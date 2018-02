Hans Vent (13. Februar 1934 – 31. Januar 2018)

„Menschen am Strand“, 1976, Wandbild im Palast der Republik

Lieber Hans, nun bist auch Du gegangen. Wie Dein Freund Peter Röske, der uns schon lange verlassen hat. Es gibt Menschen, die sollten nicht sterben – es sei denn, sie wünschten es selbst. Liebenswürdige Menschen, in sich ruhend und doch ganz und gar der Welt zugewandt. So Einer warst Du. Nichts Menschliches war Dir fremd, doch immer, so habe ich Dich erlebt, konntest Du es in Freundlichkeit wenden, fröhliche Freundlichkeit, verschmitzte Freundlichkeit, ironische Freundlichkeit. Deinen Wert kanntest Du gut. Du bist einer der größten deutschen Maler des Jahrhunderts. Du hast Dich gefreut über das, was Du konntest. Doch eigentlich und zu guter Letzt – es ist merkwürdig das von einem Maler zu behaupten – war Dir der Mensch wichtiger als das Bild. Immer warst Du beim Menschen.

Das Gedächtnis bringt die Jahre zurück…. damals Mitte der 70er, als wir noch ziemlich jung waren, als wir fast einmal Nebenbuhler waren; wenig später, als ich wieder und wieder Deine „Menschen am Strand“ im Palast der Republik besuchte, Stunden vor dem Bild verbrachte… später, als ich, schwer erkrankt, Deinen liebevollen Zuspruch erfuhr, der mich ein wenig überraschte, denn soo eng vertraut waren wir nun auch wieder nicht. Und niemals vergesse ich Dir, wie Du mir ruhig Dein Vertrauen aussprachst, damals 1990 oder 91, als in der kleinen Weißenseer Szene einige zum hysterischen Geschrei sich berufen fühlten, nachdem ich meine IM-Tätigkeit bei der Stasi öffentlich gemacht hatte.

Lieber Hans ruhe in Frieden. Es gibt viele, die Dich nicht vergessen werden. Dein riesenhaftes Werk bleibt uns. Ich kenne es viel zu wenig, und ich weiss, das Entdeckungen über Entdeckungen auf mich warten. Vielleicht geht jetzt unser Dialog erst richtig los, sozusagen vom Sterblichen zum Unsterblichen und zurück – auf die letzte Formulierung wäre Dir bestimmt ein freundlich-spöttischer Kommentar eingefallen.