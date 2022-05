Gestern zeigte sich Kommentator Johannes hier im Blog alarmiert, dass in Davos vom Pfizer-Chef die Ausrottung von 50% der Weltbevölkerung im Jahr 2023 angekündigt worden sei.

Was nun?

„Verrückt. Kann doch nicht wahr sein!“ oder „Möglich. Wenn es doch in Davos verkündet wurde!“

Die „Schwarmintelligenz“ hatte bald herausgefunden, dass es und wie es zu der Fakemeldung gekommen war. Also Entwarnung.

Oder? Ist vielleicht die Fakenachricht die Nachricht?

Geht es darum, dass unser Denken jeden, auch den allerschlimmsten, Wahnwitz für möglich halten soll? Geht es darum einen „Kill-Phasen-Diskurs“ zu befeuern?

Der US-Blogger Leo Hohmann machte sich jedenfalls vor paar Tagen einschlägige Gedanken und 170 Kommentatoren fühlten sich angesprochen.

Ich sehe nicht, dass Blogger Hohmann realitätsfremd ist, wenn er von seinen amerikanischen Mitbürgern sagt:

„Sie sehen nicht, dass Krieg und Hungersnot unmittelbar vor der Tür stehen. Wenn es dann soweit ist, werden sie von Angst und Verwirrung beherrscht. Die Angst wird die Grenzen des Möglichen überschreiten.“

Und er fährt fort:

„Das Fazit für die Eliten ist folgendes: Die Bevölkerung ist einfach zu groß und unkontrollierbar für die Art von ressourcenbasierter, totaler Kontrollgesellschaft, die ihre dystopische Technokratie benötigt… Deshalb will man sie eliminieren.“

Hohmann benennt die folgenden kritischen „Reibungspunkte der Gesellschaft“:

–„Künstlich herbeigeführte Zusammenbrüche der Versorgungskette zusammen mit Nahrungsmittel-, Dünger- und Treibstoffknappheit, die alle zu einer Hungersnot führen werden.“

–„Förderung von Killerimpfstoffen und Auffrischungsimpfungen mit der für diesen Herbst zu erwartenden Wiedereinführung von Impfstoffverordnungen.“

–„Schüren ziviler Unruhen, Massenerschießungen und die daraus resultierende Vernebelung amerikanischer Waffenbesitzer mit aufrührerischer Rhetorik aus dem Weißen Haus.“

–„Der Stellvertreterkrieg gegen Russland wird zu einem regionalen und schließlich zu einem weltweiten Krieg eskalieren. China wird sich Taiwan aneignen, und der Iran könnte es auf Israel abgesehen haben. Russland und China sind auf diesen Krieg einfach besser vorbereitet als die USA und Europa.“

–„Schürung der globalistischen Besessenheit mit dem LGBTQ-Transgender-Wahn, die so weit geht, dass man überall damit konfrontiert wird – vor allem aber bei den Kindern, … Dies schwächt den Pool junger Menschen weiter, indem es sie in Bezug auf ihr eigenes Geschlecht verwirrt, und führt zusammen mit dem Druck der Schwulen und Lesben dazu, dass weniger Babys geboren werden.„

Zum Schluss verweist Hohmann auf die bekannte Deagel-Prophezeiung, die inzwischen konkretisiert sei.

Ich glaube nicht, dass ein „Kill-Phasen-Diskurs“ nur zufällig entsteht und Fahrt aufnimmt.

Angst ist mit Sicherheit der schlechteste Ratgeber. Ignoranz ist es kaum weniger.

Wir sind in eine Weltkrise eingetreten. Ihre Grund- und Verlaufsformen kennen wir noch nicht, und so sind wir äußerst unsicher. Was ist möglich und notwendig zu tun?

Die größte intellektuelle Anstrengung ist notwendig.