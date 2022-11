… sagt in den Kommentaren ein Albaner zu diesem keltisch-walisischem Lied.

Und Opa erinnert sich mit Rührung, wie er in jungen Jahren in der keltischen Steinsburg in der Rhön herumstolperte, wenig wissend aber ahnungsvoll; zum ersten Mal in Berührung mit den Kelten, den Etruskern des Nordens..