der Artikel zeigt, dass es für eine Neubesinnung auf den politischen Willen und tatsächliche Alternativen ankommt, die für eine allgemeine gesellschaftliche Anerkennung und wirtschaftspolitische Zielbestimmung taugen.

Konkret wäre es daher schon jetzt möglich, bewährte und neue betriebswirtschaftliche und gemeinwirtschaftliche Gesellschaftsformen mit sozialem Anspruch zu entwickeln und deren besondere Förderung politisch durchzusetzen.

Ebenso ist eine Verknüpfung von Besteuerung und Abgaben mit gesamtgesellschaftlichen Ordnungsvorstellungen keine neue Erfindung. So könnte z.B. durch die Begünstigung von entsprechenden Wirtchaftsansiedlungen im weniger entwickelten Norden Deutschlands auf erhebliche Investitionen für Stromtrassen zur Weiterleitung der Offshore-Windenergie in den Süden verzichtet werden. Dafür liegt wohl ein bundesweites Gemeinwohlinteresse auf der Hand.

Grundsätzlich sollte sich für regionale Wertschöpfungsketten mit guter Öko- und Sozialbilanz aus der offensichtlichen gesamtgesellschaftlichen Interessenlage wie z.B. den Klimaschutzzielen erhebliche Bevorzugungen ergeben. Solche gesamtgesellschaftlichen Ziele und Schwerpunktsetzungen müssen konkret formuliert und politisch diskutiert werden. Das Grundgesetz steht dem jedenfalls nicht entgegen.

4. Sozialstaatlichkeit vs. „Reichtumszwang und Armutsfreiheit“

Aus dem oben genannten Artikel von Prof. Dr. Römer und grundsätzlichen Überlegungen zum Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes lässt sich ableiten, dass sich der Sozialstaat zwischen dem Anspruch auf ein nicht unterschreitbares Minimum von individueller Menschenwürde und einem gesellschaftlich noch anerkannten Maximum einer soziale Leistung bewegen kann. Unwürdige Verarmung wie auch obzöner Reichtum verstoßen also gleichermaßen gegen die Menschenwürde.

Verfassungsrechtlich sollte damit einerseits die Abschaffung von Sanktionen zu existenziellen staatlichen Grundleistungen einen absoluten Vorrang in der Sozialpolitik haben. Welche Diskrepanz sich zwischen Armut und Wegwerfgesellschaft entwickelt hat, lässt sich an der Diskussion um die Ersatzversorgung durch ehrenamtliche Tafeln ermessen. Das Notwendige müsste eigentlich der Staat gewährleisten. Minimale gesellschaftliche Teilhabe ist sogar für Jeden ein Pflichtrecht, was sich schon aus der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherungspflicht ergibt und sich damit ohne Weiteres auf alle grundlegenden Lebensbereiche erstreckt. Um es auf den Punkt zu bringen: „Es lohnt ja wohl kaum mit teuer Medizin ein Leben halbwegs bis ins Rentenalter gesund zu erhalten, das ansonsten am sozialen Leben nicht mehr teilhaben kann.“

Wer sanktioniert, will eigentlich töten.

Andererseits ist aus der Menschenwürde genauso eine Obergrenze für die Abschöpfung von Leistungen durch den Einzelnen zu begründen. Eine isolierte Wertschöpfung von großen Vermögen ohne die Nutzung fremder und allgemeiner Leistungen dürfte in heutiger Zeit unmöglich sein. Wenn die Menschenwürde und Sozialbindung normativ mit einem Minimum verträglich ist, warum sollte sie mit einem Maximum unverträglich sein? Das ergäbe jedenfalls keinen Sinn.

Die im Dienste der verfassungsrechtlich sozial gebundenen Wirtschaftsordnung, somit vom Gemeinwohl „erzwungene“ Rolle eines asozialen Ausbeuters und Profiteurs verletzt prinzipiell ebenso die Menschenwürde, wie der Verweis auf unwürdige Lebensbedingungen am unteren Ende.

Dem sozialen Würdeentzug im Gemeinwohlinteresse kann sich der einzelne Profiteur nur durch wirtschaftliche „Unvernunft“ entziehen. Er darf Vermögensüberschüsse jedenfalls nicht zur Erlangung einer vorherrschenden politischen und wirtschaftlichen Macht missbrauchen und der Staat darf das auch nicht fördern. Dies wäre grundsätzlich verfassungswidrig und zudem als Korruption strafbar. Also auch kein Ausweg, der zu legalen Ergebnissen führen kann.

Eine Logik der Unbeschränktheit von Ansprüchen nach oben, ergibt sich damit also weder normativ aus der Verfassung noch macht sie im Rahmen eines demokratischen Rechts- und Sozialstaates überhaupt einen Sinn. Damit geht es bei der Abschöpfung von hohen Vermögen nicht um eine nachträgliche, enteignende Umverteilung von einseitigen Vermögensrechten, sondern um die Kappung von verfassungs- und rechtswidrigen, also asozialen Aneignungszwängen in Folge der aktuell präferierten Wirtschaftsordnung und damit der allseitigen Verwirklichung des Prinzips der Menschenwürde und der Sozialstaatsbindung.

5. Stärkung der Legislative

Die Stärkung der Legislative, genaugenommen des einzelnen Abgeordneten, sollte durch bürgerschaftliches Engagement auch zwischen den Wahlen forciert werden. Der Einflussnahme durch Parteien, insbesondere durch die parlamentarischen Fraktionen, aber auch durch die Vielzahl von Lobbyorganisationen, die Exekutive und Judikative kann der Wahlbürger durch dauerhafte Präsenz und Stützung der Abgeordneten entgegenwirken.

Verfassungswidrigen Einschränkungen von Abgeordnetenrechten sollte grundsätzlich und vehement entgegengetreten werden. Der Abgeordnete muss seinen normativen Rückhalt im Verfassungsrecht durch den Souverän ganz allgemein unterstützt sehen und sich somit als Erwählter des gesamten Souveräns auf seine Funktion als dessen eigenverantwortlicher Vertreter in Politik und Gesetzgebung besinnen.

Der Abgeordnete steht für sein Wort und für seine Stimme. Darin ist er frei und allein dem Votum des Wählers ausgesetzt. Die Parteien werden somit auf ihre Rolle für die Auswahl geeigneter Volksvertreter und die Erarbeitung und Bündelung von politischer Programmatik zurückgeführt. Die Fraktionen tragen zur effektiven Organisation und den inhaltlichen Austausch der eigenverantwortlichen Abgeordneten bei, anstatt mit einem verfassungswidrigen Fraktionszwang die parteipolitische oder interfraktionelle Abhängigkeit des Abgeordneten zu organisieren.

Unter solchen Umständen würde eine Wahlabstinenz nicht mehr mit demokratischen und verfassungsrechtlichen Gründen unterlegbar sein. Durch die zu etablierenden Volksabstimmungen ergänzt, wird die Volkssouveränität damit auch in der repräsentativen Demokratie zum Projekt der bürgerschaftlichen Selbstermächtigung und wirkt der Beliebigkeit und Politikverdrossenheit entgegen.

Rechtswidrige Beschränkungen von Abgeordnetenrechten, wie beispielsweise durch den BGH-Beschluss vom Februar 2017 zum NSA-Untersuchungsausschuss (siehe im Teil 2 unter Punkt 4), dürfte ein solches Gericht politisch und rechtlich nicht mehr überleben und damit für die Zukunft ausgeschlossen sein.

5. Rechtsstaatlichkeit vs. Richterstaat

Der größte Teil der Richterschaft und der Beschäftigten des Staates ist in der Lage die Gesetze einzuhalten und rechtsstaatliche Wirksamkeit zu garantieren. Insbesondere die Klarstellung und Verbesserung der Gesetzgebungskompetenz durch eine gestärkte Legislative und die aktiv forcierte Abberufung oder Verurteilung verfassungswidrig agierender Richter und Staatsdiener gibt den Beteiligten dafür die klare verfassungsgemäße Zielrichtung.

Sofern Gesetzesmängel eine angemessene und sichere Rechtsprechung nicht ermöglichen, kommt es zu einer zügigen Rückkopplung dieser Mängel durch Richtervorlage über das Bundesverfassungsgericht an den Gesetzgeber. Damit steigt tendenziell die Qualität und Bedeutung der verfassungsgemäßen Gesetzgebung, somit auch die allgemeine Rechtssicherheit und ein gutes Rechtsverständnis der Allgemeinheit.

Dies entlastet den Gesetzgeber und die Rechtsprechung von ständigen Neubewertungen und Ausgleichshandlungen zu mangelhaften Rechtsgrundlagen und auch von unnötigen Verfahren.

Zunehmend verändert dies die Rechtsprechung zugunsten der verfassungsmäßigen Gesetzestreue der Richterschaft, so dass Rechtsverletzungen nicht mehr als richterliche Alltagshandlungen auftreten. Damit entfällt auch der bisher entschuldigende Rahmen für Rechtsbeugungen, so dass der nur durch Richterrecht etablierten Rechtsbeugung zur Verhinderung der Verfolgung von Rechtsbeugung die Basis entzogen ist und verbliebene „schwarze Schafe“ wirksam aussortiert werden.

Rechtsstaatlichkeit wird damit zur verlässlichen Wirklichkeit, die Rechtsprechung entlastet sich faktisch durch Qualität selbst und erhöht auch allgemein ihr Ansehen und ihre Wirksamkeit.

6. Allgemeines Rechtsverständnis vs. erbitterter Kampf ums Recht

Eine an ordentliche, klar formulierte Gesetze gebundene Rechtsprechung führt zu einem allgemein besseren Rechtsverständnis und damit zu weniger und kürzeren Gerichtsverfahren. Allgemein noch offene Rechtsfragen werden im ordentlichen Instanzenzug der Gerichte, durch eine wieder aufnahmefähige Verfassungsgerichtsbarkeit und durch den Gesetzgeber zügig, allgemeinverbindlich und transparent geklärt, so dass Unsicherheiten im Recht tendenziell abnehmen.

Eine damit verbundene hohe Akzeptanz der Rechtsprechung und allgemeine Rechtssicherheit wirkt sich auf alle gesellschaftlichen Bereiche stabilisierend aus. Sie fördert den Gemeinsinn und einen verantwortungsvollen Umgang miteinander, was den Vorrang des politischen, persönlichen und gerechten Ausgleichs von Interessen wieder in den Fokus rückt.

7. Nachwort

Nach reiflicher Überlegung habe ich für diesen 3. Teil darauf verzichtet, zu rechtlichen Fragestellungen ins Detail zu gehen. Der Umfang und die „für und wieders“ wären von mir nur partiell erfassbar, was mehr Detailfragen als grundsätzliche Antworten zur Folge haben würde. Das wesentliche Anliegen meines Beitrags würde untergehen, nämlich das Werben für die notwendige Achtsamkeit auf das juristische Recht als einen wesentlichen Teil der Demokratie- und Machtfragen.

Um das vorherrschende Dilemma mit einem Bild zu verdeutlichen: Wir haben lesen gelernt, um uns allseits, also sozusagen demokratisch-literarisch, zu bilden, nicht um die Rechts-Mechanik eines Kreuzworträtsels mit Buchstaben zu füllen oder im Ratequiz A,B,C unterscheiden und bescheiden zu können. Man kann das Gerätsel also verachten und sich abwenden. Trotzdem oder auch gerade deswegen haben sich in der Gesellschaft Methoden durchgesetzt, die Raten und Rätseln als das wesentliche Mittel für wichtige Entscheidungen etabliert haben. Denn mit virtuosen aber sinnfreien Buchstaben-Manipulationen und einem variablen Lösungscode können Gewinne beliebig verteilt und Verlierer ausgeschieden werden. Niemand kann das Willkürliche und Sinnbefreite kontrollieren. Jedenfalls dann nicht, wenn er sich abwendet, obwohl er den Wirkungen unterworfen ist. Wir kommen also nicht umhin, dem Raten und Rätseln eine demokratisch-literarische Qualität und damit Willkürfreiheit und Sinnhaftigkeit aufzuzwingen. Das Recht und das Können dazu haben wir.