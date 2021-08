SAMSTAG 7.8.2021 UM 14 UHR SCHWEIGEMARSCH von dieBasis

In Gedenken an unser Basismitglied

In Trauer um unser auf der Demo am 1.8. während einer Polizeimaßnahme verstorbenes Gründungsmitglied werden wir von dieBasis uns am Ort des Geschehens versammeln und ihm die letzte Ehre erweisen.

Anschließend gehen wir in stiller Andacht den Umzug mit obiger Route.

Es ist Zeit in einen friedvollen Umgang miteinander zurückzukehren und die sinnlose Gewalt hinter uns zu lassen.

Wir laden von Herzen Mitglieder, wie Nichtmitglieder, Demokraten, Frieden- und Freiheitsliebende und vor allem auch die Polizei ein, mit uns diesen Weg gemeinsam zu gehen.

Vor dem Roten Rathaus Berlins finden wir uns ein und geben erneut eine Kundgebung für die Demokratie.(Redner u.a. Viviane Fischer und Dr. Reiner Füllmich)

Gewalt jeder Art als Mittel der Auseinandersetzung hat in einer Demokratie keinen Platz.

Hoffnungsvoll für eine friedliche und freie Gesellschaft

Die Gründungsmitglieder von dieBasis.