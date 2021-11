Übersterblichkeit 2021 in Deutschland? (2)

Ein Scheinproblem?

Hier hatte ich festgestellt, dass es von der 1. bis zur 41. Kalenderwoche 2021 in Deutschland eine Übersterblichkeit gegenüber 2020 von knapp 30.000 Personen, also rund 5% gibt. Und ich hatte das als beunruhigend bezeichnet.

Dagegen könnte man einwenden, dass knapp 25.000 dieser zusätzlichen Sterbefälle von 2021 (also 86% aller zusätzlichen) in den Wochen eins bis sieben eingetreten sind. Somit ergibt sich für die Kalenderwochen 8 bis 41, also den weitaus größten Teil des Jahres, die geringe Übersterblichkeit von 3843 Personen. Diese Zahl ist so niedrig, dass sie als Zufall interpretiert werden könnte. Zumal selbst diese niedrige Zahl fast vollständig auf die „normale“ Übersterblichkeit während der sechs Tropentage zwischen 16. und 21. Juni zurückgeführt werden könnte. (Quelle all dieser Daten ist die Sonderauswertung von destatis.)

Akzeptieren wir die Erklärung, dass die hohen Zahlen der ersten sieben Wochen aus saisonalen Effekten resultieren (die sich von Jahr zu Jahr etwas verschieben können) und außerdem damit, dass damals wegen der noch geringen Impfzahlen der Impfschutz nicht spürbar sein konnte (der dann im Jahresverlauf zunehmend seine positive Wirkung entfaltet hätte) – dann sind wir auf ein Musterbeispiel von irreführender Argumentation hereingefallen. Das ist eine Argumentation, die Teilwahrheiten benutzt und beim Schein der Oberfläche stehen bleibt.

Dem ersten Teil der Argumentation kann ich zustimmen. Tatsächlich kann die Übersterblichkeit der ersten sieben Wochen mit der Herbst-/Wintersaison der Infektionskrankheiten erklärt werden. Dabei ist es zunächst gleichgültig, ob von Grippe-, Corona- oder einfach Erkältungssaison gesprochen wird. Diese Zahlen bringen vermutlich keine spezifische Aussage für das Jahr 2021 und sollten daher aus dem Vergleich herausgerechnet werden. D. h., der Vergleichszeitraum ist zu reduzieren. Auf welchen Zeitraum?

Ich halte es für sinnvoll, den Vergleich des Jahres 2021 mit dem Jahr 2020 auf die Zeit ab Kalenderwoche 13 bis zur Gegenwart (KW41) zu begrenzen. Denn KW13 2020 markiert den „offiziellen“ Beginn der Plandemie in Deutschland.

Kalenderwoche 13 im Jahr 2020 beginnt am 23.3. 2020. An diesem Tag meldete das RKI für Deutschland 22.672 bestätigte Fälle und 86 Todesfälle seit Beginn der Pandemie. Am 13. und 17. März hatte die Bundesregierung erste Corona-Einschränkungen verfügt und am 25. März 2020 stellte der Bundestag die „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ fest (Quelle für diese Daten).

Den Vergleichszeitraum ab KW13 zu wählen, erscheint mir auch deshalb sinnvoll, weil etwa ab diesem Zeitpunkt im Jahr 2021 die Impfkampagne Massenwirkung erreichte.

Im Zeitraum von KW1 bis KW12 ergibt sich 2021 gegenüber 2020 eine Übersterblichkeit von 19.487 Personen, die ich aus den genannten Gründen aus der weiteren Analyse ausschließe.

Im Zeitraum von KW 13 bis heute (KW41) weisen die Daten eine Übersterblichkeit 2021 zu 2020 von 8.916 Personen aus. Das ist eine „rohe Zahl“, deren Aussagekraft begrenzt ist und die für sich genommen, irreführen kann. Sie unterliegt verschiedenen Einflussfaktoren, deren Wirkung aufgedeckt werden muss, damit eine objektivierte, d. h. der Realität entsprechende Aussage möglich wird.

Das Problem der Korrekturfaktoren trat bereits bei der Frage auf, ob es im Jahr 2020 gegenüber dem Mittelwert der Vorjahre Übersterblichkeit gab. Hier gehe ich darauf ausführlich ein. In ähnlicher Weise (und um weitere Korrekturfaktoren ergänzt) ist diese Frage nun für das Jahr 2021 gegenüber 2020 zu beantworten.

Das soll Gegenstand des dritten Teils dieser Folge sein.