Nachtgedanken

*

Einer scheint unerträglich zu sein – Atzmon. Er ist „der Brunnenvergifter“.

*

Das Ideologem des Tages? Der Antisemitismus. Medial und regierungsamtlich kämpft man immer heftiger gegen diesen unsichtbaren Drachen.

Mit zwei Zielen: 1.) Wer in Deutschland seinen Kopf selbständig gebraucht, soll immer ein Warnschild vor sich sehen: „Antisemit!“ 2.) Wer selbständig über Deutschland und deutsche Geschichte nachdenkt, soll immer und grundsätzlich eine Gewissheit haben: „Schuldig!“

*

Über Antisemitismus wird auch deshalb viel palavert, weil die Zugkraft von „Verschwörungstheoretiker“ und „Querfront“ nachgelassen hat. Doch mehr zählt, dass mit der Deutungshoheit über „Antisemitismus“ das Denken massenhaft und direkt gesteuert werden kann.

*

Bald findet in Berlin eine Konferenz statt („Projekt Kritische Aufklärung“), auf der jüdische Antizionisten die Gleichsetzung von Antizionismus und Israelkritik mit Antisemitismus zurückweisen werden.

Schöne Sache. Mit Schönheitsfehler?

Welchen Grund haben jüdische Antizionisten aus aller Welt, sich mitten in Berlin gegen den Antisemitismusvorwurf zu wehren?

Warum bestimmen nicht Antizionisten, die keine Juden sind, diese Konferenz maßgeblich mit?

*

Wäre ich frech wie Gilad, würde ich fragen: „Brauchen die nicht zum auserwählten Volk Gehörenden einen „kosher-Stempel“ von befugter Seite, um berechtigt zu sein, sich gegen den Antisemitismusvorwurf zu wehren?

*

Gilad Atzmon ist offenbar von dieser Konferenz ausgeschlossen. Zufällig oder nicht erwähnt ein umfangreicher Rubikon-Artikel über antizionistische Juden einen prominenten nicht – Atzmon. Gibt es ein Tabu, dass Atzmon missachtet? Anscheinend ja.

*

Atzmon behauptet (wenn ich ihn richtig verstehe), dass „die Jüdischkeit“, die Clanorganisation der Juden, ihr Tribalismus den Antisemitismus erst hervorbringt… und dass die Entwicklungsstufe des Imperialismus, die den „Ziocon“ einerseits hervorbrachte und andererseits von ihm gestaltet wurde, darum ringt ein System unumschränkter Weltherrschaft zu werden.

*

Kann ich – zeitlebens Schüler von Marx und Lenin – dieser Denkweise des Nichtmarxisten Atzmon unter bestimmten Voraussetzungen zustimmen oder muss ich sie zurückweisen? Ich meine, dass Atzmons Positionen mit einem konkreten, historischen Materialismus sehr wohl vereinbar sind.

*

Marxens Feuerbachthesen, in denen es unter anderem heißt, dass das menschliche Wesen in seiner Wirklichkeit das Ensemble der gesellschaftlicher Verhältnisse ist, dass es eine praktische Frage ist, sind der Kern des Historischen Materialismus. Sich darauf ernsthaft zu besinnen – dazu zwingen die hellsichtigen Provokationen des Gilad Atzmon

*

Nicht ideologisches Wortgeklingel bringt uns weiter, nicht schwere Geschütze aufeinander zu richten und in Beton sich einzubunkern. Gebraucht werden gründliche, historisch-materialistische Studien der sozialen, politischen, ökonomischen, ideologischen Entwicklung der Juden wenigstens in den imperialistischen Hauptländern und zumindest in den letzten 150 Jahren. Ich kann mir vorstellen, dass auf diesem Weg Schlüsselprobleme der Zukunft der Menschheit fruchtbar bearbeitet werden können.