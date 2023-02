Sofia S. Gorbunowa – eine bedeutende Volkskünstlerin aus dem sibirischen Russland

„Mich träumte“ – nach einem Gedicht von Wladimir S. Wyssozki

Wyssozkis Gedicht in einer rohen, maschinellen Übersetzung:

In meinem Traum gelbe Lichter

In meinem Traum – gelbe Lichter,

Und ich keuche im Schlaf:

„Warte eine Minute, warte –

Der Morgen ist klüger!“

Aber morgens ist nicht alles so –

Es macht keinen Spaß:

Oder Sie rauchen auf nüchternen Magen,

Oder Sie trinken mit einem Kater.

Eh, einmal, ja noch einmal,

ja, viele, viele, viele, viele Male,

ja, noch einmal …

oder du trinkst mit einem Kater.

In den Tavernen gibt es einen grünen Damast,

weiße Servietten –

Ein Paradies für Bettler und Clowns,

ich bin wie ein Vogel in einem Käfig.

Es stinkt und dämmert in der Kirche,

Diakone rauchen Weihrauch…

Nein, alles ist falsch in der Kirche,

alles ist nicht so, wie es sein sollte!

Eh, einmal, ja wieder,

ja, viele, viele, viele, viele Male,

ja, noch einmal …

Alles ist nicht in Ordnung!

Ich bin in Eile den Berg hoch,

damit nichts passiert.

Und auf dem Berg steht eine Erle,

Und unter dem Berg – eine Kirsche.

Auch wenn der Hang von Efeu umrankt wäre –

Es wäre mir ein Trost.

Zumindest etwas anderes …

Alles ist nicht so, wie es sein sollte!

Eh, einmal, ja wieder,

ja, viele, viele, viele, viele Male,

ja, noch einmal …

Alles ist nicht in Ordnung!

Ich dann – über das Feld am Fluß entlang:

Licht – Finsternis, es gibt keinen Gott!

Und auf freiem Feld – Kornblumen,

Und – ein langer Weg.

Entlang der Straße gibt es einen dichten Wald

mit Frauen-Yags,

und am Ende dieser Straße gibt es

einen Block mit Äxten.

Irgendwo tanzen die Pferde im Takt,

widerstrebend und sanft.

Entlang der Straße ist alles falsch,

Und am Ende – noch mehr.

Und weder die Kirche, noch die Taverne –

Nichts ist heilig!

Nein, Leute, so ist es nicht!

Es ist nicht so, Leute…

Eh, einmal, ja noch einmal,

ja, viele, viele, viele, viele Male,

ja, noch einmal …

So ist es nicht, Leute!

1967 _

