Die CIA und die frische Luft

„Wir bringen fertig, was andere nicht schaffen, und gehen hin, wo andere nicht hingehen können.“ (Homepage der CIA)

JoBodes Tipps gegen Schnappatmung:

Ein nicht gestörtes Kind unterliegt der Sucht nach Gerechtigkeit, was wahrscheinlich mit dem möglicherweise angeborenen kindlichen Glauben an das Gute im Menschen zusammen hängt. So kann nicht weiter erstaunen, dass mein Geburtsjahr ausgerechnet mit dem Gründungsjahr des obersten Hüters des Guten und Gerechten in der Welt, der CIA, zusammen fällt, wenn auch nur – so ist auf der Homepage dieser Organisation vermerkt – „formally“, übersetzt: förmlich. Zur Stärkung und Ermächtigung des Guten sind in der CIA-Geburtsurkunde, dem National Security Act (Nationales Sicherheit-Gesetz), gleichzeitig der Nationale Sicherheitsrat, das Verteidigungsministerium und die US-Luftwaffe mitgestaltet worden. Damit ist klargestellt, dass Militär und Sicherheit gleichermaßen den Charakter der CIA bestimmen – bis heute. Dementsprechend gibt es unter den Häuptlingen der CIA kaum eine Figur, die nicht auf eine glanzvolle Militärkarriere zurückgreift.

Blicke ich auf meine dagegen eher sehr bescheidene Karriere zurück, so sorgte die CIA mit ihrem Drang nach dem Sieg des Guten in der Welt immer wieder dafür, dass ich über die Jahrzehnte regelmäßig an die frische Luft kam:

Zuerst im Herbst 1956, als amerikanische Panzer Tag und Nacht über die Straße vor unserem Haus in Richtung Ungarn donnerten. Am Straßenrand war ich als Knirps begeisterter Empfänger US-amerikanischer Schokolade, die mir von zum Teil recht farbig aussehenden Panzerfahrern zugeworfen wurde. Der US-Sender „Radio Freies Europa“ brauchte übrigens mehrere Jahrzehnte, um die CIA-Mitsteuerung des Aufstandes in Ungarn einzugestehen. Da aber war die Schokolade längst verdaut.

Vorangegangene CIA-Aktionen in Iran (19.8.1953) und Guatemala (28.6.1954) gingen altersbedingt ziemlich spurlos an mir vorbei: Sie führten – wie später noch oftmals erfolgreich auch anderweitig durchgeführt – zur Beseitigung der demokratisch gewählten Präsidenten und Installierung von US-getreuen Diktaturen, was im Falle Irans u.a. auch die deutsche Bevölkerung zu Begeisterungsstürmen für den Schah und vor allem für seine Nacheinander-Ehefrauen Soraya und Farah veranlasste.

Mein nächster CIA-bedingter Ausflug an die frische Luft verzögerte sich noch bis zum Auftritt der sogenannten Jubelperser, die 1968 zur Verprügelung der schahkritischen Demonstranten in Berlin abgestellt waren, was schließlich in der Ermordung von Benno Ohnesorg mündete. In der Folge kam ich ständig in den Genuss frischer Luft, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der CIA-Bemühungen, dem vietnamesischen Volk nebst Nachbarvölkern die Vorzüge US-amerikanischer Lebensweise durch Regenverstärkung (https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Popeye), das Abwerfen von Bomben und Chemiewaffen (https://www.phnompenhpost.com/national/us-cuts-funding-cmac-amid-governments-war-words-superpower), und durch großflächiges Entlauben der Natur mit Agent Orange vorzuführen.

Das war nicht immer ungefährlich: Bei einem meiner demonstrierenden Frischluftaufenthalte erhielt ich in Tübingen den Zuruf eines Bauarbeiters, der mir gern einen Balken – sofern verfügbar – auf dem Kopf zerschlagen hätte. Der Mann hatte einfach nicht verstanden, worin das Gute lag, was die US-Flieger mit Hilfe der CIA über Südost-Asiens Völkern abwarfen.

Es war eher Zufall, dass ich 1975 auf einer größeren Reise mitten im mexikanischen Busch in frischer Luft vor dem VW-Bus sitzend über Kurzwellenfunk mithören durfte, wie die CIA im damaligen Saigon die letzten Amerikaner vom Dach des US-Botschaftsgebäudes in den bereits wegschwebenden Hubschrauber zerrte. Habe ich damals Tränen der Freude oder der Trauer vergossen?

Inzwischen gibt es vor allem viele Jugendliche, die den freitäglichen Frischluftaufenthalt der Erfüllung der Schulpflicht vorziehen. Als langjähriger Bewunderer des CIA-Drangs, das Gute in der Welt zu fördern, wo und wann auch immer erforderlich, war es für mich nicht ganz fernliegend, nach den Wurzeln dieser seit Jahrzehnten weltumspannenden Klima-Bewegung zu suchen, denn die Erfahrung sagt ja: Nichts Gutes passiert ohne CIA!

Ich selber hatte ja schon versucht, den Popeye-Regeneinsatz der CIA in Vietnam und Anrainer-Ländern (s.o.) mit dem etwas verspäteten Tränen-Einsatz in Mexiko zu beeinflussen, war dann doch etwas überrascht, dass die US-Regierung bereits unter Richard Nixon im Jahre 1969 die Kompetenzen der CIA auf Klimafragen erweitert hat, und zwar als sogenannte Dritte Dimension (https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Nixon, dort Fn.8).

Dort heißt es wörtlich:

„Festzustellen ist an dieser Stelle, dass die NATO bereits 1969 ihr neues informelles Gremium nutzte, um als bedeutsam eingeschätzte wissenschaftliche Theorien wie den Treibhauseffekt und den säurehaltigen Regen zu präsentieren und damit zu popularisieren….“

Jetzt muss ich erst mal an die frische Luft.