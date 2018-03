Anneliese Fikentscher und Andreas Neumann haben jüngst in der Neuen Rheinischen Zeitung einen Artikel veröffentlicht, dem sie eine antisemitische Überschrift gegeben haben.

Sie wollen dort eigentlich sagen, dass der Imperialismus untergehen muss, wenn die Menschheit überleben will. Stattdessen sagen sie, dass die Juden unser Unglück sind. Nee?

Ich denke, dass die Macher der NRhZ und ich, opablogger, denselben auf Lenin zurück gehenden Begriff von Imperialismus haben. Dieser Begriff ist historisch-materialistisch. Selbstverständlich ist er nicht in ideologischen Texten begründet, auch nicht in Bibeltexten.

Imperialismus aus dem Talmud, der Bibel, dem Koran, Führers „Mein Kampf“, Stalins oder Maos Klassenkampfwahnvorstellungen, aus altem oder neuem Liberalismus herzuleiten, heißt in ebenso viele Sackgassen zu rennen. Auch wenn nicht zu bestreiten ist, dass jede dieser ideologischen Bildungen geschichtsmächtig war oder ist (und an der Auslöschung von Millionen Menschenleben beteiligt).

Es soll auch nicht bestritten sein, dass Imperialismus seit Lenin weitergedacht werden muss. Atzmon hat dazu provozierende Anstöße gegeben. Die sind nicht pauschal zurückzuweisen. Meine Meinung, wie damit umzugehen ist, habe ich u. a. hier formuliert:

„Nicht ideologisches Wortgeklingel bringt uns weiter, nicht schwere Geschütze aufeinander zu richten und in Beton sich einzubunkern. Gebraucht werden gründliche, historisch-materialistische Studien der sozialen, politischen, ökonomischen, ideologischen Entwicklung der Juden wenigstens in den imperialistischen Hauptländern (wenigstens im Zusammenhang der Länder GB/Deutschland/USA/Russland(Sowjetunion)/Israel) und zumindest in den letzten 150 Jahren. Ich kann mir vorstellen, dass auf diesem Weg Schlüsselprobleme der Zukunft der Menschheit fruchtbar bearbeitet werden können. Vielleicht nur so.“

Nichts dergleichen haben Anneliese und Andreas getan. Stattdessen sind sie aufs Glatteis gegangen. Wenn das Bild möglich wäre, würde ich sagen: Auf’s verminte Glatteis.