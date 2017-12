Irritierendes, Erhellendes, Weitergedachtes rund um das Karlspreisdrama 2017 – 2. Teil

III

Ich gebe zu, dass mich die kurzfristige Absage Ken Jebsens, den Karlspreis 2017 im Kino Babylon entgegen zu nehmen, erheblich irritiert hat. Informationen zum Hintergrund dieser Entscheidung, der bald noch die Information folgte, dass er auch an der vorgeschalteten Kundgebung für Meinungsfreiheit nicht teilnehmen werde, waren rar. Gleich begann Lederer zu jubeln, dass Jebsen selbst ihn nun bestätigt habe.

Bei Kirner war zu lesen, dass Jebsen es absolut richtig gemacht habe, dass er in letzter Minute die gestellte Falle erkannt und vermieden habe. Dazu, wer konkret welche konkrete Falle wie konkret gestellt hatte, brachte Kirner nichts; nur, dass es andernfalls vernichtend für K. J. ausgegangen wäre. „Geht es nicht ’ne Nummer kleiner?“, denke ich Ahnungsloser.

Im Anschluss an Kirners Statement haben Viele kommentiert. Viele brauchten keine weiteren Informationen und haben sich pauschal mit Jebsen und Kirner solidarisiert. Kommt hier wieder das „allzu kurze Denken“ zum Vorschein? Wie dem auch sei: Andere haben ihr Unverständnis ausgedrückt und gebeten, „Butter bei die Fische“ zu geben, eine vergebliche Bitte. Im Grunde konnten (und können bis heute) diejenigen, die nicht unmittelbar an den Auseinandersetzungen beteiligt waren, aus Informationsmangel zu keiner eigenen begründeten Wertung kommen.

Es wurde auch gefragt/erwogen, ob K. J. „ein Angebot“ bekommen habe. Es wurde auch geschrieben, ob Kirner nicht mit seinen Behauptungen ohne Beweise eine ganz üble spaltende Rolle spiele…. und so weiter und so fort…. Nicht nur der Schlaf der Vernunft, auch Infomangel gebiert Ungeheuer.

Die FREIHEIT des Denkens, die der Mensch nun einmal hat, führt auch dann zu Denkergebnissen, wenn ihm Informationen vorenthalten werden. Alle Herrscher wissen das und benutzen daher Informationssteuerung zur Menschensteuerung. Dieser Sachverhalt darf gern heuristisch (= als Erkenntnishilfe) benutzt werden:

Dort, wo Dir Informationen vorenthalten werden, sollst Du (in 90 von 100 Fällen) manipuliert werden.

Betrachte jeden kritisch, der dir Informationen vorenthält, und vertraue ihm nicht!

Prüfe JEDE Rechnung, Du musst sie bezahlen!

IV

Ken Jebsen hat bald Informationen geliefert.

Es gab am 14.12. dieses Statement (offenbar Teil eines längeren Interviews) bei rtdeutsch (7:50). Es gab am 16.12. dieses Interview bei rtdeutsch (26:26). Bereits am 15.12. gab es auf KenFM dieses Statement (23.28). Schließlich gibt es am 17.12. auf Rubikon noch ein Interview (48:47). Ich habe mir das alles angehört.

Erfreut oder beruhigt stelle ich fest, dass K. J. keinen Deut von seiner aufklärerischen Linie, von seinen Aktivitäten für Frieden, Gewaltfreiheit und Solidarität abweicht. Böse aber wahre Worte müssen sich diejenigen seiner Journalistenkollegen anhören, die ihrer Verantwortung zur rückhaltlosen Information nicht gerecht werden. Er geißelt die Abhängigkeit der Presse von den Geldgebern aber auch mit den Medien des eher linken Lagers, „junge Welt“, „Neues Deutschland“ oder auch „taz“, geht er (begründet) hart ins Gericht.

Bei all diesen Fragen gibt es keine Divergenz mit den Preisverleihern, den Machern der „NRhZ“. Auch von ihrer Seite, so zeigt es dieses Interview mit Anneliese Fikentscher, gibt es keinerlei Vorwürfe gegen Ken Jebsen, sondern im Gegenteil volles Verständnis für seine Entscheidungen. Der Eklat, befürchtet von den Einen, herbeigeschrieben von den Anderen, hat nicht stattgefunden.

Offen bleibt trotzdem die Frage, was zu der ungewöhnlichen Verhaltensweise des Preisträgers oder Nichtpreisträgers (Wat denn nu?) geführt hat. Dazu einigermaßen faktengestützt zusammenhängend zu antworten, ist Ken Jebsen in insgesamt fast zwei Stunden Videobotschaft nicht gelungen. Man mag das für rücksichtsvoll halten: Er wollte keine Vorwürfe erheben und der anderen Seite keinen Druck machen sich in bestimmter Weise äußern zu müssen. Die andere Seite, die Preisverleiher, haben alle Freiheit, sich zu äußern. Was fangen sie mit dieser Freiheit an?

V

K. J. hat sich energisch dagegen verwahrt, zum Guru erhoben zu werden. Jeder Personenkult sei ihm zuwider. Ich höre diese Erklärungen des „Opinienleaders“ (so schrieb kürzlich jemand) als Hilferuf. K. J. sagt: „Es ist nicht mein Preis! Es ist Euer Preis!“ Ich nehme mir ein Zipfelchen von dem Preis und sage/frage, was ich immer schon sagen/fragen wollte:

Ken, Du betonst, dass Du nicht die Botschaft machst, sondern sie nur überbringst. Du seiest Journalist, nicht Propagandist. Ich glaube, Deine Selbstwahrnehmung ist in diesem Punkt ungenau, vielleicht sogar falsch. Du bist auch Propagandist, Mobilisator, Organisator. Du bist Macher und würdest gern, behaupte ich frech, der Vorangeher einer Heer schar von „Machern“ sein.

schar von „Machern“ sein. Du erwähnst oft, dass Du weder rechts noch links bist. Oft aber lässt Du durchblicken, dass Du doch irgendwie links bist. Stört Dich nicht dieses hin und her? Ich gestehe, dass ich diese Bezeichnungen, die nicht zufällig als „lechts“ und „rinks“ veralbert werden, nicht mag. Es gibt bessere Begriffe, um gesellschaftliche, politische Positionen inhaltsvoll zu benennen. Würde es Dich nicht reizen, zu dieser Thematik mal ein munteres Gespräch mit einem Sprachkritiker-Sozialisten zu führen?

Oft stoße ich mich an Deiner apodiktischen Formulierung: „Kriege lösen keine Probleme!“ Beifall ist Dir dafür sicher (nicht meiner). Ich setze dagegen: „Doch, Kriege lösen durchaus Probleme.“ Zugegeben, das ist auch nur eine Behauptung, unpopulär noch dazu. Ich will darauf hinaus, dass Kriege viel zu wichtig, viel zu alltäglich, ja, auch viel zu schmerzlich sind als dass darüber nicht mit größter Gründlichkeit gestritten werden sollte. Da wartet ein großes Feld darauf, in wirklichen Streitgesprächen beackert zu werden.

Besonders in Deinen letzten Videobotschaften hast Du angeprangert, dass Journalismus viel mit Geld zu tun hat. Die Anzeigenabteilung sage, was geht. Demgegenüber sei KenFM unabhängig, da crowdfinanziert. Ich muss gestehen, dass mich Deine Aussage nicht befriedigt. Die finanziellen Verhältnisse von KenFm sind intransparent. Ich fände es angemessen, würde sich KenFM, ebenso wie „human connection“ der „Initiative Transparente Zivilgesellschaft“ anschließen oder einer vergleichbaren Initiative oder selbst eine ähnliche Initiative starten.

Und zu guter Letzt klein wenig Spaß: Du sagst immer wieder, Deine Zielgruppe sei der Mensch. Das scheint mir ein wenig unbescheiden. Es soll einige Leute geben, die Deinem Sprechtempo von mindestens 1000 Silben pro Minute nicht folgen können, und es auch nicht wollen. Wären die nicht korrekterweise aus Deiner Zielgruppe herauszurechnen?

—————–

Der 1. Teil meiner Betrachtungen zum Karlspreisdrama 2017 ist hier zu finden.

Der 3. und abschließende Teil folgt.