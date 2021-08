Führt die Impfkampagne zu Übersterblichkeit?

Diese Frage stellt Peter F. Mayer bzw. Dr. Anton Stein am 18. August 2021 in seinem Blog. Dabei geht er von der Tatsache aus, dass in Deutschland vom 1. Januar 2021 bis 8. August 2021 rund 28.000 Menschen oder 4,9% mehr starben als in demselben Zeitraum des Jahres 2020.

Er veranschaulicht diese Daten in der folgenden Grafik:

Ich sehe buchstäblich auf den ersten Blick, dass „Übersterblichkeit“ (und ebenso „Untersterblichkeit“) durch Wahl eines bestimmten begrenzten Zeitraumes mühelos „herbeigezaubert“ werden kann.

Hier im Beispiel ergibt der Zeitraum vom Tag 1 bis Tag 220 eine Übersterblichkeit für 2021.

Der Zeitraum von Tag 56 bis Tag 224 (bzw. 364!) ergibt Untersterblichkeit 2021.

Und vom 56. bis zum 220. Tag liegt Gleichsterblichkeit vor.

Der Grund solcher Differenzen ist die unzulässig angewandte Statistik.

Wie ich bereits im Dezember 2020 ausgeführt habe, ist es wenig sinnvoll Zeiträume, die kürzer sind als ein Jahr hinsichtlich der auftretenden Sterblichkeit zu vergleichen. Zu vielfältig und zufallsabhängig sind die mitbestimmenden Faktoren. Und selbst die großen jahreszeitlichen Rhythmen, die eine gewisse Vergleichbarkeit herstellen, sind nicht exakt an die Kalenderwochen gebunden. Ihr Eintritt und Ablauf variiert von Jahr zu Jahr.

Die Sterblichkeit des Jahres 2020 bzw. der Zeit seit Beginn der Corona-Plandemie bis heute mit den Vorjahren seit 2016 vergleichend, ergibt sich – grob gesagt – keine Übersterblichkeit (Vergl. hier). Über diese generalisierende Feststellung hinaus, sind weitere und differenziertere Analysen notwendig.

Dabei ist es völlig legitim, auch die Opfer der Impfkampagne zu berücksichtigen. Es gibt sie, aber sie generieren bisher keine messbare Übersterblichkeit.

Und darüber hinaus sind alle Opfer zu analysieren, die durch den Corona-Ausnahmezustand verursacht werden. SPR schätzt ihre Zahl auf etwa 25% der als Corona-Tote Gezählten (Punkt „Übersterblichkeit“ der dortigen Eingangsübersicht).

Die Größenordnung der schlimmsten Opfer der Plandemie – die Verhungernden in den ärmsten Ländern – habe ich hier zu beschreiben versucht.

Zu Impfungen, pro und contra, ihrer Gefährlichkeit bis Tödlichkeit, liefert SPR aktuelle Daten und weiterführende Links, u. a. hier.