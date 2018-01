Gilad Atzmon? War da ‚was?

* Gilad Atzmon, ein, zwei Tage vor der Karlspreisverleihung, rückte an. Ken Jebsen rückte ab. Ein Zufall? Danach wurde viel geredet, auch von Ken Jebsen. Drumherum.

* Gilad Atzmon erschien in Berlins Mitte und sprach. Niemand hat Skandalöses gehört. Paar Stunden später schnellte ein Sperrwall empor, eine rhetorische „West Bank Barrier“. Rechter Flügel Dershowits, linker Flügel Davidsson, in der Mitte Watzal, Melzer, Verleger – und auch Du, mein Sohn „Rubikon“. Der 2. Zufall oder hatte jemand „die Notbremse gezogen“?

* „Rubikon“ bemerkte Gewitterstimmung und erließ einen wolkigen Appell zur Behutsamkeit. Clara S. fühlte sich zu einem ausführlichen, behutsamen, doch keineswegs wolkigen Diskussionsbeitrag veranlasst. Sie stellte auch einige Fragen. Doch eine Barriere antwortet nicht.

So plötzlich, wie sie entstanden waren, haben sich seitdem die Stürme über allen Wipfeln in ihren Wassergläsern zur Ruhe gelegt.

* Noch etwas? Ja: Die Freidenker, einer der Mitveranstalter des ganzen Unternehmens, entdeckten einen „innerjüdischen Krieg“, aus dem mensch sich besser heraushält. Die meisten verschluckten ihre Zungen, andere fielen in Schockstarre – gemäß ihrer Hymne: „Ich denke, was ich will… Doch alles in der still.“ (Die Macher der NRhZ nehme ich von dieser Beobachtung aus.)

* Mir brachte das Ganze Erfreuliches, nämlich den Anstoß, Atzmons berühmtes Provokationsbüchlein „Der wandernde Wer?“ kennen zu lernen. Inzwischen habe ich mehrere Passagen mit Gewinn und Vergnügen ein zweites Mal gelesen.

***

In Atzmons Büchlein, schreibt Prof. Mazin Qumsiyeh (S. 242f), sehe er eine Reihe von Memen, von überzeugungskräftigen Ideen, die sich im Denken der Menschen verbreiten, wie nützliche Gene in einer Population. Ich kann ihm nur beipflichten:

Der Begriff „Jüdischkeit“; die Juden seien nicht rassische Gruppe, sondern eine tribalistisch-idologisch-religiöse Gemeinschaft (S. 38, 106, 181f). Zionismus ist keine koloniale Bewegung mit Zielrichtung Palästina, sondern ein globaler Organismus ohne führendes Zentrum (S. 41ff, 103f, 117, 205ff). Die unaufgelöste Dualität von Tribalismus und Universalismus bildet das Herzstück der kollektiven säkularen jüdischen Identität (S. 83, 98ff). Die Coens („a serious man“) würden die der „jüdischen Ghetto“-Geisteshaltung inhärente abnormale Kultur als die Wurzel jüdischen Leidens betrachten (S. 113). Die säkulare jüdische Interpretation der Auserwähltheit ist auf einen groben, ethnozentrischen, blutorientierten Chauvinismus reduziert (S. 131). Milton Friedmann und Werner Sombart über die Schlüsselrolle der Juden in der Entwicklung des Kapitalismus (Marx‘ „Zur Judenfrage“ nicht zu vergessen) (S. 142ff). Rekrutierung der Leidens-Ideologie als eine quasi-religiösen Glaubens, der normale historische Untersuchungen durch gesetzliche Festlegungen ersetzt (S. 182ff, 243). Israel, die Bibel und Archäologie. Zeitlichkeit (S. 173ff, 215ff).

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

***

Atzmons Werk schreit nach Diskussion. Nach gründlicher wägender Diskussion, nach der Anstrengung des Begriffs, wie des Gewissens – aber nicht nach den ideologischen Veitstänzen der letzten Wochen.

Obwohl Atzmon Marx und Lenin je einmal treffend zitiert, sind ihm Inhalt und Methodik des Historischen Materialismus fremd. Das hindert ihn nicht nur, so meine ich, seine kühnen Gedanken noch zwingender durchzuführen. Vor allem wird so die Suche nach Lösungsrichtungen für die von ihm analysierten Widersprüche und Gefahren eingeengt.

Vielleicht schützt sich Atzmon nicht genügend dagegen, von falschen Freunden vereinnahmt zu werden. Zweifellos stehen Teutonen bereit, das nächste auserwählte Volk auszurufen.

Atzmon wagt es unerschrocken, das Dasein der Judenheit in der Menschheit in all seiner Widersprüchlichkeit kritisch zu prüfen. Ich meine, dass ein vergleichbar radikaler geistiger Zugriff auf das Dasein der Deutschen in der Menschheit überfällig ist. Wir alle spüren, dass die Menschheit in diesen Jahrzehnten irgendwohin geht, irgendwohin muss. Die Leistungen und Traumata aller Klassen und Völker müssen neu begriffen werden, damit ein Weg in die Zukunft deutlicher wird. (Und ja: Ich meine ausdrücklich auch die Traumata der Deutschen, die keinesfalls den herrschenden Gewalten von A (wie AfD) über A (wie Allparteienblock) bis A (wie Antifa) überlassen werden dürfen.)

Ich glaube, dass Atzmon ein „Türöffner“ für geistigen Fortschritt ist. Aber es scheint aktuell, dass „alternative“ Medien, wie „Nachdenkseiten“, „Rubikon“ oder „KenFM“, in dieser Frage Vorbehalte haben. Doch die „Hauptverwaltung für ewige Wahrheiten“ (wie Havemann einst sagte), ist abgeschafft. Wir brauchen kein Zentralorgan, und wenn sich „kleine Zentralorgane“ etablieren und uns enttäuschen, dann, in Gottes Namen, hindert uns nichts, ohne ihren Segen zu diskutieren.