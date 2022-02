Ich unterstütze den Kerzenappell nicht

Ich kam heute mit diesem Aufruf in Berührung:

„Wir möchten Frieden für Europa und jedes andere Land auf der Erde!-

Für uns ist es wichtig,

neutral zu sein und zu bleiben.

Jeder Mensch hat das Geburtsrecht ein glückliches und friedliches

Leben in Wohlstand und Freiheit zu leben. Dafür setzen wir uns ein.

Wir bitten ALLE Menschen sich ebenfalls dafür einzusetzen

und dabei friedlich und neutral zu bleiben.

Zeige, egal welcher Meinung Du auch in anderen Themen sein magst, dass uns alle eines eint, dass auch Du für Frieden stehst!

„Ein Licht für den Frieden“

🕯Kerzen entzünden und stehen für den Frieden! Sei dabei! Es geht uns alle an!

Ab heute in jedem Ort vor jedem Rathaus.

ab 18Uhr JEDEN TAG!

Für den Frieden in der Welt.

Ich schließe mich diesem Appell nicht an. Denn er ist diffus und trägt zu keiner Klärung bei. Für den Frieden ist mehr nötig, als „ein Zeichen zu setzen“. Indirekt ist der Kerzenappell zum jetzigen Zeitpunkt ein Sichabfinden mit den Kriegsopfern, die seit Jahren Tag für Tag zu beklagen sind.

Ich bin dafür, diese Sofortforderungen zu erheben:

1. Waffenstillstand aller beteiligten Seiten.

2. Glaubwürdige Abkehr der Ukraine von jeder antirussischen Politik. Die Glaubwürdigkeit ist zu beweisen durch die sofortige Verhaftung aller von Russland benannten Verantwortlichen für das Massaker von Odessa 2014 und ihre Überstellung an einen internationalen antifaschistischen Gerichtshof.