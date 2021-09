Livestream – Pathologie-Konferenz

Tod durch Covid-Impfung:

Pressekonferenz am Montag, den 20.09.2021, ab 16 Uhr im Live-Stream

Todesursache nach COVID-19-Impfung

Undeklarierte Bestandteile der COVID-19-Impfstoffe

Im pathologischen Institut in Reutlingen werden am Montag, den

20.09.2021, die Ergebnisse der Obduktionen von acht nach COVID19-Impfung

Verstorbenen vorgestellt. Die feingeweblichen Analysen wurden von den

Pathologen Prof. Dr. Arne Burkhardt und Prof. Dr. Walter Lang

durchgeführt. Die Erkenntnisse bestätigen die Feststellung von Prof. Dr.

Peter Schirmacher, dass bei mehr als 40 von ihm obduzierten Leichnamen,

die binnen zwei Wochen nach der COVID-19-Impfung gestorben sind, circa

ein Drittel kausal an der Impfung verstorben sind. Im Rahmen der live

gestreamten Pressekonferenz werden mikroskopische Details der

Gewebeveränderungen gezeigt. Prof. Dr. Werner Bergholz berichtet über

die aktuellen Parameter der statistischen Erfassung des Impfgeschehens.

Auf der Pressekonferenz wird zudem das Ergebnis der Analyse von

COVID-19-Impfstoffproben einer österreichische Forschergruppe

vorgestellt, das sich mit den Erkenntnissen von Wissenschaftlern aus

Japan und den USA deckt. Es haben sich im Impfstoff undeklarierte

metallhaltige Bestandteile feststellen lassen. Optisch fallen

Impfstoffelemente durch ihre ungewöhnliche Form auf.

Aus den Untersuchungsergebnissen resultieren rechtliche und politische

Forderungen so zum Beispiel nach unverzüglicher Informationssammlung

durch die Behörden, um die gesundheitliche Gefährdungslage der

Bevölkerung durch die COVID-19-Impfstoffe bewerten zu können. Z.B.

können durch Einsichtnahme in die IVF-Register frühe Signale

eingeschränkter Fruchtbarkeit der Geimpften geprüft werden. Über das

Krebsregister können Erkenntnisse über das Entstehen von Krebs durch die

gentechnischen Veränderungen der Virus-RNA gewonnen werden. Eine

Aussetzung der COVID-19-Impfungen ist zu erwägen.

Aktuelle Links zum Stream unter www.pathologie-konferenz.de.

Prof. Dr. Arne Burkhardt blickt auf langjährige Lehrtätigkeit an den

Universitäten Hamburg, Bern und Tübingen zurück sowie auf

Gastprofessuren/Studienaufenthalte in Japan (Nihon Universität), USA

(Brookhaven National Institut), Korea, Schweden, Malaysia und der

Türkei. Er hat 18 Jahre lang das Pathologische Institut in Reutlingen

geleitet, war danach als niedergelassener Pathologe tätig. Prof.

Burkhardt hat über 150 Artikel in Fachzeitschriften und als Beiträge in

Handbüchern veröffentlicht. Er hat zudem pathologische Institute

zertifiziert.

Prof. Dr. Walter Lang hat 27 Jahre ein vom gegründetes Privatinstitut

für Pathologie mit den Schwerpunkten Transplantationspathologie,

extragynäkologische Cytologie, Schilddrüsentumore,

Lungen/Pleurapathologie geleitet. Er führte Konsultations-Diagnostik für

12 große Lungen-Kliniken und erbrachte Leberpathologie-Leistungen für

zahlreiche Kliniken. Im Zeitraum 2010-2020 betreute er die Pathologie

der Lungenklinik in Herner.

Prof. Dr. Werner Bergholz ist ehemaliger Professor für Elektrotechnik

mit Schwerpunkt Qualitäts- und Risikomanagement an der Jakobs-University

Bremen. Vor seiner Berufung war Prof. Bergholz 17 Jahre im Management

der Chip-Produktion bei der Firma Siemens tätig.

