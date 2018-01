Fundstück – 29.1.2018 – „professionelle Verlogenheit“

Obiges Fundstück, das ich gleich in seinem vollen Zusammenhang zitiere, bezieht sich auf einen Text, dem der Rubikon-Herausgeber Jens Wernicke die einzigartige Überschrift verpasst hat:

„Au fein!“, dachte ich, „Endlich zieht beim Rubikon Komik ein.“ Doch weit gefehlt. Herr Wernicke meint diese Frage bitterernst und beantwortet sie erschöpfend. Wie es halt von einem GroßAlternativMedienmacher zu erwarten ist.

Willi Übelherr hatte den ganzen Schmarrn gelesen und äußerte sich daraufhin:

„…ich las diesen text von Jens Wernicke im Rubikon und fragte mich, ueber

wen er spricht. Ueber sich? Ueber sein gebahren zu Gilad Atzmon? Ueber

sein tun als herausgeber von Rubikon?

Ich erinnere mich an seine antwort (um den 22.12.2017 herum) an Gilad

Atzmon mit seiner bitte, im Rubikon eine antwort an Elias Davidsson zu

veroeffentlichen:

„Dear Mr. Atzmon,

Our opinion concerning the character of your politics does not at all

rest solely on this article of Elias Davidsson. There has been recently

a long debate about your person, as you know. This debate had a clear

result in our view –

Besides, Mr. Davidsson is an author we trust fully.

We must tell you therefore, that your positions are far out of the range

of opinions we consider acceptable for our magazine.

We do not wish to give you any platforms to publicize your views to a

german speaking audience.“

In seinem text lese ich:

„Demokratie bedeutet Pluralität, Debatte, Diskurs, Auseinandersetzung.

Und insofern auch Mut. Denn, ja, leicht ist der zu gehende Weg sicher

nicht.“

Fuer mich ist das professionelle verlogenheit. Oder will er einen

neuanfang machen? So tun, als waere nichts geschehen? Nebelwolken umher

werfen, die den freien und ungetruebten blick verschleiern?

Vielleicht bin ich ja hier etwas zu intolerant, vielleicht zu

nachtragend. Aber dieser extrem autoritaere, autokratische stil, diese

ruecksichtslosigkeit, diese faschistoide ausgrenzung von anders

denkenden hat mit all seinen parolen und erklaerungen keine

uebereinstimmung. Er selbst praktiziert genaus das gegenteil, von dem er

im text schreibt.

Es ist das, was wir von Politikern kennen: Was interessiert mich heute

mein geschwaetz von gestern. Und ich erganze: Und morgen das von heute….“

Ich versichere Herrn Übelherr, dass ich in diesen seinen Bemerkungen keine Spur von Intoleranz finden kann.

Auch Gilad Atzmon las den Wernicke-Erguß. Er schreibt lakonisch:

„We are dealing with a unique case of an anti intellectual character of the Jerusalemite type… Jerusalem is zero self reflection… it is driven by litigation as opposed to ethics“

Opa, ich geb’s zu, frohlockt ein wenig: Die Halbwertszeit von Leuten und ihren Hervorbringungen unter dem Label „ALTERNATIV“ scheint immer kürzer zu werden.