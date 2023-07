Text eines Inserates von Aachenern für eine menschliche Zukunft

Frieden schaffen ohne Waffen!

Werter Herr Bundeskanzler Scholz!



Die Unterzeichnenden fordern Sie auf, das Friedensgebot, wie es in unserem Grundgesetz und im 2+4-Vertrag festgeschrieben ist, zu befolgen, insbesondere jetzt in Bezug auf den Krieg in der Ukraine.



In der Präambel unseres Grundgesetzes heißt es: „…von dem Willen beseelt, … dem Frieden der Welt zu dienen …“ und im Artikel 2 des ‚2+4-Vertrages‘: „…daß von deutschem Boden nur Frieden ausgehen wird. … Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik erklären, daß das vereinte Deutschland keine seiner Waffen jemals einsetzen wird, es sei denn in Übereinstimmung mit seiner Verfassung und der Charta der Vereinten Nationen.“



Waffen ins Kriegsgebiet zu liefern, ist das genaue Gegenteil des Friedensgebotes!



Wir fordern Sie auf, statt Waffen Vermittlungsangebote zu ‚liefern‘, die auf einen Friedensschluss in der Ukraine zielen.



In Erwartung Ihres Handelns im Sinne des Friedensgebotes



… UnterzeichnerInnen …

Hier kann die Liste der Unterzeichnerinnen eingesehen werden.

Hier sind wichtige Anmerkungen und Informationen über die Arbeit mit dem Text „Friedensgebot“.

Hier geht es zu einer kommentierenden Rede von Ansgar Klein.

Hier äußert sich der Harald Kujat, ranghoher General der Bundeswehr, zum Friedensgebot des Grundgesetzes.

Ergänzend und die Aktualität des Friedensgebots betonend hier:

ein Auszug aus diesem Artikel von Simplizius über die Lieferungen schwerer Waffen durch den Westen und speziell Deutschlands:

„Der Westen scheint sie genau mit der Menge zu versorgen, die sie zum Auffüllen brauchen. So gab Deutschland beispielsweise bekannt, dass es nun die Notlieferung von Leopard 1A5 in der Größenordnung von insgesamt 180 Panzern „bis Ende Juli“ beschleunigt. Ich glaube, es wird nicht alles auf einmal sein, aber die ersten paar Dutzend werden diesen Monat per Expressversand geliefert. Beachten Sie, dass ich gerade erwähnt habe, dass sie in der „Offensive“ im Juni bisher insgesamt schätzungsweise 100-200 verloren haben. Diese 1A5-Notlieferung scheint dies abzudecken und die Gesamtverluste zu bestätigen.“

und weiter:

„Aber das Problem ist folgendes:

Diese Leoparden werden nicht alle gleichzeitig kommen. Es handelt sich um 1A5, die ältesten Leopard-Varianten mit winzigen 105-mm-Geschützen, die gegen russische Panzer keine Chance haben. Danach gibt es auf der Welt nur noch sehr wenig brauchbare Rüstung, die man in die Ukraine schicken könnte. Natürlich können die USA ihnen ihre alten M60 Pattons schicken, wie bereits erwähnt. Aber auch hier handelt es sich um 105-mm-Panzer aus den 1950er-Jahren, die kaum einen Kampfnutzen haben werden.

Mein Punkt ist folgender: Es scheint, dass der wahre Grund dafür, dass all diese kritischen „Zeit“-Fristen mit dem Ende dieses Jahres zusammenlaufen, darin zu liegen scheint, dass der Westen weiß, dass die Ukraine dann völlig keine schweren Waffen mehr haben wird und zur Kapitulation gezwungen sein wird oder vor der völligen Vernichtung.“