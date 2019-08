Klimadiskussion dreifach bis vierfach – Update 27.8.2019

Die Klimadiskussion als naturwissenschaftlicher Austausch bis Streit Die Klimadiskussion als strategische Frage der Reproduktion des kapitalistischen Gesellschaftssystems Die Klimadiskussion als Formierung der politischer Gewalt des Tages

Ich halte es für erforderlich, zumindest günstig, diese drei Arten oder Ebenen der Klimadiskussion zu verstehen, um sie (die Klimadiskussion) –

ganz anders bzw. überhaupt nicht zu führen.

==================================

Update 27.8.2019:

Zu 1: Die Klimadiskussion als Form des seriösen wissenschaftlichen Austausches.

Es gibt wissenschaftlich-seriöse Wortmeldungen zur Klimadiskussion. Erinnert sei an ein Statement von Physikern der Uni Heidelberg (Link) oder an diesen Vortrag von Prof. Dr. Jörn Thiede, Uni Kiel:

Ungeachtet dieser herausgegriffenen Beispiele (weitere wären zu ergänzen), meine ich, dass eine große, öffentliche, wissenschaftliche Debatte fehlt. Die Wissenschaftlichkeit, die eine wirklich demokratische Gesellschaft dringend braucht, ist der politischen interessengeleiteten Aufladung untergeordnet bzw geopfert worden.

Der wissenschaftliche Streit ist gekennzeichnet durch Differenzierung von gesichertem Wissen und offenen Fragen, was zu einer weitgehenden Ergebnisoffenheit sowie der Herausarbeitung verschiedener Handlungsalternativen führt.

Wissenschaft ist nicht vereinbar mit einer vorgegebenen Einengung/Engführung des Gegenstandes, also nicht Ersetzung der Umweltproblematik durch die Klimaproblematik.

Die Umwelt-/Klimadiskussion ist über weite Strecken von Naturwissenschaftlern zu führen aber keineswegs ausschließlich. Es geht immer um den Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur. Deshalb müssen Sozialwissenschaftler, namentlich politische Ökonomen aber auch Ethiker und weitere an der wissenschaftlichen Diskussion gleichberechtigt teilnehmen. Auch Laien?

Die wissenschaftliche Durchdringung des Verhältnisses Mensch-Natur ist absolutes Lebensinteresse der modernen Gesellschaft, d. h. aller Menschen. Dieser Erkenntnisgewinn ist Bedingung, um katastrophale Entwicklungen der menschlichen Gesellschaft zu vermeiden.

Zu 2: Klimadiskussion als Frage der kapitalistischen Reproduktion

Die tiefsten Wurzeln der Klimadebatten liegen in der kapitalistischen Reproduktion. Die kapitalistischen Produktivkräfte haben sich in wachsendem Tempo zur angewandten Wissenschaft entwickelt (markanter Anzeiger war die Atombombe). Sie wurden in ungeahntem Ausmaß räumlich globalisiert und qualitativ liberalisiert, sind aber jetzt in einem gordischen Knoten gefangen. All das bei striktester Einzwängung in die private Aneignung. Dadurch wird die gesamte (anhaltende) Dynamik zur Höllenfahrt. Oder wissenschaftlich ausgedrückt: Die Produktivkräfte sind in höchstem Grade zugleich Destruktivkräfte geworden.

Die Systemgrenzen der wenigstens zweihundertjährigen kapitalistischen Reproduktion sind in gewissem Sinne offenkundig. Wieso die Einschränkung in gewissem Sinne ?

Dem spontanen Bewusstsein sind die Systemgrenzen wie eh und je nicht offenbar.

Dem linken (realsozialistischen) Bewusstsein, das sich in der Revolutionierung des Kapitalismus der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert verausgabt hat, sind diese Systemgrenzen ebenfalls (noch) verstellt (obwohl geniale Thesen von Marx, etwa zum gesetzmäßigen Fall der Profitrate oder zur Verelendung, der absoluten, Leitlinien darstellen könnten).

Die Systemgrenzen sind den strategischen Denkern/Ideologen, auch Praktikern des Kapitalismus, kurz: den Inhabern des Superreichtums, des GGG (Ganz Großen Geldes), klar geworden. Die Reproduktion stagniert. Deshalb haben sie sich seit langer Zeit (und zunehmend bewusst, ja kühn) der Aufgabe der Transformation ihres so profitablen Systems gestellt. Sie schrecken nicht vor seiner Revolutionierung zurück!

In diese Dimension der Klimadiskussion angemessen einzusteigen, erfordert es, wieder die Revolution zu denken. (Natürlich muss die sehr neu gedacht werden.)

Es fängt damit an, sich wirklich klar zu machen, wie umfassend die Transformationskonzeptionen der Mächtigen sind (keineswegs nur „Klima“, genauso auch „Massenmigration“). Zwar wird da Vieles im dunkel gehalten, jedoch sei das keine Entschuldigung. Gründliches Studium und Radikalkritik der vorliegenden Dokumente! Hier erwähne ich einmal mehr den WBGU der Bundesregierung mit seinem umfangreichen Transformationsdokument und seinen vielen weiteren Ausarbeitungen.

Eine marxistische Fundamentalkritik der erwähnten „revolutionären“ Reproduktionsstrategien des Realkapitalismus sehe ich nur in geringen Ansätzen. Erwähnenswert in diesem Sinne finde ich die Webseite „Regenbogenkrieger“. Dort hat man (noch grundsätzlicher als meine z. Z. etwas WBGU-zentrierte Betrachtungsweise) die gesamte seit vielen Jahrzehnten vorangetriebene Wachstums- und Klimadiskussion sowie besonders auch die Rolle der UN im Blick (Link1, Link2)

Bei der Analyse des Zusammenhangs zwischen den Grundinteressen der Mächtigen und ihrer „Ummünzung“ in Tagespolitik liefert immer wieder Norbert Häring erhellende Beiträge, z. B. hier (und weitere Links dort am Ende des Textes). Ebenfalls beachtlich Werner Rügemer.

Zu 3: Die Klimadiskussion als Formierung der politischer Gewalt des Tages

Natürlich geht es hier um die „Phänomene“ „Greta“, „FFF“ oder „XR“. Es geht um das, was uns täglich als Hysterie, Wahn oder einfach Idiotie entgegenkommt. („XR“ hat doch tatsächlich gerade dies auf seiner Webseite):

Mittlerweile gibt es eine rege Auseinandersetzung mit diesen Phänomenen. Auch Linke positionieren sich. Allerdings sind nach wie vor viele kritische Informationen und Argumentationen nur auf konservativen und AfD-nahen Webseiten zu finden (Beispiel). Wer Sachargumente ignoriert, weil sie „von rechts“ kommen, ist selber schuld. Opa hat sich von solchem „Tunnelblick des guten Genossen“ schon sehr lange (nämlich mehr als vierzig Jahre) schrittweise frei gemacht. Ich gedenke auch nicht, auf diese Freiheit zu verzichten, selbst wenn mich jetzt manche Freunde im Kindes- und Enkelalter als „AfD“ oder „rechts“ bezeichnen.

Der tägliche Meinungsstreit ist zu führen. Doch es besteht die Gefahr, dem hinterher zu hecheln, was die Trendsetter mit ihrer Medienmacht vorgeben.

Notwendig ist die gründlichere Reflektion dessen, WELCHE Ummodelung unserer BRD-Demokratie und speziell des Rechtsstaates gerade stattfindet. (Es stellt sich leicht die Vokabel „Faschisierung“ ein. Daran ist zwar etwas Wahres aber es ist absolut nicht genau treffend.) Und ebenso muss aufgedeckt werden, WIE das funktioniert. Die sogenannte Zivilgesellschaft, die sogenannten Sozialen Medien, Big Data spielen eine überragende Rolle. Eine wirklich intelligente, zu Neuem vorstoßende, linke Fundamentalkritik gerade daran fehlt. (Für mich ist der Schlüssel, eine völlig neue Qualität politischer Transparenz zu fordern UND SELBST VORZULEBEN.)

Die noch geringen linken Kräfte müssten zusammenrücken, auch organisatorisch. Es ist nicht böser Wille, wenn sie das bisher nicht tun. Auch nicht bloße Unfähigkeit. (Jüngste Erfahrungen habe ich mit „Aufstehen“ gemacht.) Noch will es die Zeit nicht anders. Doch die Zeiten ändern sich.