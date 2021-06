Covid-Märchenstunde

Es war einmal ein US-Präsident, der sagte: Schluss mit der ganzen Virusforscherei. Fauci und Daszak und Pentagon sagten: Jawoll. Aber insgeheim waren sie sich einig, das Ganze den Chinesen aufzudrücken. Und während ahnungsloser Präsident zusammen mit seiner lieblichen Michelle weltweit die Herzen eroberte, brauten all die faustischen Forscher in Wuhan die Virensuppe. Franzosen sollen dabei gewesen sein, Deutsche fuhren mindestens auf zwei, vielleicht sogar drei Schienen mit, Amerikaner natürlich. Und paar US-Chinesen mussten auch mitmachen (dat weiß Israel Shamir). Xi jedenfalls, 1,4 Mrd am Hals, merkte nüscht (zumal in Wuhan ein widerspenstiger Provinzfürst residierte, wie uns Escobar verraten hat). Es kam, wie es kommen musste. Ein Durchblicker (Augenarzt – „seafood-market“) konnte nicht schweigen (wenig später dann doch). Der kleine Drosten fing ’nen Ball auf („Wer den warf, will ich grad mal nicht sagen.“), machte paar Computer-Überstunden und von Stund an änderte die getestete Welt ihren Lauf. Wer brav ist, glaubt und wird selig.

Und da sie (bis auf den kleinen Li Wenliang) nicht gestorben sind, leben sie noch heute.