Der Anfang der Plandemie chinesisch/deutsch (II)

Am 15. Dezember 2020 hatte ich nach einem ersten Teil den zweiten Teil des Postings angekündigt. Merkels Auftritt am 26.1.2021 im Rahmen von „Davos online“ lieferte mir nun den aktuellen Anlass. Sie sagte, dass vor einem Jahr nicht alle wussten, „dass wir in einer Pandemie leben werden. Aber manche haben es schon gewusst oder geahnt….“.

Merkel in ihrer sprichwörtlichen Zurückhaltung sagt nicht, dass sie zu den Wissenden gehört habe. Wissend oder ahnungsvoll war offenbar der Chef von Biontech, Ugur Sahin, der Merkel erzählte, wie sie berichtet, dass er am 24. Januar das gesamte Forschungsprogramm seiner Firma auf mRNA-Impfstoffentwicklung umgestellt habe.

Hatte der clevere Herr Sahin eine Glaskugel zur Hand? Oder hatte er vielleicht von der Kanzlerin ein „Go!“ erhalten?

Die passende Ahnung hatte ja auch Christian Drosten, seit August 2017 Mitglied der internationalen (Jeremy Farrar, Wellcome! Christopher Elias, Gates Foundation!) Beratergruppe des deutschen Gesundheitsministers (damals Gröhe, seit 2018 Spahn, Young Global Leaders und WEF) für die globale Gesundheitspolitik Deutschlands (Vergl.: Paul Schreyer hier). Auch Drosten stellte Anfang Januar 2020, mit Sahins Worten gesagt, „sein gesamtes Forschungsprogramm um“… Aber dazu später.

Was war am und vor dem 24. Januar 2020 geschehen?

Am 24. Januar 2020 veröffentlichte „The Lancet“ den Artikel: „A novel coronavirus outbreak of global health concern“, verfasst von: Chen Wang, Präsident der Chinesischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (CAMS) und des Peking Union Medical College (PUMC), Peking, George F. Gao, Generaldirektor des chinesischen Zentrums für Krankheitskontrolle und -prävention, Peking (seit 2020 auch Mitglied der deutschen Leopoldina!), Peter W. Horby, Oxford, Leiter zweier internationaler Epidemie- und Infektions-Forschungsgruppen (ERGO, ISARIC), die u.a. von Wellcome (sic!), Gates Foundation und Medical Research Council finanziert werden, sowie Frederick G. Hayden, Virginia und Oxford, hochdekorierter Emeritus, ebenfalls führend aktiv für Wellcome und ISARIC.

Dieses Team aus zwei höchstrangigen Funktionären der chinesischen Gesundheitspolitik und zwei höchstrangigen Funktionären globalistischer „Wohlfahrts“stiftungen präsentierte der Welt einen „neuartige(n) Coronavirus-Ausbruch von globaler Gesundheitsproblematik“.

Zunächst wurde berichtet, was seit Dezember 2019 geschehen war und dies im folgenden Bild auf einer Zeitleiste dargestellt:

Sodann wurde die erste und „größte“ und einzige* Studie zum neuen Virus ausgewertet. Es handelt sich um die ebenfalls am 24.1.2020 in „The Lancet“ publizierte Arbeit von Chaolin Huang und 28 weiteren chinesischen Autoren: „Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China“ („Klinische Merkmale von Patienten, die mit dem neuartigen Coronavirus 2019 in Wuhan, China, infiziert sind“). Ich habe „größte“ in Anführungszeichen gesetzt, weil auch diese Studie sich auf die Daten von nicht mehr als 41 Personen stützt.

*Um korrekt zu sein: Es ist nicht die einzige Studie. Die Verfasser zitieren als zweite Studie die Untersuchung einer infizierten Familie mit sechs Personen, ebenfalls am 24.1.2020 in „The Lancet“ veröffentlicht.

Man möchte sarkastisch sagen: Wir wurden nicht nur alarmiert, dass ein Sack Reis in China umgefallen war. Es hatte sich zudem auch ein Reiskorn überschlagen.

Die vier Koryphäen berichten noch von der einen oder anderen Infektion, die sich im Laufe des Januar zugetragen hat und geben einen Link auf die Updates der „China National Health Commission“, Peking (der aber leider ins Nirvana führt). Aber kurz und ungut: Mehr Informationen, die auf eine Pandemie hinweisen könnten, als auf obiger Zeitleiste unter „Jan 24, 2020“ aufgelistet ist, enthält der Artikel nicht.

Markig ist der an die ganze Welt gerichtete Schlusssatz: „Wir müssen uns der Herausforderung und der Bedenken bewusst sein, die 2019-nCoV für unsere Gemeinde mit sich bringt. Es sollten alle Anstrengungen unternommen werden, um die Krankheit zu verstehen und zu kontrollieren, und jetzt ist die Zeit zum Handeln gekommen.“ Noch markiger George Gao rückblickend März 2020: „Und von Anfang an waren wir mit einem gewalttätigen und hinterhältigen Virus konfrontiert.„

Einige aus meiner Sicht besonders wichtige Ergebnisse der einzigen substantiellen Untersuchung, der erwähnten Studie der 29 Autoren um Chaolin Huang (hier noch einmal der Link):

„Bis zum 2. Januar 2020 wurden 41 aufgenommene Krankenhauspatienten in Wuhan als laborbestätigte 2019-nCoV-Infektion identifiziert. 20 [49%]) der 2019-nCoV-infizierten Patienten waren 25–49 Jahre alt, und 14 (34%) waren 50–64 Jahre alt…. Das Durchschnittsalter der Patienten betrug 49,0 Jahre (IQR 41,0–58,0; …. In unserer Kohorte der ersten 41 Patienten waren am 2. Januar keine Kinder oder Jugendlichen infiziert. Von den 41 Patienten wurden 13 (32%) auf die Intensivstation aufgenommen, weil sie zur Korrektur der Hypoxämie eine Nasenkanüle mit hohem Durchfluss oder Maßnahmen zur Sauerstoffunterstützung auf höherer Ebene benötigten. Die meisten infizierten Patienten waren Männer (30 [73%]); weniger als die Hälfte hatte Grunderkrankungen (13 [32%]), darunter Diabetes (acht [20%]), Bluthochdruck (sechs [15%]) und Herz-Kreislauf-Erkrankungen (sechs [15%])….Bis zum 22. Januar 2020 wurden 28 (68%) von 41 Patienten entlassen und sechs (15%) Patienten starben.“

An anderer Stelle heißt es: „Die Zahl der Todesfälle steigt schnell an. Bis zum 24. Januar 2020 wurden in China 835 im Labor bestätigte 2019-nCoV-Infektionen mit 25 tödlichen Fällen gemeldet.„

Am Ende der Studie findet sich ein umfangreicher Danksagungstext (der auch WHO und ISARIC einschließt) und mit dem Satz endet: „Und wir danken Prof. Chen Wang und Prof. George F. Gao für die Anleitung beim Studiendesign und der Interpretation der Ergebnisse.“

Mir ist natürlich kein fachlicher Kommentar zu den umfangreichen medizinischen Ausführungen dieser Studie möglich. Beachtlich finde ich aber, dass wesentliche Feststellungen getroffen werden, die sich im weiteren Verlauf der Coronaerkrankungen keineswegs bestätigten. Derartige Diskrepanzen sind :

Das niedrige Lebensalter der Patienten (50% jünger als 50 Jahre). Der relativ niedrige Anteil von Vorerkrankungen (32%). Die hohe Sterblichkeit (15% bei der eigentlichen Studie und immerhin noch 3% bei den Zahlen vom 24.Januar). Übertragung durch Asymptomatische.

Ohne die Studie selbst in irgendeiner Weise negativ zu beurteilen, beweisen solche Diskrepanzen, dass es völlig unwissenschaftlich und unzulässig ist, weitreichende gesundheitspolitische und gesellschaftliche und schließlich die ganze Menschheit betreffende Entscheidungen auf derart unzureichende Faktenbasis zu gründen.

Eigentlich war damit das Wesentliche zum Start der Pandemie Plandemie getan. Mit gleich drei Artikeln am 24. Januar 2020 hatte „The Lancet“ einen fetten Brocken auf die Bühne plaziert. Zwar hatten vier Friseure nur „auf einer Glatze Locken gedreht“ aber dafür waren die vier – zwei Ost, zwei West – oberste Liga. Es reichte jedenfalls, dass die chinesische Führung den Volkskrieg gegen das Virus begann, im fernen Mainz Ugur Sahin sein Forschungsprogramm auf Impfstoffe umstellte und auch Frau Merkel die „größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg“ vor sich wusste.

George Gao hatte das chinesische Einmaleins der Virusbekämpfung im März 2020 so zusammen gefasst:

„Soziale Distanzierung ist die grundlegende Strategie zur Bekämpfung aller Infektionskrankheiten, geschweige denn Infektionen der Atemwege. Zunächst haben wir „nicht-pharmakologische Strategien“ angewendet, sofern wir weder einen spezifischen Inhibitor oder ein Medikament noch einen Impfstoff haben. Zweitens müssen wir sicherstellen, dass alle Kranken isoliert sind. Drittens Quarantäne-Kontaktfälle: Wir haben viel Zeit damit verbracht, sie zu identifizieren und zu isolieren. Viertens verbieten Sie alle Versammlungen. Und fünftens, beschränken Sie die Bewegung, daher die Einrichtung einer Quarantäne oder „Cordon Sanitaire“, wie wir auf Französisch sagen.“ (Fettdruck von mir).

Dasselbe verlangten Anfang März Otto Kölbl und Maximilian Mayer in ihrem Papier: „Learning from Wuhan — there is no Alternative to the Containment of COVID–19″. Beide sind Nichtmediziner und Chinapropagandisten, die Mitte März in die achtköpfige „COVID-19 Taskforce“ der Bundesregierung berufen wurden (Näheres hier).

Eigentlich, ich wiederhole es, war damit die Plandemie orchestriert. Aber einer fehlte noch: Christian Drosten.

Es musste die weltweite Faktenbasis einer Pandemie geschaffen werden – Abermillionen Kranke! Das leistete Drostens PCR-Test. Von chinesischen Experten oder Expertinnen auf diskrete Weise mit Informationen versorgt, brachte Drosten in kürzester Zeit einen Test auf den Markt, der zu einer Art weltweitem Standard wurde. Zwar wird in der oben erwähnten Studie von Chaolin Huang et. al. informiert, dass man in Wuhan bereits Anfang Januar selbstverständlich einen PCR-Test anwandte. Aber es bewährte sich einmal mehr Deutschland als vermittelndes Glied, das chinesische Instrumente und Methoden „auf westlich“ übersetzte. Mit Drostens Test konnte kurzfristig und billig jede gewünschte Zahl „Infizierter“ „wissenschaftlich begründet“ bereitgestellt werden.

Soweit einige Aspekte der fein gesponnen chinesisch-deutschen (und globalistischen) Zusammenarbeit beim Start der Plandemie im Januar 2020; einige wenige, die mir aufgefallen sind. Es gibt weitere Fäden aus dieser Zeit, denen man nachspüren könnte, z. B. solche, die nach Davos führen. Und es gibt keinen Grund, sich auf die Anfangsphase der Plandemie zu beschränken. Heute, da sich radikale Irre für einen sog. „Mega-Lockdown“ oder „Zero-Covid“ begeistern, wird die Notwendigkeit nicht geringer, hinter die Kulissen zu schauen. Doch das ist ein neues Thema.