Geht es Ihnen auch so, liebe Leserinnen und Leser? … Ich brauche immer wieder die Bodenberührung. Wenn nicht, würde ich schon bald durchdrehen.

Zur Bodenberührung gehört die Tätigkeit im Garten. Die verlangt gar nicht so wenig Zeit, von den knapp 24 Stunden, die der Tag ja nur hat. Das Hochbeet, von dem ich schon mal schrieb, ist nun fertig.

Auf der abgestuften „Schauseite“ hat Mrs. Tapir es sogar schon bepflanzt. Der Frühbeetaufsatz wird als Nächstes fertig werden. Dann berichte ich wieder.

Zur Bodenberührung gehört auch (nicht ganz so wörtlich), dass ich gleich in die Küche gehe, Mittag kochen. Aber eigentlich geht es um Dieses hier: Tütensuppe selber machen! Und so das Ungesunde vermeiden, z. B. Palmfett, das in gekauften Tütensuppen steckt.

Eine sehr geliebte „Bodenberührung“, die wir beide uns aber nur etwa 1x im Monat gönnen, ist ein kompletter Tag im Saunaparadies „Turm“ hier in Oranienburg.

Wer sich über solchen „Bodensatz“ wundert. Wer sich fragt: Was soll das hier? Wer meint: „Mit solch spießigem Verhalten werden wir nie die Welt retten!“ Der oder die irrt.