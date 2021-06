Steinmeier, Präsident der BRD, hat aus Anlass der Überfalls des faschistischen Deutschlands auf die Sowjetunion vor 80 Jahren eine Rede gehalten.

Hier ist sie im Wortlaut zu finden.

Albrecht Müller von den Nachdenkseiten hebt die Rede als „ausgesprochen gut und zukunftsweisend“ hervor und wünscht ihre weite Verbreitung.

Ich denke: „Erstaunlich“ und frage mich: „Wird der Herr Bundespräsident – damals Außenminister – etwa seine üble Rolle bei der Machtübernahme der Banderanachfolger 2014 in der Ukraine – auch hier im Blog dokumentiert – eingestanden und bereut haben?“

Mein Leser ®ené Wöhlert stieß ebenfalls auf den Müllerschen Hinweis und hat ihm einige kritische Gedanken entgegnet. Hier sind sie::

„Sehr geehrter Herr Albrecht Müller,

ich danke Ihnen für Ihre jahrelange Aufklärung via „Nachdenkseiten“ so

auch für Ihren bezogenen Artikel.

Sie ehrten meine Bemühung hier durch Ihre Kenntnisnahme meiner Gedanken

in diesem Zusammenhang. Wenn ich Ihre Generation als Kriegskinder

bezeichnen darf, so mich selbst als einen der Kriegsenkel.

Hätten Sie mich nicht in so sympathischer Form auf die für mich

(nunmehr) – lesenswerte – Rede Steinmeiers aufmerksam gemacht, so hätte

ich sie mutmaßlich gar nicht zur Kenntnis genommen. Steinmeiers Name –

wie sein Amt -, noch unsere Zeit ließen mich schlichtweg auf nichts

Neues oder auch nur Interessantes hoffen. Und jetzt, nach meinem Lesen

fühle ich mich verpflichtet, Ihnen zu erklären, was mir in seiner Rede

fehlt.

Unser Staatsoberhaupt bittet zum 80. Jahrestag des brutalen Überfalls,

wenn vielleicht nicht seines Landes, so doch zumindest seines Volkes auf

ein fernes Land, das mit seinem Volk noch kurz zuvor einen

Nicht-Angriffspakt geschlossen hatte, die Menschen, sich zu

gegenwärtigen, „wie kostbar die Versöhnung ist, die über den Gräbern

gewachsen ist.“ Diese Worte sind überheblich und zeugen von seiner

chauvinistischen Sicht, die zumindest NATO-weit befördert wird.

Welche Sünden, der Ausgangspunkt der hier in Rede stehenden Versöhnung,

könnten schwerer wiegen als die der Aufwiegelung zum faschistischen

Eroberungs- und Vernichtungskrieg und dessen Morde? Wir wissen, dass

längst nicht alle faschistischen (deutschen) Kriegstreiber zur

Verantwortung gezogen wurden. Und es sind aber auch nicht etwa

„Mitläufer“ gewesen, die aus den weißrussischen Ländern oder der Ukraine

kamen und auf deutscher Seite gegen die Sowjetunion gekämpft haben, und

zum Teil heute(!) noch Renten des deutschen Staats aus dieser

Kollaboration beziehen.

Dennoch kann es nicht nur so sein, dass sich in den Herzen der

geschundenen Familien der Völker der ehemaligen Sowjetunion nach so

vielen Jahren mehr Versöhnlichkeit als zerfressender Hass breit gemacht

hat, sondern es ist zu hoffen bzw. ihnen zu wünschen. Wenn es –

einzelnen – noch immer schwer fiele, dann sollten wir auch denen mit

Verständnis begegnen.

Ich bin allen Menschen dankbar, die die Mitmenschlichkeit und Liebe über

die Gram stellen können, erst recht denen, die den Hass überwinden

konnten. So insbesondere denen, deren Vorfahren mein Volk Tod, Hunger

und Vertreibung brachten. Aus solcher Schmach entstehen gewöhnlich neue

Kriege, Versöhnung verhindert sie.

Und Steinmeier als heutiges Oberhaupt des Landes, welches vor 80 Jahren

begann, 27 Millionen Menschen der Sowjetunion umzubringen, weil sie ihr

Land verteidigten, dem falschen Glauben, etwa auch einer anderen

Weltanschauung anhingen, einfach nur der faschistischen Eroberung von

„Lebensraum“ im Wege standen oder final nicht nur ihr Land, viele

Nachbarländer und auch große Teile meines Landes von der Naziherrschaft

befreiten? Steinmeier benutzte in seiner langen (aufgeschriebenen) Rede

nicht einmal das Wort „Danke“, kein Dank, zollte keine Dankbarkeit für

die Großherzigkeit der Versöhnung, postuliert lediglich ein „Geschenk

der Versöhnung“, nennt nicht einmal die – vermeintlich – Schenkenden.

Anerkennt Steinmeier mehr als das Leid, welches wir, unser Volk über die

Sowjetunion und andere Länder brachten? Anerkennt er die niederen Motive

des feigen, verbrecherischen Überfalls? Nimmt er sein Volk in die

Verantwortung, nie wieder Krieg? Nie wieder blinder Gehorsam?

Menschenrechte sind universal und unteilbar?

Hat Steinmeier sich der Bedeutung von „Versöhnung“ überhaupt

erschlossen, seine Wertung, seine Achtung der Menschen hinter der

russischen Grenze mit ihren Rechten überhaupt selbst erklärt? Für mich

ist Versöhnung mehr als die Summe aus Reue einer- und Vergebung

andererseits. Mehr als nur Worte, es ist ein Gefühl, die

Wiederherstellung des Vertrauens, gemeinsam und ineinander.

Deutsche und Nato-Soldaten darüber hinaus an der russischen Grenze –

diesseits – stören mein Verständnis, mein Vertrauen in Steinmeiers

Worte. Und viel Propaganda, der Steinmeier nicht widerspricht. Seine

„Aufwartung“ der ukrainischen „Neo-Helden“ 2014, des „Euromaidan“

bedurfte gar keiner Worte, das waren Taten, an denen die Menschen eher

zu messen sind.

Steinmeier hat sein Unverständnis von Versöhnung sehr plakativ zur Schau

gestellt: Für ihn ist über Gräbern keine Ruh, sondern dort wächst für

ihn die Versöhnung. Versöhnung wächst nur im Gemeinsamen, im Vertrauen,

in den Herzen. Genau daher, aus dem Herzen, aus der Mitmenschlichkeit

erwächst die Dankbarkeit, an der es Steinmeier fehlen lässt, weil er

nicht kann oder schlimmer?

Ihnen, Herr Albrecht Müller, erklärte ich dies genauso gern wie Ihren

Lesern. Vielleicht zählt Steinmeier zu den letzteren, was für mich zu

wünschen steht. Ich weiß, dass noch mehr Menschen der Roten Armee, den

Menschen der ehemaligen Sowjetunion, heute Russland dankbar sind. Ich

freute mich, wenn dies noch mehr bekennen wollten.

Mit dankendem Gruß

®ené Wöhlert

Zühlsdorfer Straße 18a, 16540 Hohen Neuendorf

Tel. 03303.2109759

P.S. Ich konnte mich nicht einer Steinmeierschen „Zukunftsweisung“

erschließen, halte diese Apostrophierung eher für Ihren

Vertrauensvorschuss!? Ihre Bewertung bedenkt die anstehende Wahl?“

Ich danke Rene Wöhlert für die kritische Antwort. Zu Steinmeiers Rede, bin ich mir sicher, wäre noch manches mehr zu sagen. Ich sehe Bösartigkeit auf Samtpfoten. Vielleicht äußern sich Kommentatoren.