Die Trommeln werden gerührt

„Ganz klar: Der Aggressor ist Russland. Wir müssen alle Möglichkeiten ausschöpfen, um eine Eskalation zu stoppen. Dazu gehört auch die Drohung mit harten Sanktionen.“ (Verteidigungsministerin Christine Lambrecht)

„Jede weitere militärische Aggression kann nicht ohne scharfe Konsequenzen bleiben. Da kann es keine Denkverbote geben.“ (Habeck, Wirtschaftsminister)

„Entweder man nimmt das ernst, was wir auf den Tisch gelegt haben. Oder man hat es mit einer militärisch-technischen Alternative zu tun.“ „Wenn dies nicht gelingt, gehen auch wir in den Modus der Schaffung von Gegenbedrohungen über. Dann wird es aber zu spät sein, uns danach zu fragen, warum wir diese und jene Entscheidungen getroffen und am jeweiligen Ort diese und jene Systeme stationiert haben.“ (Der russische Vizeaußenminister Alexander Gruschko)

Die Coronadiktatur, die Impfhysterie und zusätzlich der ab morgen (Ministerpräsidentenkonferenz) in die Vollen gehende Omikron-Wahn verdecken die Kriegsvorbereitung.