Was die Russen sagen …

Was Politiker und Medien des Westens erklären, ist mir natürlich bekannt.

Sich eine brauchbare Orientierung zu erarbeiten, erfordert die russische Seite zu verstehen.

Dafür habe ich in einem nun schon langen Leben zumindest einige der notwendigen Voraussetzungen erreicht. Begonnen hat es damit – um diese Erinnerung einzuflechten – dass ich als Kind, dessen Bewusstsein sich im Nachkrieg bildete, von Eltern geleitet wurde, die ehrlich einen neuen Anfang suchten. So kam es, dass ich lesehungriger 10 1/2-Jähriger schon 1950 vom Vater einen dicken Band „Werke von Maxim Gorki in einem Band“ in die Hände bekam (und wenig später mir Peter E., der von meiner Lektüre erfahren hatte, den Band „Weggenosse“ von Gorki schenkte).

Natürlich ist Vorwissen (und begründetes (!) „Vorurteil“) gut. Es enthebt aber nicht der gründlichen Beschäftigung mit den täglich neuen und auch widersprüchlichen Ereignissen in unserer turbulenten Zeit. Zu diesem Zweck nutze ich systematisch diese Quellen:

– „Anti-Spiegel“ Diese Seite dürfte Vielen bekannt sein. Sie bereitet Informationen auf, in deutscher Sprache.

Meine anderen Quellen sind russisch oder englisch. Ich nutze sie alle mit Hilfe des Google-Übersetzers.

– der Saker, eine altbekannte Quelle, die es bereits in meine Blogroll geschafft hat. Es gibt dort aktuelle zusammenfassende Berichte von den Fronten aber auch – und das ist noch wichtiger – diverse Grundsatzartikel mitt einem breiten Themenspektrum.

– Colonel Cassad, besonders aktuell, viele weiterführende Links und ein persönlicher (nicht ganz angepasster) Stil, (wird gelegentlich von anderen russischen Analysten abgewertet).

– voenkorr, der Kriegskorrespondent, besonders aktuell, viele Einzelmeldungen, viele oft sehr interessante weiterführende Links

– Andrej Martijanow, die (nichtgraue) Eminenz unter den prorussischen Analysten. Er wird vom Saker und Anderen regelmäßig gehypt. Entsprechend lese ich ihn besonders kritisch…. Vieles scheint sehr gut zu sein.

– die offiziellen Nachrichtenkanäle rt.ru, TASS, ria nowosti mit breitem Infoangebot. Man muss das jeweils Interessierende herausfinden (manchmal aufwändig). rtdeutsch ist demgegenüber nicht so informativ, aber keine Regel ohne Ausnahme.

Es gibt viele weitere russische Quellen, die ich aber nicht regelmäßig besuche.

Wichtig sind jedenfalls noch die Nichtrussen

– Moon of Alabama, Larry Johnson und Bachheimer.

Weitere stehen in meiner Blogroll.