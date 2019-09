Ron Unz – ich nehme eine von mir gegebene Empfehlung zurück.

Am 30. Oktober 2018 habe ich gepostet: „Zu wenig beachtete Leute? Ron Unz“.

Unmittelbarer Auslöser dieser Empfehlung war ein scharfer Angriff von Unz gegen die ADL.

Worauf es mir ankam drückte ich so aus: „Der Artikel hat seinen Wert, weil er ausführlich und gründlich mit einer mächtigen und doch verschwiegenen Organisation ins Gericht geht. ADL ist auch eine treibende Kraft der neoliberalen Ideologie und Praxis von Eine Welt der Vielfalt (A World of Difference Institute, siehe auch hier).“

Weiter schrieb ich (jeder kann es ja nachlesen), nachdem ich nunmehr weitere Artikel von Unz zu „brisanten Themen entdeckt“ und auf sie verlinkt hatte: „Man sollte nicht so naiv sein, zu glauben, hier würde jetzt „die Wahrheit“ aufgedeckt, jedoch interessante („revisionistische“) Informationen und anregende Überlegungen darf man erwarten.“

Ob diese Formulierung eine Lobeshymmne sei, die mir peinlich sein muss, lasse ich dahingestellt. In diesem Sinne jedenfalls, verbunden mit Zensurvorwürfen, äußerte sich Anja Böttcher in ihrem Kommentar vom 24. September 2019 (https://opablog.net/2018/10/30/zu-wenig-beachtete-leute-ron-unz/#comment-140362). Die sich daran anschließende Polemik in diversen Kommentaren bis zum 29. September 2019 kann nachgelesen werden. Das war ein arger Kampf und Krampf.

Für mich hat er das Ergebnis, dass die radikale Kritik von Anja Böttcher an Ron Unz als einem Ideologen, der nazirevisionistische Positionen vertritt, soweit berechtigt ist, dass ich meine Empfehlung in aller Form zurückziehe. (Ich identifiziere mich jetzt nur deshalb nicht in Bausch und Bogen mit Frau Böttchers Position, weil es mir in der gegebene Zeit nicht möglich war/ist, den gesamten Korpus der von ihr verlinkten Texte zu studieren.)

Dass der erwähnte Streit so ein krampfhafter war, habe ich mitverschuldet, da ich erstens einen ausführlichen Kommentar von Anja Böttcher vom 14. September 2019, der im SPAM-Filter gelandet war, nicht bemerkt hatte. (Nach meinem Urlaub, zeitweise ohne Internet, waren rund 280 Kommentare im SPAM-Filter zu sichten.) Zweitens hatte ich, wie bereits am 29.9.19 erwähnt (https://opablog.net/2018/10/30/zu-wenig-beachtete-leute-ron-unz/#comment-140487) den von ihr nachgereichten Text nur etwa zur Hälfte gelesen, so dass mir die entscheidenden Aussagen entgangen waren. Jo Bode hat sorgfältiger gearbeitet und durch seine Intervention zum Kern der Sache geführt. Danke an ihn (und Frau Böttcher sowieso) und Entschuldigung für meine mangelnde Gründlichkeit.

Ich lasse hier den Kommentar von Anja Böttcher vom 14. September 2019 folgen. Weitere inzwischen eingegangene z. T. sehr ausführliche und materialreiche Kommentare zum Posting vom Oktober 2018 schalte ich dort frei. Dies in der Hoffnung, dass nunmehr die Diskussion dort nicht weitergeführt zu werden braucht.

Mein Angebot an Anja Böttcher zur Auseinandersetzung hier im Blog (gerne mit selbständigen Postings) mit dem von Nazis betriebenen und dem nicht von Nazis betriebenen Geschichtsrevisionismus möchte ich hiermit erneuern.

Kommentar von Anja Böttcher vom 14. September 2019, 16:37 Uhr:

Ach sicher doch: Ron Unz packt ungefähr so unerschrocken „heiße Eisen an“ wie die NPD und die gesamte Nazi-Revisionistenszene von David Irving, Alfred Schäfer, der selbst nazistischen Nazi-Witwe Ursula Haverbeck und der derzeit zu Recht in Duisburg vor Gericht stehende und dort bloggende Nazi-Propagandist und Holocaust-Leugner Henry Hafenmeyer.

Ehrensache für den braunen Rechen, dass dort die Zitate jedes mehrfach widerlegten Leugners von Nazi-Verbrechen zitiert werden dürfen – und jeder als Märtyrer hochgejubelt wird, der als Deutscher die Verbrechen des deutschen Nationalismus von den Alldeutschen bis hin zu den Nazis nach Kräften verfälscht – wie zum Beispiel der vollste staatliche Pensionen, nach selbst gestelltem Antrag, in Pension gehen zu dürfen, wie der beamtete Geschichichtsrevisionist im Dienste der Bundeswehr, Schulze-Rhonsdorf. Laut Ron Unz wurde der aber ganz fürchterlich polizeistaatlich verfolgt, nur weil einige seiner vorherigen Kollegen sich weigerten, noch gemeinsam mit ihm zu publizieren, weil er ganz offensichtlich und nachweisbar Hitler-Zitate verfälschte (etwa so, dass dessen explizite Abischtserklärung, die Tschecheslowakei einzunehmen und zu besetzen in ihr Gegenteil verkehrt wurde.

Ron Unz ist kein Tabu-Brecher und nicht nur ein Antisemit (als ob die nicht auch jüdischen Ursprungs sein könnten), sondern so eindeutig ein Nazi, wie man nur einer sein kann. Und was man auf seiner ach-so-freien Seite nicht verlinken darf, sind in deutschen und deutsch-russischen Online-Archiven publizierte Originaldokumente mit den Unterschriften Hitlers, Himmlers, Görings oder Halders, die die Völkermordabsichten und Handlungsanweisungen in massenmörderischen Befehlen, Memos und Dekreten der Nazis beweisen. Dann nämlich wird man bei Ron Unz gesperrt. Historische Wahrheit ist auf seiner Webseite VERBANNT. (Eigene Erfahrungen – die dort bloggenden Russen, die es miterlebt haben, tun dies seitdem nicht mehr und haben sich allesamt hinter mich gestellt.)

Die braune Geschichtsversion, die Ron Unz verbreitet und verbreiten lässt, ist just die aus Hitlers „Mein Kampf“ und anderen Massenmord propagierenden Hetzschriften führender Nazis: Er erklärt das zaristische für das „reine Russland“, vor allem seine deutschen Bewohner. Die Oktoberrevolution dagegen sieht er als „jüdische Machtergreifung“, die vor allem geschah, um das aufrichtigste Volk unter der Sonne, die Deutschen, einem genozidalen „Schuldkomplex“ zu unerwerfen, der sie in den rassischen Selbstmord treibt (als Deutsche erkennen Ron Unz und seine Co-Autoren nur den tief braunen Bevölkerungsanteil an, von den Alldeutschen bis zu den Nazis an, während er meine gewerkschaftlich organisierten Arbeitervorfahren an Rhein und Ruhr zu „Juden“ erhebt, obgleich sie komplett katholisch waren, ein Widersinn, der sich für Unz-Kommentatoren aber dadurch in ihre braune Logik auflöst, weil sie die katholische Kirche seit 1500 für jüdisch unterwandert erklären, mit Berufung auf den irren braunen Ideologen Michael Hoffman, an dem auch der Saker einen Narren gefressen hat – er hat ihn zweimal ausgiebig und höchst subaltern interviewt (mit dem bin ich auch so was von durch) und sie zu brechen, was der tapfere und durch und durch friedfertige Adolf Hitler mit einem lieb gemeinten Präventivkrieg gegen die jüdischen Bolschewiken zu verhindern suchte.

Deutsche, die diese Sicht auf die Dinge nicht teilen, werden im Forum, unter Applaus des sich gerne beteiligenden Ron Unz, entweder zu „Hasbara-Juden“ erklärt, die in Wirklichkeit in Tel Aviv sitzen, in jedem Fall aber vom Mossad bezahlt werden, oder aber zu genetischen Degenerationsprodukten, zustande gekommen durch Vergewaltigung ihrer Mütter durch „Bolschewiken“, ergo Rotarmisten.

Ich biete zur Beurteilung des dort veröffentlichten braunen Drecks folgende Artikel und die dazu gehörigen Kommentarspalten als Beweise:

http://www.unz.com/pub/jhr__the-jewish-role-in-the-bolshevik-revolution-and-russias-early-soviet-regime/

http://www.unz.com/article/why-germany-attacked-the-soviet-union/

http://www.unz.com/runz/american-pravda-holocaust-denial/

http://www.unz.com/proberts/the-lies-about-world-war-ii/

http://www.unz.com/ldinh/heart-of-darkness-germany/#comment-3064459

http://www.unz.com/runz/american-pravda-when-stalin-almost-conquered-europe/#comment-2367722

https://www.unz.com/article/why-germany-invaded-poland/

http://www.unz.com/runz/american-pravda-the-bolshevik-revolution-and-its-aftermath/

http://www.unz.com/runz/american-pravda-anti-semitism-a-century-ago/

Und das ist nur ein Auschnitt aus dem braunen Dreck, der sich bei UNZ findet. Und nicht nur dort: Vom gleichen Kaliber sind gleichfalls das Gros der Artikel auf Russia Insider und The Duran – und immer stärker auch beim Saker. Russen, die dort länger kommentiert haben, bekommen nur noch Würgeanfälle und kommentieren die propagandistischen Umarmungsversuche der extremen US-Rechten nur noch mit den sarkastischen Worten „Nobody needs enemies who has such „friends“.“

Es geht diesen Leuten nicht um Russen. Denn sie erheben die Vorfahren der Russen allesamt zu lobotomisierten Zombies, die blind unter der Fuchtel des bösen Juden die Europäer auszurotten versuchen. Natürlich nur als „Bolschwiken“, zu denen sie aber sämtliche Rotarmisten zählen. Wie antifaschistische Deutsche wird aber auch jeder Russe, der ihren faschistischen Tiraden widerspricht als „Hasbara“-Jude angegangen und mit Todeswünschen konfrontiert.

Die US-amerikanische Rechte meint, von Juden „besetzt“ und zum Aussterben erkoren zu sein. Die neoliberale Dämonisierung Russlands für reine Münze nehmend, haben sie deshalb das „weiße“ Russland unter Wladimir Putin zu ihrer Projektionsflächer erhoben und glauben, Putin würde die Welt in eine gelobte neue Zeit des weißen Suprematismus führen, nachdem er Russland zu einer christlichen Theokratie gemacht habe, die sie sich ganz evangelikal ausmalen. Zur Plausibilitätsabsicherung diéser pathologischen Sicht brauchen sie einen Geschichtsmythos, demnach Russland einst, von 1917 bis 1990, ein von Wallstreet-Juden und ihren vermeintlich weltweit vernetzten tribalen Co-Schurken ferngesteurtes Land mit zu Zombies lobotomisierten russischen Gefolgsleuten gewesen sei, um als Werkzeug der jüdischen „Weltherren“ das einzge strahlend weiße Gebilde, Nazi-Deutschland, zu zerschlagen und an ihnen einen (das nennen die ernsthaft so) „Völkermord“ zu verüben, den Angela Merkel 2015 durch ihre Immigrationspolitik vollendet habe. Nun seien die USA, durch perfiden Missbrauch des „Holohoax-myth“, in die gleiche Rolle geraten wie weiland die Russen, weshalb ein weißes Russland den versklavten Westen zum Wohle einer gemeinsam wieder zu errichteten weißen Suprematie über die Erde führen müsse. Am klarsten hat diese menschenverachtende Mythe der sowohl beim Saker wie bei UNZ sich daheim fühlende Autor Nicholas Ball beschrieben. Immer gern einbezogen wird auch der populärhistorische Märchenerzähler Anthony Sutton, ein Mensch, der nie ein Archiv von innen gesehen hat, keine Sprach außer dem Englischen beherrscht und sich in seinem historisierenden Raisonnement gerne seitenweise in Küchenpsychologie ergießt. Aber jede solide Empirie beiseite wischend, geben sie sich gerne den Anschein, auf „Quellen“, die keine sind, zu berufen, indem sie eifrig gegenseitig den menschenverachtendsten Schachsinn voneinander abschreiben. Anderes bieten ihre Fußnoten nicht.

Ich frage mich, wissend und erkennend, dass der Opablog von keinem Rechten betrieben wird, wieso deutsche Leser derart verblendet sind, dass sie nazistische Propaganda in Reinkultur nicht erkennen, wenn sie auf Englisch im Stil des US-Exzeptionalismus daherkommt. Auf Unz-Artikeln finden sich alle, aber buchstäblich alle ideologischen Ingredienzen, die man auch schon bei Hitler, Göbbels und Rosenberg finden kann. Nur stilistisch ist das anders verpackt. Auch die Leute, auf die sie sich berufen, sind nur extrem recht US-amerikanische Quellen und die europäische Holocaustleugner-Szene und andere Geschichtsrevisionisten, wie Irving, Schulze-Rhondorf und andere. Auch lassen ihre ganzen „Enthüllungen“, die stets im „Erwache“-Gestus, der auch den 30ern abgekupfert ist, immer sorgfältig alle Standardquellen vermeiden – und ihre Verlinkung durch Sperrung von Kommentatoren verlinken. Dies macht Unz, indem er sich selbst das Zitat von Quellen verbittet, die in „languages“ geschrieben sind, „which I do not understand“, ergo alle außer Englisch. Das verhindert dann praktischerweise jede Belegpraxis mit Primärquellen, die nun einmal in Beziehung zur Oktoberrevolution, dem Nazismus und dem 2. Weltkrieg in der Regel auf Deutsch oder Russisch publiziert wurden. Primärquellen sind auf Unz ein Tabu.

Abschließend nur eine Demonstration, auf welchem Niveau sich Ron Unz‘ selbst in seinem Umgang mit Quellen bewegt: In dem Artikel „The Bolshevik Revolution and Its Aftermath“ legt er dar, wie ihm als angeblich ursprünglich „braver“ Follower des historischen ‚Standardnarrativs‘ Stück für Stück aufgegangen sei, wie sich die Sache mit dem Bolschewismus und dem Nazismus wirklich verhält (nämlich just so, wie sie Alfred Rosenberg und Hitler in „Mein Kampf“, 2tes Buch, Kap. 14 auch gesehen haben. Eine besondere Erleuchtung hinsichtlich des vermeintlich jüdisch-USamerikanischen „Scriptbooks“ hinter der Errichtung der Sowjetunion seien für ihn das Finden hinterlistigerweise meist verschwiegener Quellen der Finanzierung der Oktoberrevolution durch den jüdischen Bankier Jakob Schiff in alten Artikeln der New York Times gewesen.

Im Forum tritt nun ein deutscher Forist, ein deutscher Rechter, er nennt sich „deutscher Nationalist“, aber offenbar zumindest kein Nazi, und wendet sich an Unz, er habe seine Quellenangaben geprüft. Die genannten Artikel belegten einfach keine Finazierung der Bolschewiken durch Schiff. Es gäbe nur Absichtsäußerungen von ihm vom 3. Februar (gregorianischer Zeit), eine politische Veränderung in Russland finanziell zu stützen. Auch die 20 Millionen Dollar, von denen Unz spricht, stünden dort nicht. Diese Unterstützunhg könne aber nur dem Umsturz der Februarrevolution und dem liberalen Kerensky gegolten haben, bei der Lenin noch gar keine Rolle gespielt hätten. Nun meldet sich Unz und behauptet, die entscheidenden Hinweise biete der zweite von ihm genannte New York Times-Artikel. Der deutsche Forist antwortet, den hätte er auch im Archiv gecheckt und der sei, durch wörtliche Zitate Schiffs, noch klarer. Hier lobe er Kerensky selbst nämlich explizit in äußersten Tönen und artikuliere seinen Glauben, er habe entscheidend zu dem Machtumsturz in Russland beigetragen und zwar im Tone typisch US-amerkanischer Selbstüberschätzung, was die eigene Rolle bei politischen Geschehen in fremden Ländern betreffe. Nun sei es aber auch nicht verwunderlich, dass ein liberaler US-Jude, wie die meisten westlichen Liberalen seiner Zeit, schlecht vom Zarismus gedacht habe und für Russland eine pro-amerikanische liberale Regierung gewollt habe. Doch habe dies nicht das geringste mit den Bolschewiki zu tun. Im Gegenteil, weitere Recherchen über Schiff zeigten, dass er ausgesprochen feindlich gegenüber der Wendung der Oktoberrevolution gewesen sei und jeden wirtschaftlichen Kontakt zur Sowjetunion eingestellt habe. Unz wird daraufhin giftig und fährt ihn an, er könne niemandem helfen, der keine Quelle akzeptiere, damit ignorierend, dass der Forist die Bezüge (die gar keine Quellen im historischen Sinne sind) geprüft hat und dadurch festgestellt hat, dass sie gar nicht belegen, was Unz als durch sie bewiesen behauptete. Und nun geschieht das, was bei Unz immer geschieht, wenn Foristen nicht auf di3e braunen Mythen anspringen: Die Meute ergießt sich´über ihn, erklären ihn zum Beweis der Selbstelimination der Deutschen und spekuliert, er sei gewiss Produkt der Vergewaltigung durch einen Rotarmisten, ergo kein echter Deutscher. (Ein solcher sind für diese Leute mit den Nazis ausgestorben.)

Das, lieber Opa, ist das braune Pack, das Du hier hochleben lässt – als „Tabubrecher“, unerschrockene Kämpfer für die Wahrheit und – Russlandfreunde. Meine rusischen Kommunikationspartner, mit denen ich mich deshalb austausche, weil wir gemeinsam eine Weile versucht haben, Quellen und Empirie gegen diesen Dreck zu setzen, haben vollkommen Recht: Wer solche braunen „Freunde“ hat, braucht, um erledigt zu werden, gar keine „transatlantischen“ Feinde mehr. Vielmehr hat er zwei Sorten von Feinde. Nur gehöre ich zu den Deutschen, die solche braunen Hetzer auch für ihre Feinde halten. Eine nationale Hypothek von 55-60 Millionen von unseren Vorfahren verschuldeten Toten, jeder zweite davon ein Vorfahre heutiger Russen, recht, finde ich, ein für alle Mal. Aus der Sicht von Unz & Consorten hat das jedoch gar nicht stattgefunden und es sind die Russen, die an uns einen Völkermord verübt haben, während wir nur die braven Patrioten waren, die sich versucht haben, gegen das Übel der Welt zu schützen.

Kann auf einer solchen ideologischen Grundlage eine Freundschaft zwischen Deutschen und Russen beruhen? Wohl kaum. Also in die Tonne mit Unz-Publikationen & denen seiner widerwärtigen Co-Volksverhetzern!