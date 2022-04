dumm und gehorsam

Am Donnerstag betrete ich einen großen Laden in Berlin, natürlich ohne Maske. Jeder weiß, dass einen Tag später der Maulkorbzwang beendet wird. Der Verkäufer weist mich auf den Maulkorb hin und bedient mich erst, nachdem ich ihn aufsetze.

In der S-Bahn das gleiche Bild. (Fast) alle Jugendlichen brav unterm Maulkorb.

Am Samstag kaufe ich in einem Brandenburger Supermarkt ein, natürlich ohne Maske. Jeder weiß, dass einen Tag später der Maulkorbzwang in Brandenburg beendet wird und 20 km weiter in Berlin bereits beendet ist. Im ganzen großen Supermarkt tragen alle, bis auf einen jüngeren Mann, brav ihre Maulkörbe.

Erst mit Maulkorb fühlt sich der Deutsche korrekt angezogen.