Dugin: Das ist ein Krieg

Vorbemerkung: Die folgende Erklärung des russischen Ideologen Dugin halte ich insgesamt für zutreffend und zeitgemäß; notwendig für den Tag. Der entscheidende Faktor meiner Zustimmung ist meine grundsätzliche Einschätzung, dass „der Westen“, also das anglo-US-amerikanische Imperium einschließlich aller seiner Vasallen, heute seinem Wesen nach faschistisch geworden ist.

Unbeschadet dieser meiner Prinzip-Einschätzung sind Differenzierungen möglich, erforderlich und angemessen (die an anderer Stelle zu leisten sind). Und ebenfalls unbeschadet meiner unkommentierten Wiedergabe des kompletten Dugin-Textes bedeutet dies nicht, dass ich den vielen sonstigen Äußerungen Dugins zustimme.

Quelle des folgenden, maschinell übersetzten, Textes ist „aftershock“.

„Was jetzt in der Ukraine passiert, ist ein Krieg. Es gibt keine NWO mehr: das, was „Krieg“ genannt wird. Kein Krieg zwischen Russland und der Ukraine, sondern ein Krieg des kollektiven Westens gegen Russland.

Wenn amerikanische Kanoniere Raketenangriffe auf russisches Territorium richten, kann dies nur als „Krieg“ bezeichnet werden. Es spielt keine Rolle, mit wessen Händen sie kämpfen. Wenn sie HIMERS auf den Block des Kernkraftwerks Zaporizhzhya richten, kann dies als Versuch interpretiert werden, einen Atomschlag gegen Russland durchzuführen. Wenn sich die Vereinigten Staaten, die NATO und der kollektive Westen nicht auf die Seite des terroristischen Kiewer Regimes gestellt hätten, wären alle Ziele der NMD längst erfolgreich erreicht worden. Aber der eigentliche Krieg begann. Der Westen hat alle roten Linien überschritten. Es ist irreversibel.

Dies kann Russland nur nachvollziehen – sowohl von den Behörden als auch vom Volk. Daher die ersten Schritte zur Verhängung des Kriegsrechts und zur Mobilisierung – in Tschetschenien, auf der Krim und dann, glaube ich, in anderen Regionen – hauptsächlich in Grenzregionen.

Was geschieht, erfordert zunächst Reflexion. In der jüngeren Geschichte Russlands gibt es drei geopolitische Perioden.

Zuerst– 1990er. Die UdSSR brach zusammen, Russland kapitulierte vor dem Westen. Der Preis für die Kapitulation war die Zerstückelung einer Großmacht (Russland als UdSSR = Russisches Reich) und der verzögerte Zerfall der Russischen Föderation, eines Fragments der UdSSR. Im Vorfeld plante der Westen den endgültigen reibungslosen Zerfall der Russischen Föderation. Es muss zugegeben werden, dass Jelzin – wenn auch ungeschickt und widersprüchlich – versuchte, sich dagegen zu wehren: daher die Bedeutung des Ersten Tschetschenienfeldzugs. Wenn Russland sie verlieren würde, bliebe ihm nur noch ein Weg – das, was moderne westliche Ideologen „Entkolonialisierung“ nennen, also die vollständige Auflösung und endgültige Machtübergabe an die prowestliche Besatzungsverwaltung – die sog. „Liberale“.

Zweitebegann mit der Machtübernahme von Wladimir Putin. Der neue Kurs bestand darin, den unvermeidlichen (wie es damals schien) Zusammenbruch zu stoppen und die Souveränität Russlands wiederherzustellen, die einen grausamen, mit dem Leben fast unvereinbaren Schlag erlitten hatte.

Gleichzeitig bestand die Hauptlinie der Macht darin, nicht in eine direkte Konfrontation mit dem Westen zu treten, seine Wachsamkeit zu beruhigen, die Illusion zu erzeugen, dass Russland mit den Hauptforderungen der Globalisten einverstanden ist, sondern nur auf einer Verzögerung besteht. Es funktionierte. Der zweite tschetschenische Feldzug wurde gewonnen, und die Tschetschenen selbst von den Separatisten und Feinden Russlands wurden zu seinen treuesten Söhnen und Verteidigern. Auch in anderen Regionen wurde der Separatismus ausgerottet. Russland stärkte seine Unabhängigkeit und begann, internationale Prozesse aktiv zu beeinflussen. Irgendwann hat der Westen Putins Strategie und seine Souveränitätsorientierung erkannt. Und er begann sich auf eine ernsthafte Konfrontation vorzubereiten.

2014 gelang den Globalisten ein Durchbruch in der Ukraine, sie organisierten und unterstützten einen Staatsstreich und brachten in Kiew eine russophobe Neonazi-Terroristenclique an die Macht, die den Vereinigten Staaten und der NATO sklavisch treu ergeben war. Moskau reagierte mit der Wiedervereinigung mit der Krim und der Unterstützung der leidenden Bevölkerung des Donbass. Aber es war ein Kompromiss. Die Auflösung kam am 24. Februar 2022.

Wir sind in die dritte Periode der modernen Geschichte Russlands eingetreten – den Krieg mit dem Westen, den er uns aufgezwungen hat.

Diese Zeit ist die schwierigste und entscheidende. Aber wir konnten es weder verhindern noch vermeiden. Der Preis war Kapitulation. Der geopolitische Krieg des Westens gegen Russland dauert an, nur die Stadien wechseln darin – kalt oder heiß. Jetzt ist es heiß. Nirgendwo heißer.

Der Westen lässt die bloße Möglichkeit der Existenz eines souveränen, unabhängigen, unabhängigen Russlands nicht zu. Dasselbe gilt für China und andere Länder, die ihre Souveränität ernst nehmen. Aus Sicht der Globalisten haben nur die Staaten eine Existenzberechtigung, die mit der Ideologie des Liberalismus übereinstimmen, mit der Generallinie der USA und der Nato, mit der Bewegung hin zur Weltregierung. Jeder, der sich widersetzt, muss vernichtet werden.

Das ist rein rassistisch. Wer anders denkt als wir, soll vom Antlitz der Erde getilgt werden. Für den Westen ist das nicht neu.

Neu ist seine Verschmelzung mit dem Liberalismus, mit der LGBT-Agenda, mit dem radikalen Wunsch des modernen Westens und seiner Eliten, alle Strukturen der traditionellen Gesellschaft zu zerstören – Religion, Staat, Familie, Ethik, die Person selbst, sie zu verschmelzen mit der Maschine und stellt ihn unter totale Überwachung, unter volle Kontrolle. Willkommen in der Matrix, in der „schönen neuen Welt“.

Russland – und vor allem souverän – passt überhaupt nicht in diesen Kontext. Daher unterstützt der Westen offen alle terroristischen und extremistischen Organisationen und direkten Angriffe, wenn sie gegen Russland, gegen Russen, gegen die russische Zivilisation selbst und ihre Träger gerichtet sind.

Wir sind im Krieg. Es ist nicht mehr zu vermeiden. Und überhaupt war es von Anfang an unmöglich, da dies die tiefe Logik der Geschichte ist: Einige Kräfte wollen die unipolare Welt und ihre planetarische Hegemonie um jeden Preis bewahren, andere rebellieren dagegen und proklamieren offen das Ziel einer multipolaren Welt bestellen. Die Zukunft wird davon abhängen, wer diesen Krieg gewinnt. Wenn es überhaupt existiert.

Russland ist bereits in den Krieg eingetreten. China, ein weiterer mächtiger souveräner Pol, steht kurz davor, einzugreifen.

Daher sollte man sich nicht wundern, dass sich Russland in einem Feuerring befindet. Die Eskalation der Feindseligkeiten zwischen Russlands Verbündeten Aserbaidschan und Armenien, der Konflikt zwischen anderen Verbündeten – Tadschikistan und Kirgisistan, das Versprechen einiger politischer Kräfte in Georgien, eine zweite Front gegen Russland zu eröffnen, die künstliche Anstiftung zum Transnistrien-Konflikt in Moldawien, die wachsenden Bedrohungen nach Weißrussland und die Politik seines souveränen Führers Alexander Lukaschenko, schließlich ein Versuch, die Region Kaliningrad zu isolieren und direkte Schläge auf die Regionen Russlands – Krim, Belgorod, Woronesch, Kursk, Rostower Regionen, Krasnodar-Territorium – all dies sind Elemente der Western Anaconda-Strategie, die den Vereinigten Staaten vertraut ist, um Russland zu erwürgen. Natürlich suchen wir nach einer Antwort. Und das ist die Erklärung der wahren Bedeutung des letzten SCO-Gipfels. Wir brauchen Verbündete in einer multipolaren Welt. Und wir haben die Chance, sie zu finden – aber diesmal außerhalb des Westens.

Tatsächlich befinden wir uns im Dritten Weltkrieg.

Was tun in einer solchen Situation?

Das Erste und Wichtigste ist, die Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind. Es ist sehr wichtig. Das öffentliche Bewusstsein hält mit dem Lauf der Ereignisse nicht Schritt, versteht die Bedeutung der Geschichte nicht, erkennt nicht die Unumkehrbarkeit – Fatalität – des Wandels. Stellen Sie sich vor, ein Mörder hat das Haus betreten und die Besitzer schlafen. Oder eine andere Situation: Er hat sich eingeschlichen, und sie erkennen die Bedrohung und sind wach. Natürlich, und das kann böse enden, aber es gibt eine Chance. Wenn alle schlafen, dann gibt es keine Chance auf Rettung. Russland, wach auf.

Zweite: Es ist notwendig, das Kriegsrecht im Land zu erklären und entsprechend zu handeln. Lassen Sie nicht überall – aber in einigen der am stärksten gefährdeten Schlüssel-, vor allem Grenzgebiete. Diejenigen, die bereits im Krieg sind. Oder in solchen, in denen die Behörden objektiv und nüchtern wissen, in welcher Situation sich das Land befindet. Erinnern Sie sich, wie sich die Regionen während der Covid-Epidemie verhalten haben? Einige führten strengere Maßnahmen ein, andere weniger. Und der Kreml beobachtete, markierte, beobachtete. Jetzt genau das gleiche. Wir führen das Kriegsrecht ein, strukturieren die Politik nach der klaren These „Alles für die Front, alles für den Sieg“. Und dafür sind wir verantwortlich. Wenn Sie es eilig haben, werden sie es reparieren. Was ist, wenn Sie zu spät kommen?

Dritte: Umstrukturierung der Wirtschaft auf Kriegsbasis. Vielleicht werde ich von den Patrioten verurteilt, die unseren wirtschaftlichen Regierungsblock hassen, aber ich sehe, dass mit der Wirtschaft in Russland – unter Berücksichtigung solch radikaler Bedingungen – mehr oder weniger alles beim Alten ist. Wir dachten, dass dies das schwächste Glied sei, aber es stellte sich heraus, dass dies nicht der Fall war. Ich will und kann mich nicht weiter ausbreiten, aber die Hauptsache ist etwas anderes: Wir müssen die Industrie und das Finanzsystem auf einen militärischen Weg überführen. Unsere Truppen mit allem Notwendigen auszustatten, ist die Aufgabe aller. Von Waffen, Fahrzeugen, UAVs, kugelsicheren Westen und sicherer Kommunikation bis hin zu Kleidung und Medikamenten. Hier geht es heute um Leben und Tod. Versorgung des Heeres und der Freiwilligen. Und hier, wahrscheinlich wegen Sabotage und Korruption, die schrecklichsten Maßnahmen der Verantwortung sollten eingeführt werden. Von diesen Auswüchsen bei der Versorgung unserer Kämpfer, von denen wir alle hören, wird uns das Blut kalt.

Viertens: Mobilisierung der Gesellschaft.

Die meisten kompetenten Leute und diejenigen, die kämpfen, sagen, dass nicht eine totale Mobilisierung erforderlich ist, sondern eine vollwertige Ausrüstung und ein Zustrom qualifizierter Reservisten mit militärischer Erfahrung und Beruf. Die Menschen sind bereit, aber sie müssen Bedingungen schaffen. Sowohl materiell als auch psychisch. Um die Welt (genauer gesagt die Illusion von Frieden) in Krieg zu verwandeln, braucht es gute Gründe. Die Informationsmaschine Russlands sollte sie liefern.

Fünftens : die Kultur des Erwachens. Die Gesellschaft muss zum Krieg aufwachen. Dies erfordert enorme Anstrengungen – in Bildung, Kunst, Neuordnung der Informationssphäre.

Wer sind wir? Wer ist unser Feind? Woher kommt dieser Konflikt? Was sind seine Gründe? Was sind unsere Traditionen, Ideale und Werte, für die wir jetzt Blut vergießen, Entbehrungen erleiden, Schläge erhalten?

Wer sind Sie? Woher kommt ihr Hass auf uns? Warum haben sie beschlossen, uns zu zerstören? Was für eine Welt wollen sie bauen?

Auf tausend Arten müssen Wissenschaftler, Künstler, Philosophen, Journalisten, Lehrer immer wieder klare Antworten auf diese Fragen geben.



Die Kultur des Erwachens ist die Ideologie. Die Ideologie unseres Sieges.



Schließlich denken viele, die bereits erwacht sind, immer noch in Begriffen von Loyalität/Verrat. Es ist schon hinter. Es gibt keine Bedingungen mehr für Verrat. Die Würfel sind gefallen und es gibt kein Zurück mehr. Diejenigen, die auf unserer Seite sind, werden von dieser Seite verurteilt. Diejenigen, die versuchen, sich auf die Seite des Feindes zu stellen, der beabsichtigt, uns zu zerstören, unterzeichnen ihr eigenes Urteil.

Ja, wir sind nicht gleich. Der kollektive Westen kämpft um seine planetarische Vorherrschaft, während wir nur um unser Sein kämpfen, um das Leben, um das Recht zu sein, wer wir sind. Sie können sich zurückziehen, sie haben noch wohin. Wir sind nicht. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand.

Der Westen greift uns in unserem eigenen russischen Heimatland an. Und niemand kann auf die Vergebung des Feindes zählen. Jeder wird sich an alles erinnern.

Es bleibt zu gewinnen. Im Namen der Gefallenen. Zum Wohle der Lebenden. Im Namen derer, die noch leben müssen – und die möglicherweise nicht die Gelegenheit bekommen, geboren zu werden. Alles hängt von uns ab.