Ich war am Freitag und Sonnabend, lange geplant, außerhalb Berlins, ohne Zugang zum Internet. Ich wollte unbedingt an dem Gedenkmarsch für Sascha teilnehmen, dem Teilnehmer der Freiheitsdemo am 1.8. in Berlin, der bekanntlich unter den Bedingungen einer „polizeilichen Maßnahme“, einen Herzinfarkt erlitt und verstarb.

Deshalb kam ich Sonnabendmittag zurück und zwar 14.30 Uhr zum Brandenburger Tor, um zu der Demo zu stoßen, die ja um 14 Uhr am Technikmuseum starten sollte. Von Demo und auch von Polizei keine Spur.

Ich nahm eine Verzögerung an und ging langsam zum Potsdamer Platz und hielt mich dort bis gegen 15.30 Uhr auf. Ergebnislos. Dann nahm ich an, dass die Demo (die ja ohnehin von der Basispartei nicht geschlossen und offensiv unterstützt worden war) nicht zustande gekommen war und begab mich auf den Heimweg. Erst zu Hause am Abend fand ich die Informationen über die Demo, die verspätet doch stattgefunden hatte.

Es ist gut, dass diese Willensbekundung stattgefunden hat. Auch wenn viele Kompromisse gemacht werden mussten.

Die Staatsmacht und die Polizei gewährten den Untertanen eine schmale Äußerungsmöglichkeit. Auch wenn nicht 1:1 vergleichbar: Ich erinnere mich an 1938, als der 48-jährige Carl von Ossietzky nach Folter, jahrelangen Misshandlungen und Erkrankung unter Polizeikontrolle im Krankenhaus starb.