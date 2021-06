Wieder einmal geht es um China im Blog eines alten linken Weltanschauungs-, Kampf- und Bloggergefährten

Ausgangspunkt meiner Zeilen ist dieser Artikel in der „jungen Welt“, in dem Renate Dillmann sich mit der Pandemiepolitik Chinas beschäftigt.

Wolfram Elsner hat zu Dillmanns Artikel eine ausführliche Stellungnahme verfasst, die im Blog vollumfänglich wiedergegeben ist, einschließlich der Ankündigung, dass sie in den nächsten Tagen erweitert werden soll.

Wer ist Wolfram Elsner? Blogger HB ist so freundlich eine Liste der wissenschaftlichen Aktivitäten des Besagten zu veröffentlichen. Sie enthält, gefühlt, 120 bis 160 Quellenangaben und lässt kaum Zweifel, dass wir einen Wissenschaftsgiganten vor uns haben. Solange ich die Meritenliste nicht abgearbeitet habe, muss ich mich auf die Charakterisierung Elsners als eines maximal eifrigen Propagandisten eines „chinesischen Sozialismus“, vielleicht auch „Xi-Sozialismus“, beschränken.

Dillmann und Elsner sind des Lobes voll (Dillmann in Elsners Augen aber nicht voll genug) über Chinas Kampf gegen die schreckliche Pandemie. Insbesondere wird die so „andere neue Macht“ (Elsner) gegen den Vorwurf in Schutz genommen, nicht früh genug über die Neuartige, Tödliche informiert zu haben. Fazit: Die großartige Reaktion des großartigen Bruders hat dem Virus in China (ausweislich der Chinazahlen) gleichsam das Genick gebrochen.

Im Laufe der letzten 1 1/2 Jahre wurde viel kritisch-analytische Arbeit geleistet. Viele sprechen auf dieser Basis konsequent von „Plandemie“. Ich gehöre zu ihnen.

In meinem Beitrag „Der Anfang der Plandemie chinesisch/deutsch (II)“ vom 4. 2. 2021 habe ich das (Vorsicht Ironie!) wissenschaftlich Unübliche getan: Mir die Quellen angeschaut. Besonders ging es mir darum, WER am 24.1.2020 in „The Lancet“ WELCHEN Startschuss gegeben hat. Wer lesen kann, ist im Vorteil.

Die Politik der Chinesen war es nie, aus einem Elefanten eine Mücke zu machen, wohl aber aus einer Mücke einen Elefanten.

Erfreulich sind drei Kommentare zu Elsners Beitrag von Albrecht Storz (namentlich der dritte). Sie ersparen mir weitere Ausführungen.

Für einen Nuance der Elsner-Argumentation möchte ich danken: Er stützt sich mehrfach auf die Quellen WHO und GISAID. Wer das bezüglich WHO ohne kritischen Vorbehalt macht, disqualifiziert sich in meinen Augen selbst. Der Hinweis aber auf GISAID ist vermutlich Gold wert. Diese Einrichtung hatte ich bisher ungenügend beachtet. Selbst in Paul Schreyers hervorragender „Chronik…“ taucht sie nicht auf. Ich halte es aus mehreren Gründen für dringend geboten, dort genauer hinzuschauen.

Marx sagte, dass die Proletarier, wenn sie die alte Gesellschaft überwinden wollen, ein „enormes Bewusstsein“ erringen müssten. Diese Formulierung kommt mir in den Sinn, wenn es uns darum geht, die geschichtliche Rolle des chinesischen Kapitalismus oder Sozialismus zu begreifen.